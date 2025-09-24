Cel mai mare atac cibernetic de până acum, respins de Cloudfare. Cum s-a reușit blocarea amenințării, de fapt

Cloudflare a anunțat că a reușit să blocheze un atac distribuit de tip DDoS (Distributed Denial of Service) care a atins un vârf de 22,2 terabiți pe secundă (Tbps) și 10,6 miliarde de pachete pe secundă (Bpps), stabilind astfel un nou record la nivel mondial.

Atacurile DDoS urmăresc să epuizeze resursele unui sistem sau ale unei rețele printr-un volum masiv de trafic, având ca efect încetinirea serviciilor sau chiar indisponibilitatea acestora pentru utilizatorii legitimi, scrie Bleeping Computer.

Escaladarea dimensiunii atacurilor DDoS

Acesta nu este un incident izolat. Doar în ultimele luni, Cloudflare a raportat o serie de atacuri record: unul de 11,5 Tbps și 5,1 Bpps în urmă cu trei săptămâni și un altul de 7,3 Tbps în urmă cu două luni. De asemenea, compania avertizase în aprilie 2025 că asistă la o creștere istorică a volumului și frecvenței atacurilor DDoS.

Ultimul atac a durat 40 de secunde, dar amploarea traficului a fost uriașă. Potrivit calculelor, echivala cu redarea simultană a unui milion de videoclipuri 4K sau, exprimat altfel, cu aproximativ 1,3 reîmprospătări de pagini web pe secundă de la fiecare persoană de pe planetă.

Particularitatea unui asemenea atac nu este doar lățimea de bandă consumată, ci și densitatea pachetelor trimise, care pune o presiune enormă asupra firewall-urilor, routerelor și echilibratoarelor de sarcină, chiar și atunci când infrastructura poate susține un trafic total ridicat.

Originea atacurilor și amenințările actuale

Deși Cloudflare nu a oferit încă detalii despre ultimele două atacuri, cercetătorii de la XLab, divizia de securitate a companiei chineze Qi’anxin, au atribuit ofensiva de 11,5 Tbps rețelei de boți AISURU.

Aceasta ar fi compromis peste 300.000 de dispozitive la nivel global, cu o creștere semnificativă în aprilie 2025, după compromiterea serverului de actualizări firmware al routerelor Totolink. Botnet-ul exploatează, de asemenea, vulnerabilități din camere IP, DVR/NVR, cipuri Realtek și routere produse de T-Mobile, Zyxel, D-Link și Linksys.

Escaladarea constantă a acestor atacuri confirmă tendința îngrijorătoare: grupările cibernetice folosesc rețele de dispozitive IoT compromise pentru a lansa valuri de trafic imposibil de gestionat prin soluții tradiționale.

Pentru companii și organizații, mesajul este clar, protecția împotriva DDoS nu mai poate fi considerată opțională, ci o parte esențială a infrastructurii digitale. Totul pentru siguranța datelor și a utilizatorilor.