Jocurile video care îți testează viteza și precizia la tastat: Așa vezi cât de repede scrii la tastatură

De la emailuri absurde până la exorcizări scrise în latină, jocurile care te ajută să-ți îmbunătățești tastarea nu mai sunt simple instrumente didactice.

În zilele noastre, acestea se reinventează ca experiențe captivante pentru toate gusturile, combinând mecanici de jocuri de strategie, aventură sau groază cu provocări de tastare rapide și ingenioase.

Iată zece dintre cele mai interesante titluri care reușesc să transforme tastatura într-o armă, un instrument de creație sau un mijloc de supraviețuire, scrie How To Geek.

De la Sisyphus digital la exorcistul cu tastatură

Printre cele mai inventive titluri se numără Mondays: a Sisyphean Typing Game, unde trebuie să tastezi emailuri corporatiste pentru a împinge un bolovan simbolic în vârful unui munte.

Un singur cuvânt greșit și tot efortul este pierdut. Cu toate acestea, jucătorii sunt recompensați cu puncte ce pot fi folosite pentru personalizari și pentru deblocarea unor emailuri mai complexe.

Un alt joc din această categorie este The Textorcist: The Story of Ray Bibbia, în care trebuie să tastezi formule de exorcizare în timp ce eviți proiectile într-un joc de tip bullet-hell.

Cu o poveste întunecată, un stil pixel-art impresionant și un nivel ridicat de dificultate, jocul devine ideal pentru utilizatorii avansați care caută o provocare intensă.

Pentru iubitorii de jocuri horror, Blood Typers aduce, de asemenea, o experiență cooperativă în care tastarea devine cheia supraviețuirii.

Jucătorii trebuie să rezolve puzzle-uri, să evite monștri și să navigheze prin spații întunecate, totul prin comenzi tastate. Îmbinarea atmosferei inspirate de Resident Evil cu mecanica de tastare creează o experiență unică.

Strategie, poveste și creativitate în formă tastată

Jocurile de tastare nu se limitează la acțiune. Epistory – Typing Chronicles oferă o aventură vizuală poetică, unde un narator spune povestea unei fete și a vulpii sale cu trei cozi, care explorează un univers de hârtie deschis prin cuvintele tastate.

Jocul combină explorarea, puzzle-urile și lupta într-un mod elegant și accesibil, cu multiple opțiuni de personalizare a tastaturii.

Pentru cei care preferă simularea și managementul, Touch Type Tale combină strategia în timp real cu mecanica de tastare. Jucătorii dezvoltă orașe, gestionează resurse și coordonează armate, totul exclusiv prin tastatură.

Trecerea de la o sarcină la alta se face prin simpla tastare a unui cuvânt, iar interfața minimalistă permite multitasking eficient și intuitiv.

Într-un registru mai relaxant, Every Letter propune o abordare creativă: redactarea de scrisori pentru diverși clienți, fiecare cu o poveste unică.

Nu există scoruri sau penalizări, ci doar libertatea de a compune texte fără posibilitatea de a corecta greșelile, la fel ca pe o mașină de scris veche.