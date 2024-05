Trailerul pentru The Lord of the Rings: The Rings of Power, sezonul doi s-a lansat: Când îl vei putea urmări pe Amazon Prime VIDEO

Un nou trailer pentru al doilea sezon din Lord of the Rings: The Rings of Power dezvăluie data de lansare a sezonului doi.

The Lord of the Rings: The Rings of Power, sezonul doi, se lansează la vară

Sezonul doi din celebra serie sosește pe 29 august, în timp ce trailerul arată cum Sauron își strânge controlul asupra Pământului de Mijloc. Lord of the Rings: The Rings of Power de la Amazon a avut extrem de mare succes, dar a fost și criticat în comunitatea fanilor LOTR.

Mulți oameni s-au plâns că Amazon ar trebui să arunce pur și simplu primul sezon și să înceapă din nou, dar clar asta nu se va întâmpla niciodată. Ceea ce se întâmplă este că sezonul doi al The Rings of Power are primul trailer și o dată de lansare pe 29 august.

Amazon spune că primele trei episoade vor apărea pe 29 august, urmate de episoade ulterioare în fiecare săptămână. La fel ca și primul sezon, acesta va consta din opt episoade în total.

Film Lord of the Rings, în 2026

Acest anunt vine la mai puțin de o săptămână după ce Warner Bros. Discovery a anunțat că va lansa un nou film live-action Lord of the Rings în cinematografe în 2026. Cu titlul provizoriu The Hunt for Gollum, filmul este regizat și va fi interpretat de Andy Serkis, care a jucat rolul lui Gollum în trilogiile lui Peter Jackson The Lord of the Rings și The Hobbit.

Acest proiect va fi plasat în același univers pe care l-a construit Jackson, în timp ce seria de la Amazon este o entitate complet separată. Există, totuși, un anumit ADN comun – primul sezon al The Rings of Power a fost filmat în Noua Zeelandă, la fel ca filmele lui Jackson, iar compozitorul Howard Shore a scris tema principală a genericului pentru seria de la Amazon, după ce a compus muzica pentru toate cele șase filme din Pământul de Mijloc.

Franciza „Lord of the Rings” este una dintre cele mai iconice și influente din lumea literaturii și a divertismentului. Creată de autorul britanic J.R.R. Tolkien, seria de romane de fantezie epice a început cu publicarea cărții „Stăpânul Inelelor” în 1954 și a continuat cu „Hobbitul” în 1937. Aceste cărți au stabilit bazele pentru o lume vastă și detaliată cunoscută sub numele de Pământul de Mijloc, locuită de o varietate de rase, creaturi și culturi.

Adaptările cinematografice epice realizate de Peter Jackson în anii 2000 au transformat franciza într-un fenomen global, aducând la viață pe ecranele mari aventurile lui Frodo Baggins, Gandalf Magicianul și a altor personaje memorabile. În plus față de filmele de succes, franciza a generat jocuri video, seriale TV și alte forme de conținut media, cucerind inimile a milioane de fani din întreaga lume.