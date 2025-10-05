Jeff Bezos, șeful Amazon, spune în cât timp milioane de oameni vor trăi în spațiu alături de roboți și centre AI pe orbită

În cadrul evenimentului Tech Week de la Torino, Jeff Bezos a făcut o predicție îndrăzneață: „în câteva decenii”, milioane de oameni ar putea locui în spațiu. Fondatorul Amazon și al companiei spațiale Blue Origin descrie habitate orbitale în care oamenii trăiesc „mai ales pentru că vor”, în timp ce munca grea este preluată de roboți.

Bezos a adăugat că infrastructura digitală va urca pe orbită: centre de date pentru inteligență artificială, alimentate de energie solară continuă, ar putea deveni parte din „economia off-Earth”. În viziunea sa, spațiul nu mai rămâne doar teritoriu de explorat, ci o extensie practică a economiei.

Unde a vorbit și care este orizontul

Antreprenorul și-a prezentat ideile pe scena Italian Tech Week, în dialog cu John Elkann, moștenitor al familiei Agnelli. Mesajul-cheie a fost calendarul: în „următoarele câteva decenii”, primele comunități orbitale ar putea prinde contur, odată cu maturizarea lansărilor reutilizabile și a roboticii.

Bezos susține că această tranziție va începe cu infrastructura: centre de date și sisteme industriale pe orbită, urmate treptat de habitate pentru civili. Energia solară neîntreruptă din spațiu, spune el, poate oferi eficiențe imposibile la sol, notează Tech Crunch.

Ce rol au roboții, ia și competiția ideilor

În acest scenariu, roboții sunt „forța de muncă” a spațiului: construiesc, întrețin, repară și reduc riscurile pentru echipaje. Oamenii ar locui în module gândite pentru confort, iar serviciile zilnice ar fi orchestrate de sisteme IA susținute de centre de date orbitale.

Comparația cu Elon Musk vine natural: dacă Elon Musk împinge colonizarea lui Marte, Bezos pariază pe „orașe” și infrastructură în jurul Pământului. Ambele rute indică aceeași destinație – transformarea spațiului din frontieră de explorare în loc de trai – dar prin etape și priorități diferite.

În privința IA, Bezos vede „o bulă bună”, industrială, care accelerează robotica, energia și producția. Dacă această piesă cade la locul ei, spune el, primul semn vizibil al viitorului va fi invizibil pentru mulți: un cloud care se mută pe orbită.