James Webb dezvăluie detalii surprinzătoare despre cometa interstelară 3I/ATLAS. Care sunt noile detalii

Cometa interstelară 3I/ATLAS, una dintre cele mai rare vizitatoare ale sistemului nostru solar, a devenit subiect de studiu intens după ce Telescopul Spațial James Webb (JWST) a realizat primele observații detaliate asupra sa. Datele transmise arată că acest corp ceresc conține o cantitate neobișnuit de mare de dioxid de carbon, comparativ cu apa, un raport care depășește tot ce a fost înregistrat vreodată la alte comete. Această descoperire i-a pus pe gânduri pe astronomi, care încearcă să înțeleagă originile și istoria obiectului cosmic aflat în trecere prin vecinătatea noastră.

O vizită cosmică extrem de rară

3I/ATLAS este doar al treilea obiect interstelar confirmat care pătrunde în sistemul nostru solar, după faimosul ’Oumuamua și cometa 2I/Borisov. Descoperită în iulie 2025, cometa a stârnit imediat un val de interes, întrucât astronomii au la dispoziție doar câteva luni pentru a o analiza înainte să se apropie de Soare în octombrie și apoi să dispară definitiv în spațiul interstelar.

Imaginile capturate de telescopul Hubble pe 21 iulie au arătat că 3I/ATLAS are un nucleu solid înconjurat de un halou de praf și gaz sub formă de lacrimă, specific cometelor aflate în proces de outgassing. Totuși, ceea ce diferențiază această cometă este compoziția chimică a atmosferei sale, dominată de dioxid de carbon. Astronomii cred că această particularitate ar putea reflecta atât locul formării cometei în discul protoplanetar al stelei-mamă, cât și nivelurile de radiație la care a fost expusă de-a lungul istoriei sale.

Pentru oamenii de știință, fiecare cometă interstelară reprezintă o fereastră unică spre condițiile din alte sisteme solare. Prin studierea 3I/ATLAS, cercetătorii speră să obțină indicii despre modul în care s-au format planetele și corpurile mici în alte colțuri ale galaxiei.

Observațiile JWST realizate pe 6 august cu instrumentul său de spectrografie în infraroșu apropiat au relevat un raport extrem de ridicat de CO₂ în raport cu H₂O, ceea ce este neobișnuit pentru cometele cunoscute din sistemul nostru solar. De obicei, la aceste corpuri predomină apa înghețată, iar dioxidul de carbon apare doar în proporții reduse.

Ipotezele formulate de cercetători variază: unii cred că 3I/ATLAS s-ar fi format aproape de așa-numita linie de gheață a CO₂ din discul protoplanetar al stelei sale de origine, acolo unde temperaturile erau suficient de scăzute pentru ca dioxidul de carbon să înghețe. Alții sugerează că radiațiile cosmice intense la care a fost expusă cometa de-a lungul miliardelor de ani au modificat compoziția sa.

Indiferent de explicație, rezultatele indică faptul că 3I/ATLAS este foarte diferită de obiectele care orbitează în jurul Soarelui. Astfel, descoperirea nu doar că ridică noi întrebări despre procesele de formare planetară în alte sisteme, ci și arată cât de variate pot fi căile prin care universul creează și modelează comete.

Cea mai rapidă și posibil cea mai veche cometă observată

Datele colectate până acum sugerează că 3I/ATLAS are un diametru de cel mult 5,6 kilometri, însă ceea ce impresionează este viteza sa uriașă: peste 210.000 km/h, cea mai mare înregistrată vreodată pentru un vizitator al sistemului solar. Traiectoria aproape perfect dreaptă indică faptul că acest corp a traversat spațiul interstelar timp de miliarde de ani, acumulând viteză prin efectele gravitaționale ale stelelor și nebuloaselor întâlnite pe drum.

Unii cercetători merg chiar mai departe și estimează că 3I/ATLAS ar putea fi cu aproximativ 3 miliarde de ani mai veche decât sistemul nostru solar, ceea ce o transformă într-un posibil martor al timpurilor primordiale ale galaxiei. În aceste condiții, cometa ar putea păstra informații despre procese cosmice care au precedat nașterea Soarelui și a planetelor.

Speculațiile nu lipsesc, iar unele voci au sugerat, fără dovezi solide, că 3I/ATLAS ar putea fi chiar o formă de tehnologie extraterestră. Astfel de ipoteze au fost însă respinse de comunitatea științifică, care consideră cometa o descoperire suficient de fascinantă fără a apela la teorii senzaționaliste.

Pentru tine, vestea interesantă este că astronomii sunt martorii unei ocazii aproape irepetabile: o fereastră scurtă, de doar câteva luni, în care pot analiza un mesager venit dintr-un alt colț al galaxiei. Iar fiecare detaliu despre 3I/ATLAS are potențialul de a schimba modul în care înțelegi nu doar cometele, ci și însăși diversitatea universului.