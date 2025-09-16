Generația Z și visul unei pensii timpurii: de ce tinerii nu mai vor să muncească până la 65 de ani

Ultima ora
16 sept. 2025 | 08:20
de Ozana Mazilu

ACTUALITATE
De ce tinerii vor să se pensioneze mai devreme

Un sondaj recent publicat de Ziarul Financiar arată o schimbare radicală în atitudinea tinerilor față de muncă și retragerea din activitate. Doar 25% dintre respondenții din Generația Z consideră rezonabil să lucreze până la vârsta clasică de 60–65 de ani. Jumătate își doresc să se pensioneze între 50 și 60 de ani, iar 14% visează la o ieșire chiar înainte de 50 de ani. Doar un modest 11% își imaginează că ar continua să muncească și după 65 de ani. Această perspectivă pune sub semnul întrebării modelul tradițional de carieră și pensie, dar și sustenabilitatea sistemelor sociale actuale.

Generația Z a intrat pe piața muncii într-o perioadă marcată de crize repetate: pandemie, inflație, conflicte geopolitice și schimbări climatice. Mulți au început cariera direct în sistem remote, cu obiective stricte și presiunea „always on”, ceea ce a dus la epuizare timpurie. Spre deosebire de părinții lor, care acceptau ideea unei cariere de 30–40 de ani, tinerii se întreabă dacă o pensie „sigură” va mai exista peste câteva decenii.

În plus, pentru această generație succesul nu mai este echivalat cu vechimea într-un singur loc de muncă. Ei caută echilibru între carieră și viața personală, iar validarea nu mai vine din anii de serviciu, ci din timpul liber, experiențele trăite și libertatea de a refuza un job care le consumă prea multă energie. Creșterea costurilor de trai, de la chirii până la alimente, amplifică sentimentul că o viață bazată pe „muncă acum, trăiește mai târziu” nu este realistă.

Burnout-ul, între mitul modern și obligația legală de a preveni stresul la locul de muncă

Diferențe globale și provocări economice

În multe țări dezvoltate, vârsta de pensionare este deja în creștere. Germania și Italia discută despre 67 de ani, iar Franța a fost zguduită recent de proteste după decizia guvernului de a ridica pragul de la 62 la 64. În state precum Indonezia și Turcia, pensionarea se face încă la 57–60 de ani, însă aceste modele nu pot fi replicate ușor în Europa de Est, unde presiunea pe fondurile de pensii este uriașă.

Sistemele publice de pensii funcționează pe baza contribuțiilor generațiilor active. Dacă tinerii se pensionează mai devreme, iar speranța de viață continuă să crească, deficitul fondurilor de pensii devine inevitabil. Pentru România, unde deja se discută despre creșterea graduală a vârstei de pensionare, dorința Generației Z de a ieși mai devreme din câmpul muncii aduce un dublu risc: scăderea contribuțiilor și creșterea numărului de ani în care statul trebuie să plătească pensii.

O nouă definiție a succesului profesional

Schimbarea de mentalitate a tinerilor nu este doar o reacție la instabilitate, ci și un semn al evoluției culturale. Pentru mulți, munca nu mai reprezintă centrul identității, ci un mijloc de a finanța o viață bogată în experiențe. Ei preferă să investească în educație continuă, hobby-uri și sănătate mentală, în loc să urmeze drumul tradițional al unei cariere lineare.

Această tendință obligă angajatorii să-și regândească strategiile. Flexibilitatea, programul redus, beneficiile legate de sănătatea emoțională și posibilitatea de a lua pauze mai lungi devin tot mai importante pentru a păstra talentele tinere. În paralel, guvernele trebuie să găsească soluții pentru a menține echilibrul între dorința de pensii timpurii și sustenabilitatea financiară a sistemelor publice.

În cele din urmă, întrebarea esențială nu este doar la ce vârstă vrem să ne pensionăm, ci când alegem să începem să trăim cu adevărat. Generația Z transmite un mesaj clar: viața nu trebuie amânată până la pensie. Pentru societate, provocarea rămâne să transforme această aspirație într-o realitate sustenabilă, fără a compromite viitorul economic al întregii comunități.

