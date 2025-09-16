Ultima ora
Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”
16 sept. 2025 | 07:00
de Alexandru Puiu

Ce este certificatul de viață, obligatoriu pentru pensionari români până pe 30 septembrie. Dacă stai în străinătate, ți s-ar putea suspenda pensia

ACTUALITATE
Ce este certificatul de viață, obligatoriu pentru pensionari români până pe 30 septembrie. Dacă stai în străinătate, ți s-ar putea suspenda pensia
Certificatul de viață, obligatoriu pentru pensionarii români din străinătate / foto: Playtech

Românii care s-au stabilit în străinătate și primesc pensie din România au obligații suplimentare față de cei care locuiesc în țară. Una dintre cele mai importante este transmiterea așa-numitului certificat de viață, un document oficial care confirmă că pensionarul este în viață și are în continuare dreptul să primească pensia.

Din 2024, odată cu aplicarea noii legi a pensiilor, regulile s-au schimbat. Dacă până anul trecut certificatul trebuia trimis o singură dată pe an, acum el este cerut de două ori: o dată în martie și o dată în septembrie. Nerespectarea termenelor atrage suspendarea plății pensiei, ceea ce face ca acest document să devină esențial pentru toți pensionarii români din străinătate.

Cum se obține și cine semnează certificatul de viață

Certificatul de viață a fost reglementat prin Legea 360/2023 și detaliat prin Ordinul CNPP 874/2024, care a stabilit și modelul oficial al documentului. Formularul poate fi descărcat online și trebuie completat și semnat de pensionar în fața unei autorități legale din țara unde locuiește.

Vezi și:
Obligatoriu până pe 30 septembrie 2025 pentru acești pensionari. Se suspendă plata pensiei dacă nu depui certificatul de viață
Are cea mai mică pensie din România din 4,7 milioane de români. Cât mai câștigă vârstnicii noștri în 2025

Autoritățile care pot certifica documentul sunt diverse: instituții de asigurări sociale sau pensii, autorități administrative locale sau notari publici. Important este ca semnătura și confirmarea să fie făcute în mod oficial, astfel încât documentul să fie recunoscut de Casa Națională de Pensii Publice din România.

Obligația de a transmite certificatul revine exclusiv pensionarului nerezident, iar acesta trebuie trimis direct către casa teritorială de pensii de care aparține. Lipsa certificatului la termenul limită, adică 31 martie sau 30 septembrie, duce la suspendarea automată a plății pensiei începând cu luna următoare.

Ce se întâmplă dacă nu trimiți certificatul la timp

Dacă un pensionar din străinătate nu respectă termenele, pensia i se suspendă fără alte notificări. Reluarea plății se face numai după ce documentul este transmis, dar nu retroactiv pentru lunile în care plata a fost sistată, ci de la data suspendării. Astfel, pot apărea întârzieri semnificative și perioade fără venituri, ceea ce poate afecta serios situația financiară a celor dependenți de pensia din România.

Noua lege a pensiilor a introdus această obligativitate dublă tocmai pentru a limita cazurile de plată nejustificată, atunci când pensionarii decedați rămâneau în evidențele oficiale, iar pensiile continuau să fie virate. Pentru a preveni astfel de situații, legislația cere acum dovada de două ori pe an că beneficiarul este în viață.

Pentru pensionarii care locuiesc peste hotare, respectarea acestor termene devine o prioritate. În caz contrar, nu doar că pot rămâne fără bani o perioadă, dar reluarea procedurilor implică și birocrație suplimentară.

Toamna adevărată vine în România mai devreme decât ne aşteptam. Urmează zile mohorâte, cu ploi şi vânt puternic
Recomandări
INTERVIU cu Mark Williams, Arthur Weasley din Harry Potter, la Comic Con – momente din culisele serialului, dar și despre viitorul francizei cu vrăjitori
SPECIAL
INTERVIU cu Mark Williams, Arthur Weasley din Harry Potter, la Comic Con – momente din culisele serialului, dar și despre viitorul francizei cu vrăjitori
Cea mai nouă zi liberă pentru români – devenim încet lideri europeni la stat acasă. Concediul de odihnă este doar începutul distracției
Cea mai nouă zi liberă pentru români – devenim încet lideri europeni la stat acasă. Concediul de odihnă este doar începutul distracției
16 septembrie: ziua care a adus revoluții, descoperiri și momente culturale marcante
16 septembrie: ziua care a adus revoluții, descoperiri și momente culturale marcante
Conducerea corectă în sensul giratoriu – cine are prioritate dacă mergi înainte de pe banda a doua
Conducerea corectă în sensul giratoriu – cine are prioritate dacă mergi înainte de pe banda a doua
Codul Rutier 2025 despre parcarea lângă trecerea de pietoni – cum eviți amenda pentru staționare, care este distanța bună
Codul Rutier 2025 despre parcarea lângă trecerea de pietoni – cum eviți amenda pentru staționare, care este distanța bună
iOS 26, disponibil oficial – cum ți se schimbă iPhone-ul după instalarea noului sistem de operare. Lista completă de modificări
iOS 26, disponibil oficial – cum ți se schimbă iPhone-ul după instalarea noului sistem de operare. Lista completă de modificări
Trump bate palma, de principiu, cu China pentru TikTok. Urmează discuția cu Xi
Trump bate palma, de principiu, cu China pentru TikTok. Urmează discuția cu Xi
Ce pensie încasează actorul Victor Rebengiuc, după o carieră de 70 de ani pe scenă
Ce pensie încasează actorul Victor Rebengiuc, după o carieră de 70 de ani pe scenă
Revista presei
Adevarul
UE ar putea interzice complet vizitele rușilor în spațiul Schengen: „Nu putem accepta ca rușii să se bucure de viață”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Câtă sare se pune la murături ca să nu se strice. Proporția corectă pentru fiecare borcan, potrivit lui Adi Hădean
Playtech Știri
​​Diferența dintre ghimbir și turmeric: cum le recunoști și pentru ce sunt mai bune
Playtech Știri
Câți bani au încasat Calina și Catinca Roman de la Antena 1, chiar dacă au fost eliminate din Asia Express
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...