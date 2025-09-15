Jeff Bezos investește trei miliarde de dolari în știința care promite să încetinească îmbătrânirea. Cum își propune reîntinerirea celulelor umane

Un startup ambițios, Altos Labs, atrage atenția lumii științifice și a publicului larg printr-o misiune ce pare desprinsă dintr-un roman SF: reîntinerirea celulelor umane.

Înființată acum trei ani și finanțată cu trei miliarde de dolari, compania îi are printre susținători pe miliardarul Jeff Bezos și a reușit să adune o echipă de cercetători de elită, inclusiv laureați ai Premiului Nobel. Obiectivul lor este să găsească metode prin care corpul uman să-și recapete „tinerețea pierdută”, sporindu-și astfel rezistența la boli și traumatisme.

Primele rezultate nu mai rămân doar la stadiul de anunț spectaculos, ci apar în reviste științifice de prestigiu. Studiile sugerează că ADN-ul ar putea fi reprogramat pentru a rămâne tânăr, iar inteligența artificială joacă un rol crucial în descifrarea acestui proces complex. Dacă cercetările se vor dovedi viabile, promisiunea este una uriașă: nu doar o viață mai lungă, ci și una mai sănătoasă.

Baza acestei revoluții se află în descoperirea făcută de Shinya Yamanaka, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină. În urmă cu două decenii, el a demonstrat că celulele pielii pot fi readuse într-o stare asemănătoare celor embrionare, capabile să se transforme în orice tip de țesut. Aceste proteine speciale, cunoscute drept „factorii Yamanaka”, reprezintă punctul de plecare pentru cercetările de la Altos Labs.

Juan Carlos Izpisua Belmonte, unul dintre cercetătorii de frunte ai companiei, a mers mai departe cu aceste experimente. Aplicând tehnica pe șoareci, echipa sa a observat semne clare de întinerire. Totuși, procesul nu este lipsit de riscuri: o reprogramare excesivă poate duce la apariția tumorilor. Pentru a evita aceste pericole, profesorul Wolf Reik și colegii săi din Marea Britanie încearcă să controleze așa-numitul „ceas transcripțional” al celulelor – mecanismul care dictează ce gene se activează și când. Dacă acest ceas ar putea fi reglat cu precizie, reîntinerirea ar deveni mai sigură, reducând riscul de cancer.

Provocarea numită „deriva mezodermală”

Îmbătrânirea nu se limitează la semnele vizibile de la suprafața pielii. Una dintre cele mai mari provocări este „deriva mezodermală”, fenomen prin care celulele își pierd treptat funcția, devenind „reparatori universali”. În loc să își păstreze rolul specific, acestea provoacă inflamații cronice și fibroză, afectând organele vitale.

Belmonte estimează că, dacă aceste procese ar putea fi controlate, viața umană s-ar putea prelungi cu zeci de ani. Într-un studiu publicat în revista Cell, echipa sa a arătat că prin dezactivarea unor gene precise, celulele își recapătă disciplina și tinerețea funcțională. Practic, cercetătorii vorbesc despre posibilitatea de a reface ordinea biologică a organismului, oferindu-i șansa de a funcționa ca în tinerețe.

Inteligența artificială, busola tinereții

Un alt element esențial în acest proiect este inteligența artificială. Tore Graepel, cunoscut pentru contribuția la programul AlphaGo, conduce eforturile de a crea „hărți digitale” ale îmbătrânirii. El compară celulele cu un peisaj de dealuri și văi: în tinerețe, ele se află „pe culmi”, flexibile și pline de potențial; odată cu trecerea timpului, alunecă în „văi”, devenind stabile, dar mai puțin adaptabile.

Scopul echipei lui Graepel este să identifice rutele prin care celulele pot fi „urcate” înapoi pe culmi, un proces pe care îl numesc „recălire celulară”. Dacă această hartă va fi descifrată, medicii ar putea ști în ce stadiu se află fiecare celulă și cum să o readucă la o stare tânără. Această abordare combină biologia de frontieră cu puterea de calcul a AI, promițând o medicină personalizată la un nivel fără precedent.

Investiția de trei miliarde de dolari și implicarea unor nume precum Jeff Bezos arată cât de mare este miza. Deși provocările etice și științifice rămân uriașe, cercetările Altos Labs deschid o perspectivă fascinantă: o lume în care îmbătrânirea nu mai este un destin inevitabil, ci o condiție biologică ce poate fi încetinită sau chiar inversată. Pentru omenire, ar putea fi începutul unei noi ere, în care vârsta devine doar un număr, iar tinerețea, un concept negociabil.