Jamie Campbell Bower din „Stranger Things” se alătură distribuției „The Rings of Power” în sezonul 3

Serialul The Lord of the Rings: The Rings of Power adaugă doi actori de renume în sezonul 3, care este în prezent în pre-producție. Jamie Campbell Bower, cunoscut pentru rolul său iconic din Stranger Things, va avea un rol principal, în timp ce Eddie Marsan se va alătura distribuției într-un rol recurent.

Jamie Campbell Bower, cunoscut pentru interpretarea terifiantului Vecna în Stranger Things, va avea o schimbare majoră de rol în The Rings of Power. Deși detaliile exacte despre personajul său sunt păstrate în secret, informațiile de casting sugerează că va juca un cavaler nobil și chipeș, identificat sub numele de cod „Arlen”.

Acest personaj ar putea deveni un nou interes romantic pentru Galadriel, interpretată de Morfydd Clark. În sezonul 2, Galadriel a fost marcată de descoperirea adevăratei identități a lui Halbrand (Charlie Vickers), care s-a dovedit a fi temutul Sauron. Prezența unui nou cavaler în poveste ar putea aduce o dinamică interesantă și un posibil nou aliat sau, cine știe, chiar un adversar ascuns.

Bower a vorbit recent despre dorința sa de a se îndepărta de rolurile negative: „I-am spus terapeutului meu: ‘Sincer, nu cred că voi mai juca un personaj negativ prea curând. Mă afectează mult psihic”.

Această declarație indică faptul că noul său rol va fi unul diferit de personajele sale întunecate anterioare, ceea ce va fi o schimbare interesantă pentru fanii săi.

Eddie Marsan ar putea interpreta un pitic

Eddie Marsan, cunoscut pentru rolurile sale în Ray Donovan și Back to Black, va avea un rol recurent în sezonul 3. Deși informațiile despre personajul său sunt limitate, se știe că are numele de cod „Dromm” și un frate, ceea ce sugerează că ar putea fi parte dintr-o rasă distinctă din universul Tolkien.

Un detaliu interesant este că rolul a necesitat un accent scoțian, ceea ce i-a făcut pe mulți fani să speculeze că Marsan ar putea interpreta un pitic. În tradiția Lord of the Rings, piticii sunt cunoscuți pentru dialectul lor inspirat din accentele scoțiene, așa că acest indiciu pare să susțină teoria.

Indiferent de rolul exact, Marsan este un actor versatil, iar adăugarea sa în distribuție promite un personaj memorabil și puternic.

Sezonul 3 se pregătește de filmări

Deși anunțul oficial pentru sezonul 3 a venit abia recent, producția a fost în pregătire de ceva timp. Filmările sunt programate să înceapă în această primăvară la Shepperton Studios, în Marea Britanie.

Serialul este produs de J.D. Payne și Patrick McKay, alături de o echipă de producători experimentați, inclusiv Lindsey Weber, Justin Doble și Charlotte Brändström.

Pentru Jamie Campbell Bower, această distribuție reprezintă un nou pas important în cariera sa. Pe lângă rolul său din Stranger Things, el este cunoscut și pentru aparițiile în The Twilight Saga, Harry Potter (în rolul tânărului Gellert Grindelwald) și The Mortal Instruments.

Eddie Marsan, la rândul său, a acumulat un palmares impresionant, fiind premiat cu două British Independent Film Awards și având roluri importante în filme și seriale precum Franklin, Heartstopper și Midas Man.

Sezonul 3 din The Rings of Power promite să aducă noi intrigi, personaje fascinante și o expansiune a universului creat de J.R.R. Tolkien. Fanii vor trebui să aștepte însă ceva timp pentru detalii oficiale despre data de lansare și firul narativ al noului sezon.