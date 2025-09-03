Justiția americană taie puterea Google: Fără exclusivități pe telefoane și aplicații. Ce înseamnă asta, de fapt

Unul dintre cele mai urmărite procese antitrust din ultimul deceniu, cel împotriva Google, a ajuns la o concluzie intermediară care schimbă regulile jocului pentru gigantul american al tehnologiei. Judecătorul federal Amit P. Mehta a decis că Google nu va fi obligat să își divizeze activitatea de căutare, însă compania trebuie să renunțe la practicile considerate anticoncurențiale. Mai exact, Google nu va mai putea încheia contracte exclusive prin care să își asigure poziția dominantă pe piață și va trebui să ofere acces competitorilor la o parte din datele sale.

Ce schimbări impune decizia tribunalului

Decizia judecătorului Mehta nu a venit sub forma unei sentințe finale, ci a unei ordonanțe preliminare care stabilește câteva măsuri concrete. În primul rând, Google nu mai poate condiționa distribuirea aplicațiilor sale — precum Search, Chrome, Google Assistant sau Gemini — de acorduri comerciale care limitează accesul altor competitori. Asta înseamnă că, de exemplu, Play Store nu va mai putea fi folosit ca instrument de presiune pentru a impune prezența obligatorie a altor aplicații Google.

În al doilea rând, compania este obligată să pună la dispoziția unor „concurenți calificați” o parte din indexul său de căutare și din datele de interacțiune ale utilizatorilor. Această măsură urmărește să prevină blocarea artificială a rivalilor și să le ofere șansa de a dezvolta propriile tehnologii de căutare. În plus, Google trebuie să ofere servicii de căutare și de publicitate prin syndication la tarife standard, ceea ce ar putea ajuta start-up-urile și firmele mai mici să concureze mai eficient.

Măsurile vor fi puse în aplicare după redactarea unei hotărâri finale, la care Google și Departamentul de Justiție (DOJ) trebuie să ajungă până pe 10 septembrie. O comisie tehnică va monitoriza respectarea acestor reguli, iar durata de aplicare va fi de șase ani.

Miza financiară și rolul Apple în ecuație

Procesul a scos la lumină modul în care Google a plătit sume colosale pentru a-și menține motorul de căutare ca opțiune implicită pe dispozitivele altor companii. În 2021, gigantul a cheltuit peste 26 de miliarde de dolari pentru aceste plasamente, dintre care aproape 18 miliarde au mers direct către Apple. În baza acestor acorduri, Google îi oferă Apple aproximativ 36% din veniturile obținute din publicitatea afișată prin Safari.

Faptul că judecătorul nu a interzis astfel de parteneriate a dus la o creștere a acțiunilor Apple imediat după anunț. Totuși, chiar dacă Google poate continua să plătească pentru vizibilitate, nu va mai putea folosi exclusivitatea ca armă competitivă. Practic, rivalii vor avea acum șansa de a negocia condiții similare fără a fi complet excluși din piață.

Această zonă de „teren valoros”, așa cum a descris-o judecătorul Mehta, a reprezentat unul dintre punctele cheie ale procesului. Statisticile arată că majoritatea utilizatorilor păstrează motorul de căutare setat implicit, ceea ce face ca aceste contracte să fie decisive pentru menținerea cotei de piață de aproape 90% de care Google s-a bucurat în ultimul deceniu.

Implicații mai largi și bătăliile viitoare ale Google

Decizia lui Mehta vine la doar un an după ce instanța a constatat că Google a abuzat de poziția sa pentru a menține un monopol pe piața de căutare. Chiar dacă măsurile actuale sunt mai puțin severe decât cele cerute de Departamentul de Justiție — care solicitase, printre altele, vânzarea browserului Chrome sau chiar a sistemului Android —, ele creează un precedent important. Regulile inspirate parțial din Digital Markets Act al Uniunii Europene arată că reglementatorii americani devin tot mai dispuși să intervină în afacerile marilor companii tech.

În paralel, Google se confruntă și cu un alt proces antitrust major legat de tehnologiile de publicitate. În aprilie 2025, o altă instanță a decis că firma a monopolizat ilegal piața ad-tech, iar faza privind sancțiunile va începe la sfârșitul lunii septembrie. Astfel, compania se află în fața a două fronturi juridice aproape simultane, lucru fără precedent în istoria recentă a Departamentului de Justiție.

Experții în dreptul concurenței avertizează că, deși Mehta a stabilit deja un set de reguli, bătălia de durată abia începe. Google va face apel, iar dosarul ar putea ajunge până la Curtea Supremă, cu un orizont de finalizare estimat abia pentru 2027 sau chiar 2028. În plus, modul în care vor fi aplicate regulile privind partajarea datelor și limitarea contractelor exclusive ar putea deveni un model de referință și pentru alte cazuri similare.

În concluzie, Google a evitat o sancțiune radicală prin divizarea businessului său, dar rămâne prins într-o rețea de restricții care îi pot remodela practicile comerciale. Impactul imediat se vede deja în reacțiile pieței și în dezbaterile privind cât de departe trebuie să meargă autoritățile pentru a tempera puterea companiilor dominante din tehnologie. Cert este că lupta juridică nu se încheie aici și că următorii ani vor fi decisivi pentru viitorul Google și pentru echilibrul întregului ecosistem digital.