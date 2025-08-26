John Carpenter revine în horror, dar nu neapărat în filme, ci prin jocul video Toxic Commando. Tot ceea ce știm despre el

Legendarul John Carpenter colaborează cu Saber Interactive la Toxic Commando, un shooter cooperativ plin de acțiune, creat pentru fanii horror și ai filmelor de acțiune retro.

La Gamescom 2025, jurnaliștii au avut ocazia să testeze Toxic Commando, un joc co-op inspirat de stilul exagerat al filmelor de acțiune și horror ale lui John Carpenter, scrie Polygon.

Gameplay intens și atmosferă inspirată din filmele anilor ‘80 și ‘90

Jocul plasează jucătorii într-un viitor apropiat, în care un experiment menit să exploateze energia nucleului Pământului eliberează o entitate supranaturală numită Sludge God.

Jucătorii intră în rolul unei echipe de mercenari, care trebuie să salveze planeta de creaturi undead și monștri deosebit de periculoși, folosind o gamă variată de arme.

Experiența în joc include lupte intense cu hoarde de zombii, monștri cu tentacule radioactive și vehicule care permit traversarea rapidă a hărților mari.

În demo-ul prezentat, jucătorii au folosit camioane, ambulanțe și vehicule blindate pentru a transporta echipamente și a supraviețui atacurilor.

Sistemul de clase include roluri precum tank și healer, fiecare având abilități speciale și linii de upgrade complexe, inspirate din experiențele anterioare ale Saber Interactive cu jocurile World War Z și Space Marine.

Tim Willits, directorul creativ al Saber Interactive, a declarat că Toxic Commando oferă mai multă libertate creativă în designul creaturilor decât un titlu licențiat, permițând echipei să creeze inamici originali, de la zombii clasici până la monștri gigantici care pot răpi jucători și îi pot transporta pe hartă.

Hărți mari, vehicule strategice și moduri de dificultate variate

Jocul va lansa nouă hărți extinse, fiecare concepută pentru a fi explorată cu vehicule. Pe parcursul demo-ului, testarea vehiculelor a fost un element-cheie al gameplay-ului, oferind atât mobilitate cât și posibilități strategice.

Pe lângă vehiculele de transport și de luptă, jocul include diverse obiective, de la protejarea unui vehicul uriaș până la setarea de capcane pentru inamici.

Nivelul de dificultate poate fi ajustat de la modul poveste la nightmare, cel mai dificil, iar jocul poate fi abordat atât în modul co-op cu patru jucători, cât și solo, cu cel puțin un companion controlat de AI.

Aceasta permite explorarea hărților și digestia poveștii în ritmul dorit, fără a compromite intensitatea acțiunii.

John Carpenter’s Toxic Commando va fi lansat în 2026 pe PlayStation 5, Windows PC și Xbox Series X, promițând o combinație de acțiune extremă, strategie cooperativă și atmosferă clasică horror specifică lui Carpenter, adaptată pentru experiența interactivă.