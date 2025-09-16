Județul din România cu cei mai bogați pensionari. Unde sunt pensiile de aproape două ori mai mari decât media

În România, diferențele între pensiile medii plătite în județe sunt uriașe. În timp ce pensionarii din București, Hunedoara și Brașov primesc sume mult peste media națională, în alte județe, precum Giurgiu, Vrancea sau Botoșani, pensiile sunt mult mai mici. Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că în trimestrul II din 2025, numărul pensionarilor a ajuns la aproximativ 4,9 milioane, în creștere cu 18.000 față de trimestrul anterior, iar pensia medie a fost de 2.932 lei, în creștere cu 0,5% față de trimestrul precedent. Cu toate acestea, aceste valori medii ascund diferențe semnificative între județe, unele pensii fiind aproape de două ori mai mari decât altele.

București și județele cu cele mai mari pensii

La polul superior se află Bucureștiul, Hunedoara și Brașov. În Capitală, pensia medie a ajuns la 3.549 lei, în Hunedoara la 3.505 lei, iar în Brașov la 3.325 lei. Comparativ cu media națională, aceste sume sunt semnificativ mai mari, oferind pensionarilor un nivel de trai mult peste media țării.

„Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 1.321 de lei (2.228 lei în judeṭul Botoșani, 2.265 lei în judeṭul Vrancea și 2.281 lei în județul Giurgiu faţă de 3.549 lei în Municipiul Bucureşti, 3.505 lei în judeṭul Hunedoara ṣi 3.325 lei în judeṭul Brașov)”, arată INS.

Aceste diferențe ridicate între județe au un impact direct asupra modului în care pensionarii își planifică cheltuielile și economiile. În județele cu pensii mari, pensionarii au acces mai ușor la servicii și bunuri, în timp ce în județele cu pensii mici, aceștia resimt mai puternic costurile zilnice.

Județele cu cele mai mici pensii

La polul opus se află Botoșani, Vrancea și Giurgiu, unde pensiile medii nu depășesc 2.300 lei. În Botoșani, pensia medie este de 2.228 lei, în Vrancea de 2.265 lei, iar în Giurgiu de 2.281 lei. Diferența între județele cu pensii mari și cele cu pensii mici ajunge astfel la aproximativ 40%, ceea ce arată un decalaj considerabil între nord-estul țării și regiunea de centru sau capitala București.

Structura pensionarilor

Majoritatea pensionarilor români sunt beneficiari ai pensiilor de asigurări sociale de stat, care reprezintă 92,8% din totalul pensionarilor. Dintre aceștia, cei mai mulți primesc pensii pentru limită de vârstă (80%), urmați de pensionarii cu pensii de urmaș (9,5%) și de pensionarii cu pensii de invaliditate (8,3%). Pensionarii cu pensii anticipate sau anticipate parțial au cea mai mică pondere, de 0,1%, respectiv 2,2%.

Raportul între numărul mediu de pensionari și numărul salariaților variază semnificativ între județe. În București și Ilfov există 4 pensionari la 10 salariați, în timp ce în Teleorman raportul este de 14 pensionari la 10 salariați, iar în Vaslui de 13 pensionari la 10 salariați. Această situație evidențiază și presiunea diferită pe sistemele locale de pensii.

Disparități între pensiile bărbaților și femeilor

O altă diferență importantă se observă între pensiile bărbaților și cele ale femeilor. În general, pensiile femeilor sunt mai mici decât ale bărbaților, chiar și în categoriile unde femeile sunt mai numeroase. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, pensia medie a femeilor reprezintă doar 61,2% din cea a bărbaților. Diferența cea mai mare se înregistrează la pensiile pentru stagiu incomplet de cotizare, unde pensia femeilor reprezintă doar 48,7% din cea a bărbaților. Cele mai apropiate valori între pensiile bărbaților și femeilor se înregistrează la categoria pensiilor anticipate, cu 3.796 lei pentru femei față de 4.111 lei pentru bărbați.