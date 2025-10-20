Jeff Bezos, optimist față de viitorul inteligenței artificiale: „Beneficiile vor fi uriașe, nu înțeleg cum cineva ar putea fi descurajat”

Într-o perioadă în care dezbaterea globală despre impactul inteligenței artificiale se intensifică, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, oferă o perspectivă radical diferită de cea dominantă în discursul public. În timp ce mulți oameni de știință, lideri de companii și utilizatori obișnuiți își exprimă temerile legate de riscurile AI, Bezos vede în această tehnologie o oportunitate fără precedent.

La Italian Tech Week 2025, miliardarul american a vorbit despre potențialul uriaș al AI-ului, afirmând că „nu există niciun motiv pentru descurajare”, ci dimpotrivă — un moment istoric pentru inovație, productivitate și progres economic, scrie CNBC.

Pentru Jeff Bezos, viitorul aparține companiilor care vor reuși să integreze inteligența artificială în activitatea lor zilnică. Fie că este vorba despre producție, ospitalitate, transport sau retail, AI-ul va deveni, în viziunea sa, motorul principal al eficienței și calității.

„Inteligența artificială va face ca fiecare afacere să-și crească nivelul de calitate și productivitate. Este greu de imaginat amploarea acestei transformări, dar este reală”, a declarat Bezos, subliniind că tehnologia va aduce beneficii „uriașe” pentru societate, chiar dacă procesul va fi gradual.

Miliardarul a recunoscut totuși că momentul actual este caracterizat de ceea ce el numește o „bulă industrială” – o fază în care entuziasmul pieței depășește uneori fundamentele economice. „Prețurile acțiunilor sunt supraevaluate, iar investitorii se străduiesc să facă diferența între ideile bune și cele proaste”, a explicat el. Cu toate acestea, Bezos crede că această etapă de entuziasm excesiv va fi urmată de o filtrare naturală, iar companiile cu viziune pe termen lung vor deveni „câștigătorii” erei AI.

În prezent, Amazon — compania pe care Bezos a fondat-o în 1994 — investește masiv în instrumente de inteligență artificială aplicate logisticii, comerțului electronic și serviciilor cloud. În același timp, CEO-ul Andy Jassy a recunoscut că integrarea AI va duce la reducerea forței de muncă corporative, un pas controversat dar considerat necesar pentru eficientizarea operațiunilor.

„Nu a existat niciodată un moment mai bun pentru a fi entuziasmat de viitor”, a concluzionat Bezos.

Publicul global, divizat între entuziasm și teamă

Dacă Jeff Bezos privește AI-ul ca pe un salt al umanității, mulți oameni rămân sceptici. Un studiu recent realizat de Pew Research Center arată că doar 16% dintre adulți din întreaga lume se declară mai entuziasmați decât îngrijorați de creșterea rolului inteligenței artificiale.

În contrast, 34% spun că sunt mai degrabă îngrijorați, iar 42% resimt ambele emoții simultan. În Statele Unite, cifrele sunt chiar mai alarmante: jumătate dintre respondenți consideră că AI-ul reprezintă un risc mai mare decât un avantaj imediat.

Temerile nu sunt nefondate. Criticii AI-ului invocă fenomene precum halucinațiile algoritmilor — cazurile în care modelele lingvistice generează informații complet false —, dar și proliferarea conținutului deepfake, imagini și videoclipuri false care pot fi imposibil de deosebit de realitate.

Mai mult, există o preocupare crescândă privind impactul asupra pieței muncii. Pe măsură ce companiile automatizează tot mai multe sarcini, mii de angajați riscă să fie înlocuiți de sisteme AI. Paradoxal, chiar Amazon, compania care a creat zeci de mii de locuri de muncă în logistică și retail, este acum un exemplu al acestei tranziții, planificând să reducă posturi corporative prin automatizare în următorii ani.

AI-ul și mediul: provocarea energetică și soluția „spațială” a lui Bezos

Un alt aspect care a intrat în atenția publică este amprenta energetică uriașă a sistemelor AI. Modelele de limbaj generativ, precum cele utilizate de OpenAI sau Google, necesită centre de date uriașe care consumă cantități masive de energie electrică. Cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology estimează că energia necesară pentru antrenarea unui model AI de ultimă generație ar putea alimenta 120 de locuințe americane timp de un an.

În fața acestei dileme, Jeff Bezos propune o idee pe măsura ambițiilor sale: mutarea centrelor de date în spațiu. Fondatorul Blue Origin, compania sa de tehnologie spațială, susține că „în următorii 10 până la 20 de ani vom construi centre de date uriașe, de ordinul gigawaților, în orbită”, unde energia solară este nelimitată și costurile de întreținere ar putea fi mai mici pe termen lung.

„Avem nevoie de gândire pe termen lung și de soluții neconvenționale. Energia solară din spațiu ar putea elimina o mare parte din costurile și poluarea actualelor centre de date de pe Pământ”, a explicat Bezos.

Criticii consideră însă că ideea este utopică și dificil de implementat, dat fiind costul imens al infrastructurii și provocările logistice. Cu toate acestea, viziunea miliardarului se înscrie în filosofia sa constantă: aceea că inovația tehnologică, oricât de riscantă, este singura cale spre progres real.

Într-un moment în care dezbaterile despre AI se împart între promisiune și pericol, Jeff Bezos rămâne consecvent în optimismul său. „Inteligența artificială nu este o amenințare, ci o unealtă — una care, dacă este folosită responsabil, poate transforma civilizația”, a spus el în încheierea discursului său de la Torino.

Pentru unii, această viziune pare o declarație de credință într-un viitor controlat de algoritmi. Pentru alții, este doar reflecția unui antreprenor care a învățat că fiecare revoluție tehnologică începe cu teamă, dar se termină cu progres.