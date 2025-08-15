Italia sau Spania? Ţara în care este mai convenabil să ieşi la pensie, conform sumelor oferite de stat

Anul 2025 readuce în atenția pensionarilor și viitorilor pensionari o întrebare importantă: în ce țară europeană este mai avantajos să te retragi la pensie? Italia și Spania au devenit foarte populare printre europeni datorită climatului și stilului de viață. Cele două țări mediteraneene au sisteme de pensie solide, dar aflate sub presiune din cauza schimbărilor demografice și a provocărilor economice. Când analizăm sumele încasate, vârsta de pensionare și costul traiului, diferențele dintre cele două devin clare. Italia oferă, în medie, pensii mai mari, însă nu întotdeauna acest lucru înseamnă o putere de cumpărare mai ridicată, având în vedere costurile destul de ridicate. Spania, pe de altă parte vine cu o vârstă de pensionare mai flexibilă pentru cei cu stagii lungi de cotizare și cu zone unde cheltuielile lunare sunt considerabil mai mici.

Pensii mai mari în Italia, dar și cheltuieli pe măsură

În Italia, datele oficiale ale Institutului Național de Previdență Socială (INPS) arată că, în 2024, pensia medie brută lunară a fost de 2.142,60 euro pentru bărbați și de 1.594,82 euro pentru femei. Aceste valori se mențin și în 2025, reflectând un sistem contributiv unde anii lucrați și salariul obținut influențează decisiv suma finală. Diferența de aproximativ 34% între sexe este pusă pe seama diferențelor de carieră, salarii și perioadele de întrerupere a activității profesionale.

În Spania, Ministerul Incluziunii, Securității Sociale și Migrațiilor a anunțat că, de la 1 ianuarie 2025, pensiile contributive au fost indexate cu 2,8%, ceea ce a ridicat media la 1.481,35 euro. Alte date arată o creștere de 4,5% față de anul precedent, ducând pensia medie generală la peste 1.300 de euro, iar pensia medie de „jubilación” (echivalentul pensiei pentru limită de vârstă) la aproape 1.500 de euro. Diferența rămâne de cel puțin 600-700 de euro lunar în favoarea italienilor, dar trebuie reținut că aceste sume sunt brute și impozitate în ambele țări.

Vârsta de pensionare, avantaj pentru Spania

În Italia, vârsta legală pentru pensia standard („pensione di vecchiaia”) este de 67 de ani. Totuși, în 2024, vârsta efectivă de pensionare a fost mai mică, aproximativ 64 de ani și 5 luni, datorită mecanismelor de pensionare anticipată precum „Quota 103” și altor opțiuni pentru cei cu stagii lungi. În 2025, rămâne posibilă pensionarea la 64 de ani pentru cei cu minimum 25 de ani de contribuții și o pensie estimată la cel puțin trei ori valoarea indemnizației sociale (circa 1.600 de euro).

În Spania, de la începutul lui 2025, vârsta legală de pensionare este de 66 de ani și 8 luni pentru persoanele cu mai puțin de 38 de ani și 3 luni de contribuții. Cei care depășesc acest prag se pot pensiona la 65 de ani. Astfel, pentru muncitorii cu o carieră completă, Spania oferă un avantaj de doi ani față de Italia în ceea ce privește retragerea standard.

Costul vieții schimbă calculele

În Italia, mai ales în nord, cheltuielile pentru locuință, utilități și alimente sunt mai ridicate decât în multe regiuni spaniole. În sudul Italiei, costurile sunt mai apropiate de cele din zonele mai accesibile ale Spaniei. În Spania, diferențele interne sunt mari: orașe precum Madrid și Barcelona au prețuri ridicate, în timp ce regiuni ca Extremadura sau Andaluzia oferă cheltuieli lunare semnificativ mai mici. Astfel, o pensie mai modestă în Spania poate asigura o putere de cumpărare comparabilă cu cea din Italia, dacă alegerea locuinței este făcută strategic.

Presiunea demografică asupra sistemelor de pensii

Ambele țări se confruntă cu aceeași problemă: îmbătrânirea populației și scăderea numărului de contribuabili activi pun presiune pe bugetele publice. Italia alocă peste 16% din PIB pentru pensii, unul dintre cele mai mari procente din Uniunea Europeană, în timp ce Spania depășește 13%. În 2025, guvernele au menținut indexările automate legate de inflație, însă specialiștii avertizează că, fără reforme suplimentare, sustenabilitatea acestor sisteme ar putea fi afectată în următorii ani.

Alegerea depinde de priorități

Pentru românii care au lucrat și cotizat în Italia sau Spania, decizia privind locul de pensionare depinde de mai mulți factori: mărimea pensiei acumulate, posibilitățile de pensionare anticipată, nivelul impozitelor și costul vieții în zona aleasă. Italia rămâne mai atractivă pentru cei care caută un venit lunar mai mare, în timp ce Spania poate fi preferată de cei care vor să se retragă mai repede și să trăiască într-o zonă cu cheltuieli mai reduse.