Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
25 sept. 2025 | 10:14
de Iulia Kelt

Jaguar Land Rover, blocată de un atac cibernetic: Producția este oprită din august și s-a lăsat cu pierderi de milioane

AUTO
Jaguar Land Rover, blocată de un atac cibernetic: Producția este oprită din august și s-a lăsat cu pierderi de milioane
Evenimentul care a dus la oprirea producției / Foto: BBC

Jaguar Land Rover (JLR), unul dintre cei mai importanți producători auto britanici, trece printr-o criză fără precedent.

De la finalul lunii august, toate liniile de producție au fost oprite în urma unui atac cibernetic care a paralizat sistemele interne.

Deși compania spera la o reluare rapidă a activității, JLR a confirmat că producția de mașini nu va fi repornită înainte de 1 octombrie, iar unele surse susțin că blocajul ar putea continua chiar și până în noiembrie, scrie CarScoops.

Fabrici închise și furnizori în dificultate

Uzinele din Solihull, Halewood și Wolverhampton, unde în mod normal se produc peste 1.000 de vehicule zilnic, au rămas complet închise de mai bine de trei săptămâni.

Într-un comunicat oficial, compania a declarat că „prioritatea rămâne sprijinirea clienților, furnizorilor, colegilor și dealerilor care continuă să fie activi”, mulțumind tuturor pentru răbdare.

Efectele se resimt însă dincolo de porțile fabricilor. Furnizorii mici și mijlocii, dependenți de comenzile JLR, sunt puși în fața riscului de faliment.

Fostul director Aston Martin, Andy Palmer, a avertizat că „unii subcontractori nu vor supraviețui dacă oprirea se prelungește”.

Sindicatele confirmă presiunea tot mai mare asupra angajaților: „Oamenii au rate și chirii de plătit. Dacă nu primesc salarii, ce pot face? Dacă lanțul de aprovizionare se rupe, producția de mașini nu va putea fi reluată la aceeași capacitate”, a explicat un lider sindical din Marea Britanie.

Pierderi uriașe și premisele unui viitor incert

Estimările arată că Jaguar Land Rover pierde între 5 și 10 milioane de lire sterline pe zi (aproximativ 6,8 – 13,6 milioane de dolari) din cauza opririi producției.

În plus, dealerii sunt obligați să recurgă la proceduri manuale pentru a înregistra vehiculele, după ce sistemele informatice au fost compromise.

Chiar dacă oficialii companiei resping speculațiile privind o prelungire a blocajului până în noiembrie, incertitudinea rămâne ridicată. Lipsa unei date clare de reluare a activității alimentează îngrijorările partenerilor și angajaților.

Criza arată cât de vulnerabilă este industria auto în fața atacurilor cibernetice și cât de rapid se pot prăbuși rețelele de aprovizionare atunci când producția este blocată.

Pentru Jaguar Land Rover, fiecare zi pierdută înseamnă nu doar milioane dispărute, ci și riscul de a pierde furnizori esențiali și încrederea pieței.

Dacă producția nu se va relua curând, efectele ar putea fi de lungă durată, transformând un incident de securitate într-o criză structurală pentru cel mai mare producător auto britanic.

