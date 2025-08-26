Ultima ora
De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
26 aug. 2025 | 10:55
de Iulia Kelt

John Carpenter revine în horror, dar nu neapărat în filme, ci prin jocul video Toxic Commando. Tot ceea ce știm despre el

Gaming
John Carpenter revine în horror, dar nu neapărat în filme, ci prin jocul video Toxic Commando. Tot ceea ce știm despre el
John Carpenter colaborează cu Saber Interactive / Foto: Eurogamer

Legendarul John Carpenter colaborează cu Saber Interactive la Toxic Commando, un shooter cooperativ plin de acțiune, creat pentru fanii horror și ai filmelor de acțiune retro.

La Gamescom 2025, jurnaliștii au avut ocazia să testeze Toxic Commando, un joc co-op inspirat de stilul exagerat al filmelor de acțiune și horror ale lui John Carpenter, scrie Polygon.

Gameplay intens și atmosferă inspirată din filmele anilor ‘80 și ‘90

Jocul plasează jucătorii într-un viitor apropiat, în care un experiment menit să exploateze energia nucleului Pământului eliberează o entitate supranaturală numită Sludge God.

Vezi și:
Call of Duty: Black Ops 7 are un nou trailer, iar lansarea oficială a jocului video nu este departe. Când te poți bucura de el?
Jocul video Indiana Jones and the Order of Giants ajunge pe Nintendo Switch 2. Când îl joci, dar și tot ceea ce știm despre el

Jucătorii intră în rolul unei echipe de mercenari, care trebuie să salveze planeta de creaturi undead și monștri deosebit de periculoși, folosind o gamă variată de arme.

Experiența în joc include lupte intense cu hoarde de zombii, monștri cu tentacule radioactive și vehicule care permit traversarea rapidă a hărților mari.

În demo-ul prezentat, jucătorii au folosit camioane, ambulanțe și vehicule blindate pentru a transporta echipamente și a supraviețui atacurilor.

Sistemul de clase include roluri precum tank și healer, fiecare având abilități speciale și linii de upgrade complexe, inspirate din experiențele anterioare ale Saber Interactive cu jocurile World War Z și Space Marine.

Tim Willits, directorul creativ al Saber Interactive, a declarat că Toxic Commando oferă mai multă libertate creativă în designul creaturilor decât un titlu licențiat, permițând echipei să creeze inamici originali, de la zombii clasici până la monștri gigantici care pot răpi jucători și îi pot transporta pe hartă.

Hărți mari, vehicule strategice și moduri de dificultate variate

Jocul va lansa nouă hărți extinse, fiecare concepută pentru a fi explorată cu vehicule. Pe parcursul demo-ului, testarea vehiculelor a fost un element-cheie al gameplay-ului, oferind atât mobilitate cât și posibilități strategice.

Pe lângă vehiculele de transport și de luptă, jocul include diverse obiective, de la protejarea unui vehicul uriaș până la setarea de capcane pentru inamici.

Nivelul de dificultate poate fi ajustat de la modul poveste la nightmare, cel mai dificil, iar jocul poate fi abordat atât în modul co-op cu patru jucători, cât și solo, cu cel puțin un companion controlat de AI.

Aceasta permite explorarea hărților și digestia poveștii în ritmul dorit, fără a compromite intensitatea acțiunii.

John Carpenter’s Toxic Commando va fi lansat în 2026 pe PlayStation 5, Windows PC și Xbox Series X, promițând o combinație de acțiune extremă, strategie cooperativă și atmosferă clasică horror specifică lui Carpenter, adaptată pentru experiența interactivă.

Final de august neobișnuit de rece. Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius. Cât ține valul de frig
Recomandări
A fost descoperit un recif de corali mai înalt decât clădirile din New York. Unde se află, de ce este unic?
A fost descoperit un recif de corali mai înalt decât clădirile din New York. Unde se află, de ce este unic?
Donald Trump amenință Europa cu noi sancțiuni, după ce Bruxelles-ul a reglementat activitatea Facebook, Google, X și nu numai
Donald Trump amenință Europa cu noi sancțiuni, după ce Bruxelles-ul a reglementat activitatea Facebook, Google, X și nu numai
Cuvintele prin care oamenii descriu natura dispar rapid, arată un studiu. Ce se întâmplă cu conexiunea „om-natură”?
Cuvintele prin care oamenii descriu natura dispar rapid, arată un studiu. Ce se întâmplă cu conexiunea „om-natură”?
Abandoned Man, filmul de pe Netflix care te face să crezi din nou în speranță: De ce trebuie să-l vezi
Abandoned Man, filmul de pe Netflix care te face să crezi din nou în speranță: De ce trebuie să-l vezi
Nikolaj Coster-Waldau: „Ar fi timpul să trecem peste ura pentru finalul Game of Thrones”
Nikolaj Coster-Waldau: „Ar fi timpul să trecem peste ura pentru finalul Game of Thrones”
Ultimul weekend de vară în București: festivaluri, artă și voie bună. Ce faci pe 29, 30 și 31 august în Capitală
Ultimul weekend de vară în București: festivaluri, artă și voie bună. Ce faci pe 29, 30 și 31 august în Capitală
Ora de iarnă 2025: ceasurile se dau înapoi mai devreme decât anul trecut
Ora de iarnă 2025: ceasurile se dau înapoi mai devreme decât anul trecut
Diferența dintre grătarul electric și grătarul pe gaz. Cum se prepară friptura ideală
Diferența dintre grătarul electric și grătarul pe gaz. Cum se prepară friptura ideală
Revista presei
Adevarul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai filmează”
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de marți, 26 august 2025. Zodiile cu noroc dublu în ultima săptămână de vară
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii „Câine” îşi redefinesc valorile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 25 august. Se anunţă ore de iubire şi romantism
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!