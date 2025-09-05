Japonia stabilește un nou record mondial de viteză pe internet: de 4 milioane de ori mai rapid decât media din SUA

Un grup de cercetători din Japonia a atins o performanță fără precedent în domeniul comunicațiilor optice: transmiterea datelor cu o viteză de 1,02 petabiți pe secundă pe o distanță de 1.800 km. Rezultatul, prezentat la Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC) 2025, marchează un nou record mondial și deschide calea către o revoluție în infrastructura globală de internet.

Echipa studiului, condusă de Hideaki Furukawa, de la Institutul Național de Tehnologie a Informației și Comunicațiilor (NICT) din Japonia, a dezvoltat un cablu optic cu 19 nuclee luminoase integrate într-un strat de sticlă cu același diametru ca al fibrelor deja instalate la nivel mondial – aproximativ 0,125 mm.

Designul inovator permite transmiterea simultană a mai multor fluxuri de date, fără pierderi majore și fără necesitatea înlocuirii infrastructurii existente. Spre deosebire de cablurile multicore obișnuite, care separă canalele pentru a reduce interferențele, noua tehnologie folosește un sistem de cuplare controlată, urmată de procesare digitală la receptor. Această metodă elimină problemele de crosstalk și permite atingerea unor viteze uriașe pe distanțe lungi.

Pentru a demonstra eficiența, cercetătorii au construit 19 bucle de recirculare sincronizate, fiecare de 86 km, pe care semnalul a circulat de 21 de ori înainte de a ajunge la receptor. În total, experimentul a acoperit 1.800 km, folosind 180 de lungimi de undă în benzile C și L, fiecare modulat cu 16QAM, o tehnică ce stochează mai multe biți pe simbol atunci când condițiile sunt optime.

Ce înseamnă viteza de 1,02 petabiți pe secundă

Pentru comparație, viteza medie de internet fix în SUA este de aproximativ 285 Mbps. Recordul japonez este de 4 milioane de ori mai mare, ceea ce depășește cu mult chiar și cele mai avansate rețele comerciale actuale.

Un petabit reprezintă un milion de gigabiți, ceea ce face ca acest prag să fie dincolo de orice ofertă destinată utilizatorilor casnici. Performanța este măsurată prin așa-numitul produs capacitate-distanță, care ia în considerare atât viteza de transmisie, cât și distanța parcursă de semnal. Noul record a atins 1,86 exabiți pe secundă-pe milă, un nivel fără precedent.

Importanța este uriașă, pentru că până acum recordurile de viteză erau obținute doar pe distanțe scurte, în condiții de laborator. Echipa japoneză a demonstrat că se pot combina viteza extremă și acoperirea pe distanțe mari, ceea ce aduce tehnologia mai aproape de o aplicare practică.

Ce impact poate avea pentru viitorul internetului

Păstrarea diametrului standard al fibrei este cheia implementării. Rețelele actuale se bazează pe aceleași dimensiuni pentru tuburi, conectori și infrastructura de susținere. Astfel, noua tehnologie ar putea fi introdusă treptat, fără a necesita reconstrucția completă a rețelelor globale.

Specialiștii explică faptul că această inovație ar putea fi folosită inițial în segmentele cele mai solicitate – rute intercontinentale, centre de date sau rețele 5G și 6G – unde cererea pentru capacitate este uriașă. Ulterior, odată cu scăderea costurilor, tehnologia ar putea fi extinsă și către utilizatorii obișnuiți.

Cercetătorii subliniază că multiplexarea spațială – transmiterea mai multor canale independente de lumină prin aceeași fibră – este studiată de peste un deceniu, însă abia acum a fost dovedită capacitatea sa de a combina viteza extremă cu fiabilitatea pe distanțe mari.

Benjamin Puttnam, cercetător la NICT, afirmă că acest rezultat confirmă „valoarea fundamentală a transmiterii simultane a mai multor canale spațiale” și marchează „un pas crucial către extinderea capacității comunicațiilor optice”.

Recordul stabilit în Japonia nu este doar o demonstrație tehnică spectaculoasă, ci și o previzualizare a viitorului. Într-o lume tot mai dependentă de fluxuri masive de date – de la inteligență artificială și cloud computing, până la streaming și metavers – astfel de descoperiri pot redefini limitele conectivității globale. Dacă infrastructura va ține pasul, internetul de mâine ar putea deveni de milioane de ori mai rapid și mai eficient decât cel de azi.