Cele mai bune jocuri gratuite din 2024 pe care le poți juca chiar acum

Industria jocurilor video este în continuă schimbare, iar în 2024, există o multitudine de jocuri excelente pe care le poți juca gratuit. Nu mai este nevoie să cheltui sute de lei pentru a te bucura de titluri captivante, deoarece multe dintre ele sunt disponibile gratuit pe diverse platforme, de la PC la console și dispozitive mobile. Acest articol îți va prezenta unele dintre cele mai bune jocuri gratuite din acest an, subliniind ce anume primești fără costuri și unde ar putea apărea eventualele cheltuieli.

Cele mai bune jocuri de echipă și battle royale

Overwatch 2: Dacă ești fan al jocurilor de tip shooter de echipă, Overwatch 2 este alegerea perfectă. Jocul oferă o experiență de joc rapidă și dinamică, cu un număr mare de eroi dintre care poți alege, fiecare având abilități unice. Deși jocul este gratuit, Blizzard folosește un sistem de battle pass pentru a monetiza conținutul adițional, cum ar fi skin-urile și alte obiecte cosmetice. Astfel, deși poți juca toate modurile de joc și poți accesa conținutul de bază fără să plătești, pentru a obține anumite recompense va fi necesar să investești în battle pass sau în moneda virtuală a jocului.

Apex Legends: Pentru cei care preferă jocurile de tip battle royale, Apex Legends rămâne un favorit incontestabil. Creat de studioul care a adus și Titanfall, Apex Legends combină un gameplay rapid și fluid cu elemente strategice și o varietate de personaje unice, numite „Legends”. Fiecare Legend are abilități speciale care pot schimba cursul jocului. Jocul este gratuit, dar anumite personaje și conținut pot fi accesate numai prin intermediul unui battle pass sau cumpărând direct cu moneda din joc. Așadar, deși poți juca gratuit și te poți bucura de majoritatea caracteristicilor, pentru accesul complet la tot ce are jocul de oferit va fi necesar să investești bani reali.

Jocuri MOBA și tactical shooter de top

League of Legends: Un joc care nu mai are nevoie de nicio prezentare, League of Legends continuă să fie unul dintre cele mai populare jocuri MOBA din lume. Cu peste 150 de campioni din care poți alege și o comunitate uriașă, LoL oferă o experiență de joc complexă și variată. Deși jocul este gratuit, Riot Games monetizează jocul prin vânzarea de campioni și skin-uri. Dacă alegi să joci fără să cheltui bani, vei avea acces doar la un set limitat de campioni, care se schimbă periodic. Cu toate acestea, poți debloca permanent campioni folosind moneda câștigată în joc, dar acest lucru necesită timp și efort.

Valorant: Dacă ești fan al jocurilor de tip tactical shooter, Valorant de la Riot Games ar putea fi exact ceea ce cauți. Cu un gameplay care combină elemente din Counter-Strike și Overwatch, Valorant oferă o experiență unică de shooter cu agenți, fiecare având abilități speciale care pot fi utilizate strategic. Jocul este gratuit și oferă cinci agenți accesibili după finalizarea tutorialului, dar restul agenților trebuie deblocați fie prin joc activ, fie prin cumpărarea lor cu moneda din joc sau reală. Ca și în cazul altor jocuri Riot, există un battle pass care oferă recompense adiționale, dar nu afectează gameplay-ul de bază.

Alternative creative și open-source

În afară de jocurile populare menționate mai sus, există și opțiuni pentru cei care caută ceva diferit. Site-uri precum itch.io oferă o gamă largă de jocuri independente, multe dintre ele fiind gratuite sau disponibile pe baza unui sistem „plătește cât vrei”. Aici poți găsi adevărate bijuterii indie, de la prototipuri și jocuri experimentale, până la titluri bine dezvoltate care nu au ajuns pe platformele mari.

Pentru fanii jocurilor clasice, există și o mulțime de jocuri open-source care au fost modernizate pentru a funcționa pe hardware-ul actual. Jocuri precum Civilization II au versiuni open-source care pot fi instalate și jucate gratuit, oferind nostalgie și distracție în același timp.

În concluzie, indiferent de preferințele tale în materie de jocuri, 2024 aduce o selecție impresionantă de titluri gratuite care merită atenția ta. De la shooter-e de echipă la jocuri strategice și racing, oferta este vastă și accesibilă pentru toată lumea.