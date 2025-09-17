Mașinile fabricate în România, tot mai căutate pe piețele europene. Dacia și Ford, în topul preferințelor în Occident

Industria auto din România rămâne un pilon puternic al economiei, chiar și într-un context în care piața locală a înregistrat o scădere de 10% la înmatriculările de autoturisme noi, în primele opt luni ale anului 2025.

Cele două mari centre de producție, uzinele de la Mioveni și Craiova, au reușit să livreze peste 340.000 de mașini, înregistrând doar o reducere minoră de 2,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, scrie PRO TV.

Creșterea exporturilor compensează scăderea înmatriculărilor interne

Modele precum Dacia Sandero, Dacia Duster și Ford Puma continuă să se vândă foarte bine pe piețele externe, ceea ce permite fabricilor să compenseze cererea scăzută din România.

Din totalul producției, Dacia a realizat aproximativ 185.000 de unități, iar Ford Otosan peste 161.000. Totuși, doar 26.000 dintre mașinile Dacia și 4.500 dintre cele produse de Ford au ajuns pe șoselele din România.

Astfel, peste 90% din producție merge la export, unde cererea rămâne solidă. În special Franța, Italia și Germania reprezintă destinații importante pentru mașinile fabricate la Mioveni, în timp ce piața britanică s-a dovedit extrem de profitabilă pentru uzina din Craiova.

Succesul modelelor românești de la Dacia în Europa Occidentală

Un exemplu elocvent al performanțelor din 2025 este modelul Ford Puma, produs la Craiova, care a devenit cel mai vândut autoturism în Marea Britanie în luna august, cu peste 2.400 de unități comercializate.

De asemenea, Dacia Sandero rămâne liderul european la nivel de vânzări în prima jumătate a anului, cu peste 128.000 de unități, în timp ce Duster ocupă locul șapte, cu aproape 97.000 de mașini.

Succesul acestor modele arată că investițiile majore făcute la Mioveni și Craiova au avut efectele scontate. Potrivit reprezentanților Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), exporturile aduc venituri consistente nu doar pentru uzine, ci și pentru întreaga rețea de furnizori locali.

Totodată, faptul că mașinile produse în România sunt competitive și apreciate în Europa de Vest reprezintă un motiv de încredere pentru viitorul industriei auto românești.

Specialiștii subliniază că piața internă nu poate susține singură nivelul ridicat de producție, mai ales în contextul în care programe precum „Rabla” se confruntă cu întârzieri și fonduri limitate. Astfel, succesul pe piețele externe este vital pentru menținerea și dezvoltarea producției auto din țară.

În perspectivă, Ford Otosan va continua să investească la Craiova în dezvoltarea de mașini electrice, iar Dacia pregătește pentru 2026 lansarea unor noi modele.

Planurile arată că România își păstrează un rol strategic în industria auto europeană, iar uzinele locale ale Dacia rămân puncte-cheie pentru producția și exportul de mașini competitive.