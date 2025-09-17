Ultima ora
Robert Redford, legenda filmului american, a murit la 89 de ani. L-ai văzut în Spy Game, All the President’s Men și The Sting
17 sept. 2025 | 10:23
de Iulia Kelt

Mașinile fabricate în România, tot mai căutate pe piețele europene. Dacia și Ford, în topul preferințelor în Occident

AUTO
Mașinile fabricate în România, tot mai căutate pe piețele europene. Dacia și Ford, în topul preferințelor în Occident
Dacia și Ford, la mare căutare în Europa / Foto: Dacia

Industria auto din România rămâne un pilon puternic al economiei, chiar și într-un context în care piața locală a înregistrat o scădere de 10% la înmatriculările de autoturisme noi, în primele opt luni ale anului 2025.

Cele două mari centre de producție, uzinele de la Mioveni și Craiova, au reușit să livreze peste 340.000 de mașini, înregistrând doar o reducere minoră de 2,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, scrie PRO TV.

Creșterea exporturilor compensează scăderea înmatriculărilor interne

Modele precum Dacia Sandero, Dacia Duster și Ford Puma continuă să se vândă foarte bine pe piețele externe, ceea ce permite fabricilor să compenseze cererea scăzută din România.

Vezi și:
Dacia impresionează Europa cu noul sistem dublu hibrid: spaniolii laudă „lovitura măiastră” a mărcii românești
Dacia pregătește SUV-uri hibride cu autonomie record – 1.500 km cu un singur plin

Din totalul producției, Dacia a realizat aproximativ 185.000 de unități, iar Ford Otosan peste 161.000. Totuși, doar 26.000 dintre mașinile Dacia și 4.500 dintre cele produse de Ford au ajuns pe șoselele din România.

Astfel, peste 90% din producție merge la export, unde cererea rămâne solidă. În special Franța, Italia și Germania reprezintă destinații importante pentru mașinile fabricate la Mioveni, în timp ce piața britanică s-a dovedit extrem de profitabilă pentru uzina din Craiova.

Succesul modelelor românești de la Dacia în Europa Occidentală

Un exemplu elocvent al performanțelor din 2025 este modelul Ford Puma, produs la Craiova, care a devenit cel mai vândut autoturism în Marea Britanie în luna august, cu peste 2.400 de unități comercializate.

De asemenea, Dacia Sandero rămâne liderul european la nivel de vânzări în prima jumătate a anului, cu peste 128.000 de unități, în timp ce Duster ocupă locul șapte, cu aproape 97.000 de mașini.

Succesul acestor modele arată că investițiile majore făcute la Mioveni și Craiova au avut efectele scontate. Potrivit reprezentanților Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), exporturile aduc venituri consistente nu doar pentru uzine, ci și pentru întreaga rețea de furnizori locali.

Totodată, faptul că mașinile produse în România sunt competitive și apreciate în Europa de Vest reprezintă un motiv de încredere pentru viitorul industriei auto românești.

Specialiștii subliniază că piața internă nu poate susține singură nivelul ridicat de producție, mai ales în contextul în care programe precum „Rabla” se confruntă cu întârzieri și fonduri limitate. Astfel, succesul pe piețele externe este vital pentru menținerea și dezvoltarea producției auto din țară.

În perspectivă, Ford Otosan va continua să investească la Craiova în dezvoltarea de mașini electrice, iar Dacia pregătește pentru 2026 lansarea unor noi modele.

Planurile arată că România își păstrează un rol strategic în industria auto europeană, iar uzinele locale ale Dacia rămân puncte-cheie pentru producția și exportul de mașini competitive.

Când vin primele ninsori în România. Meteorologii anunță că iarna 2025–2026 va fi diferită
Recomandări
Impozitul pe investiții și bunuri de lux crește la 16%: cum te afectează noile măsuri fiscale din 2026
Impozitul pe investiții și bunuri de lux crește la 16%: cum te afectează noile măsuri fiscale din 2026
Țara în care datele a 1,5 milioane de persoane au fost publicate în online. Atac cibernetic de amploare, instituții publice și companii, printre victime
Țara în care datele a 1,5 milioane de persoane au fost publicate în online. Atac cibernetic de amploare, instituții publice și companii, printre victime
Dobândă semnificativ mai mare decât la bancă pentru economiile investite în titluri de stat Tezaur. Ai timp până la 3 octombrie
Dobândă semnificativ mai mare decât la bancă pentru economiile investite în titluri de stat Tezaur. Ai timp până la 3 octombrie
Planta pe care nu ai voie să o rupi toamna, în România. Nici nu ştii că este protejată
Planta pe care nu ai voie să o rupi toamna, în România. Nici nu ştii că este protejată
Avertismentul DNSC – Publicarea adresei IP te poate expune la atacuri cibernetice
Avertismentul DNSC – Publicarea adresei IP te poate expune la atacuri cibernetice
VIDEO: Imagini cu Trump și Epstein pe zidurile Castelului Windsor, în plină vizită oficială în Marea Britanie
VIDEO: Imagini cu Trump și Epstein pe zidurile Castelului Windsor, în plină vizită oficială în Marea Britanie
Ce faci dacă șeful ”te hărțuiește” în afara programului sau în concediu. Când contactele de muncă devin abuz
Ce faci dacă șeful ”te hărțuiește” în afara programului sau în concediu. Când contactele de muncă devin abuz
Toyota recheamă aproape 600.000 de mașini din cauza panourilor digitale defecte
Toyota recheamă aproape 600.000 de mașini din cauza panourilor digitale defecte
Revista presei
Adevarul
Tyler Robinson a fost inculpat pentru asasinarea lui Chirlie Kirk. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea. Cum a fost adus tânărul în fața instanței
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Irina Fodor, deranjată de comportamentul Andei Adam, la „Asia Express”. Prezentatoarea a intervenit dur: „Echipa nu poate filma!”
Playtech Știri
Lidia Buble, probleme de sănătate. Oboseala şi-a spus cuvântul, ce simptome are artista: „Am tras ca nebuna”
Playtech Știri
Patru zodii scapă de un ciclu dureros și încep o etapă nouă la final de septembrie 2025
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...