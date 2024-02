Cele mai așteptate jocuri video în 2024. Ce vei juca nou pe PC, PlayStation și Xbox

Cu excepția cazului în care ați petrecut ultimul an ținând în brațe un controler timp de una sau mai multe ore pe zi, este probabil să vă uitați la un volum uriaș de jocuri pe care intenționați să le jucați în cele din urmă. Peisajul jocurilor din 2023 a fost dominat de nume grele precum Diablo IV, Baldur’s Gate III, Starfield și multe alte titluri obligatorii. Află care sunt cele mai așteptate jocuri video în anul 2024 pe care le poți juca pe PC, PlayStation și Xbox.

Titlurile celor mai populare jocuri video așteptate în 2024

Industria jocurilor video nu este una care să se odihnească pe lauri, iar 2024 promite să fie încă un an plin de nopți nedormite, în timp ce jucătorii se scufundă în cele mai așteptate titluri care urmează să sosească înainte de 2025.

1. Prince of Persia: The Lost Crown

Data lansării: disponibil acum

Prince of Persia: The Lost Crown de la Ubisoft oferă fanilor seriei de acțiune și aventură o actualizare revigorantă. Cu un nou protagonist care își arată lamele și un set de abilități de îndoire a timpului, jucătorii se pot aștepta la lupte stilate, explorare și lupte cu Boss care înghit ecranul. Prezentarea 2.5D aduce un omagiu rădăcinilor clasice ale francizei, cu derulare laterală.

2. The Last of Us Part 2 Remastered

Data lansării: disponibil acum

După succesul adaptării TV The Last of Us, continuarea din 2020 primește o relansare frumoasă. Adăugarea noului mod No Return introduce un element interesant, provocându-i pe jucători să supraviețuiască unor scenarii din ce în ce mai dificile, pe măsură ce trec între personajele principale și cele secundare.

3. Tekken 8

Data lansării: 26 ianuarie 2024

Pentru pasionații de jocuri de luptă, Tekken 8 promite să fie un punct culminant al anului 2024. Construit de la zero pentru a valorifica puterea consolelor de generație actuală, cea mai recentă intrare se mândrește cu imagini de ultimă oră, un gameplay revizuit, cu accent pe pumnii agresivi și o listă plină de personaje noi și care revin.

4. Like a Dragon: Infinite Wealth

Data lansării: 26 ianuarie 2024

Franciza Yakuza de la Sega a avut succes în general cu Yakuza: Like a Dragon în 2020. Continuarea directă, Like a Dragon: Infinite Wealth, continuă povestea în Hawaii și Japonia, avându-l pe protagonistul popular Ichiban Kasuga și pe starul serialului original Kazuma Kiryu. Jocul promite lupte pe ture și activități secundare ale seriei.

5. Suicide Squad: Kill the Justice League

Data lansării: 30 ianuarie 2024

După o lansare amânată pentru a răspunde preocupărilor jucătorilor, Suicide Squad: Kill the Justice League este setat să apară pe ecrane. Jocul de acțiune în co-op permite până la patru jucători să-i controleze pe DC Harley Quinn, Deadshot, Căpitanul Boomerang și King Shark în timp ce aceștia se confruntă cu Liga Justiției.

6. Mario vs Donkey Kong

Data lansării: 16 februarie 2024

Revenind la rivalitatea care a început în arcadele anilor ’80, Mario vs. Donkey Kong este un remake și o reimaginare a clasicului Game Boy Advance. Versiunea actualizată include imagini îmbunătățite și cooperare locală pentru o experiență captivantă de platforme de puzzle.

7. Skull and Bones

Data lansării: 16 februarie 2024

După numeroase întârzieri, jocul de pirați pe mare de la Ubisoft, Skull and Bones, este gata să facă furori. Jocul oferă mai mult decât un război naval, oferind profunzime cu aromă de RPG și imagini uimitoare care scufundă jucătorii în viața unui pirat.

8. Final Fantasy 7 Rebirth

Data lansării: 29 februarie 2024

După succesul Final Fantasy VII Remake, saga continuă cu Final Fantasy 7 Rebirth. Continuarea promite un sistem de luptă evoluat, o explorare extinsă a lumii și revenirea elementelor emblematice precum monturile Chocobo.

9. Dragon’s Dogma 2

Data lansării: 22 martie 2024

La fel ca Alan Wake 2, Dragon’s Dogma 2 este o continuare mult așteptată de cei care practic au creat un cult. RPG-ul de acțiune readuce elemente definitorii de la predecesorul său, cu accent pe un joc bazat pe alegeri și pe imagini uluitoare, alimentate de tehnologie avansată.

10. Princess Peach: Showtime!

Data lansării: 22 martie 2024

Prințesa Peach este în centrul atenției în acest spin-off de acțiune și aventură. Cu o prezentare fermecătoare în teatru live și un joc de schimb de roluri, jucătorii se pot aștepta la o experiență încântătoare în timp ce o ghidează pe Peach printr-o varietate de provocări.

11. Senua’s Saga: Hellblade 2

Data lansării: 21 mai 2024

Achiziția de studiouri de dezvoltare de către Microsoft dă roade cu Senua’s Saga: Hellblade 2. Continuarea își propune să aprofundeze lupta viscerală și să extindă lumea bântuitoare introdusă în original, promițând o narațiune care se adâncește în starea mentală fragilă a protagonistului.

12. Avowed

Data lansării: TBD 2024

Pentru cei care caută o aventură-acțiune fantezistă în universul Pillars of Eternity, Avowed de veteranii RPG Obsidian Entertainment este răspunsul. Jocul promite povestiri influențate de alegerea jucătorilor, medii expansive și diverse opțiuni de luptă.

13. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Data lansării: 5 septembrie 2024

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl aduce un amestec unic de shooter first-person, survival horror și elemente sim captivante. Amplasat în zona de excludere din Chornobyl, jocul oferă o lume deschisă atmosferică și radiată pentru ca jucătorii să o exploreze, să scape și să supraviețuiască.

14. Hades II

Data lansării: Acces anticipat TBD 2024

Continuarea foarte așteptată a lui Hades își propune să construiască pe succesul predecesorului său cu o protagonistă proaspătă, feminină și o lume extinsă. Cu noi abilități de vrăjitorie și o poveste captivantă, Hades II este pregătit să captiveze fanii încă o dată.

15. Star Wars Outlaws

Data lansării: TBD 2024

Dezvoltat de Massive Entertainment, Star Wars Outlaws promite o aventură open world, plasată în universul Star Wars. În rolul lui Kay Vess, care mânuiește blasterul, jucătorii navighează într-o galaxie condusă de sindicate criminale nemiloase, prezentând tranziții fără întreruperi de la pământ la spațiu, lupte de câini și urmăriri pe biciclete de viteză.

16. Indiana Jones and the Great Circle

Data lansării: TBD 2024

MachineGames, cunoscut pentru munca lor la franciza Wolfenstein, își aduce abilitățile într-o poveste originală Indiana Jones. Amplasat între evenimentele „Raiders of the Lost Ark” și „The Last Crusade”, jocul combină acțiunea first person și third person într-o aventură cinematografică demnă de arheologul iconic.

2024 pare a fi un alt an remarcabil pentru jucători, cu o gamă incitantă de titluri diverse și foarte așteptate. Fie că ești un fan al aventurii de acțiune, al jocurilor de rol sau al explorării lumii deschise, există ceva pentru toată lumea în peisajul jocurilor din anul viitor. Pregătește-te pentru pentru full nights și multă acțiune în acest an, arată CNN.