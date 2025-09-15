James Webb surprinde „vârful înstelat”, cea mai spectaculoasă imagine a telescopului de până acum

Telescopul spațial James Webb (JWST) a surprins o imagine uluitoare a clusterului stelar Pismis 24, unde stele tinere modelează coloane de gaz și praf într-un peisaj cosmic asemănător cu munți sau turnuri, parcă indicând cerul înstelat din apropiere.

Regiunea din Nebuloasa Homarului, aflată la aproximativ 5.500 de ani-lumină distanță în constelația Scorpion, este una dintre cele mai apropiate zone unde se nasc stelele masive și extreme ale Căii Lactee, scrie Live Science.

Coloanele gigantice de gaz și praf: „munți” de dimensiuni colosale

Imaginea JWST arată vârfuri crăpate, în nuanțe de portocaliu și maro, care se ridică ca spire gigantice de gaz și praf. Cel mai înalt vârf, situat central, măsoară aproximativ 5,4 ani-lumină de la bază până în vârf, adică o lățime echivalentă cu 200 de sisteme solare aliniate până la orbita lui Neptun.

Eroziunea acestor spire este cauzată de vânturile stelare puternice și de radiația ultravioletă emisă de stelele tinere din cluster. Pe măsură ce gazul este comprimat și erodat, noi stele iau naștere în interiorul acestor coloane spectaculoase.

Steaua cea mai luminoasă, Pismis 24-1, era inițial considerată o singură stea de 200–300 de mase solare, aproape dublul limitei considerate pentru stele.

Descoperirile Hubble din 2006 au arătat că este de fapt un sistem binar, format din două stele de 74 și 66 de mase solare, care rămân printre cele mai masive și luminoase stele din Calea Lactee.

Radiația intensă și vânturile stelare generate de acestea au creat peisajul de praf și gaz surprins de JWST în infraroșu cu ajutorul Camerei de Infraroșu Apropiat (NIRCam).

Cum citim culorile JWST, de fapt

Imaginile JWST folosesc un cod de culori pentru a evidenția diferite lungimi de undă ale luminii: cyanul indică hidrogen ionizat și fierbinte, portocaliul reprezintă praful cosmic, roșul închis hidrogenul mai rece și dens, iar albul lumina stelelor reflectată de praf.

Zonele întunecate arată regiuni atât de dense de gaz și praf încât senzorii infraroșii ai telescopului nu le pot penetra. Acest limbaj vizual permite astronomilor să înțeleagă structura și procesele din această grădiniță stelară.

Prin intermediul imaginilor JWST, Pismis 24 devine mai mult decât un cluster stelar: este un laborator cosmic viu, unde cercetătorii pot observa în timp real formarea stelelor masive și interacțiunea lor cu mediul înconjurător.

Fotografia, care a fost publicată pe 4 septembrie 2025, se dovedește a fi una dintre cele mai impresionante capturi ale telescopului până în prezent, dezvăluind frumusețea și complexitatea universului într-un mod vizual extraordinar.