Ultima ora
Emmy 2025: Adolescence, The Studio și The Pitt domină o seară plină de surprize. Lista completă a premiilor pentru cele mai bune seriale
15 sept. 2025 | 12:01
de Iulia Kelt

James Webb surprinde „vârful înstelat”, cea mai spectaculoasă imagine a telescopului de până acum

ȘTIINȚĂ
James Webb surprinde „vârful înstelat”, cea mai spectaculoasă imagine a telescopului de până acum
Poate cea mai frumoasă fotografie surprinsă de James Webb până aucm / Foto: NASA, ESA, CSA, and STScI, A. Pagan

Telescopul spațial James Webb (JWST) a surprins o imagine uluitoare a clusterului stelar Pismis 24, unde stele tinere modelează coloane de gaz și praf într-un peisaj cosmic asemănător cu munți sau turnuri, parcă indicând cerul înstelat din apropiere.

Regiunea din Nebuloasa Homarului, aflată la aproximativ 5.500 de ani-lumină distanță în constelația Scorpion, este una dintre cele mai apropiate zone unde se nasc stelele masive și extreme ale Căii Lactee, scrie Live Science.

Coloanele gigantice de gaz și praf: „munți” de dimensiuni colosale

Imaginea JWST arată vârfuri crăpate, în nuanțe de portocaliu și maro, care se ridică ca spire gigantice de gaz și praf. Cel mai înalt vârf, situat central, măsoară aproximativ 5,4 ani-lumină de la bază până în vârf, adică o lățime echivalentă cu 200 de sisteme solare aliniate până la orbita lui Neptun.

Vezi și:
Cele mai spectaculoase fotografii astronomice ale anului 2025: premiile ZWO Astronomy Photographer of the Year
Spectacol pe cer – Luna-plină a verii: Buck Moon 2025, cea mai îndepărtată Lună plină de Soare din acest an

Eroziunea acestor spire este cauzată de vânturile stelare puternice și de radiația ultravioletă emisă de stelele tinere din cluster. Pe măsură ce gazul este comprimat și erodat, noi stele iau naștere în interiorul acestor coloane spectaculoase.

Steaua cea mai luminoasă, Pismis 24-1, era inițial considerată o singură stea de 200–300 de mase solare, aproape dublul limitei considerate pentru stele.

Descoperirile Hubble din 2006 au arătat că este de fapt un sistem binar, format din două stele de 74 și 66 de mase solare, care rămân printre cele mai masive și luminoase stele din Calea Lactee.

Radiația intensă și vânturile stelare generate de acestea au creat peisajul de praf și gaz surprins de JWST în infraroșu cu ajutorul Camerei de Infraroșu Apropiat (NIRCam).

cea mai frumoasa fotografie surprinsa de JWST James webb

Cea mai frumoasă imagine surprinsă de JWST / Foto: NASA, ESA, CSA, and STScI, A. Paga

Cum citim culorile JWST, de fapt

Imaginile JWST folosesc un cod de culori pentru a evidenția diferite lungimi de undă ale luminii: cyanul indică hidrogen ionizat și fierbinte, portocaliul reprezintă praful cosmic, roșul închis hidrogenul mai rece și dens, iar albul lumina stelelor reflectată de praf.

Zonele întunecate arată regiuni atât de dense de gaz și praf încât senzorii infraroșii ai telescopului nu le pot penetra. Acest limbaj vizual permite astronomilor să înțeleagă structura și procesele din această grădiniță stelară.

Prin intermediul imaginilor JWST, Pismis 24 devine mai mult decât un cluster stelar: este un laborator cosmic viu, unde cercetătorii pot observa în timp real formarea stelelor masive și interacțiunea lor cu mediul înconjurător.

Fotografia, care a fost publicată pe 4 septembrie 2025, se dovedește a fi una dintre cele mai impresionante capturi ale telescopului până în prezent, dezvăluind frumusețea și complexitatea universului într-un mod vizual extraordinar.

Toamna adevărată vine în România mai devreme decât ne aşteptam. Urmează zile mohorâte, cu ploi şi vânt puternic
Recomandări
Trei bărbați au încercat să spargă casa unui român din Italia, ce a urmat e de film
Trei bărbați au încercat să spargă casa unui român din Italia, ce a urmat e de film
Descoperire arheologică de excepție în Vâlcea: noi dovezi despre viața și ritualurile dacilor
Descoperire arheologică de excepție în Vâlcea: noi dovezi despre viața și ritualurile dacilor
Scandal uriaș într-un avion Tel Aviv – București: 7 pasageri s-au luat la bătaie din motive religioase
Scandal uriaș într-un avion Tel Aviv – București: 7 pasageri s-au luat la bătaie din motive religioase
Cât de greu le-a fost actorilor din filmul The Long Walk, după romanul lui Stephen King, să-și interpreteze rolurile. Marșul cel Lung, poate unul dintre cele mai așteptate filme de la cinema
Cât de greu le-a fost actorilor din filmul The Long Walk, după romanul lui Stephen King, să-și interpreteze rolurile. Marșul cel Lung, poate unul dintre cele mai așteptate filme de la cinema
Pensia după 40 de ani de muncă: câți bani poți încasa conform noilor reguli
Pensia după 40 de ani de muncă: câți bani poți încasa conform noilor reguli
Rabla 2025, criticat dur de producători: sprijin insuficient pentru mașinile electrice
Rabla 2025, criticat dur de producători: sprijin insuficient pentru mașinile electrice
Traian Băsescu, atac dur la ministrul Apărării după ce drone rusești au intrat în spațiul aerian al României: „Să fie cinstit cu populația, nu cu povești despre vegetația uscată”
Traian Băsescu, atac dur la ministrul Apărării după ce drone rusești au intrat în spațiul aerian al României: „Să fie cinstit cu populația, nu cu povești despre vegetația uscată”
Ce este diverticuloza intestinală, legătura cu sănătatea colonului. Cum o previi, conform medicilor
Ce este diverticuloza intestinală, legătura cu sănătatea colonului. Cum o previi, conform medicilor
Revista presei
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 16 septembrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la bani
Playtech Știri
Tatăl Olgăi Barcari a murit. Concurenta de la Asia Express trece prin momente grele
Playtech Știri
Cum să coci vinetele pentru a nu fi amare. Aşa salvezi salata preferată
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...