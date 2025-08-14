Românii se plâng de salariile mici din Italia, patronii sunt nemulţumiţi de angajaţi: „Stau o oră şi pleacă”. Câţi bani primesc cei care muncesc pe litoral

Meseria de animator pe litoralul italian este văzută de mulți tineri ca o oportunitate de distracție, experiență și aventură. Totuși, în ultimele săptămâni, în spatele zâmbetelor de pe scenă și al energiei debordante, a ieșit la iveală o realitate mai puțin plăcută. Disputa dintre angajați, patroni și sindicate a scos la suprafață diferențe majore de opinie în ceea ce privește salariile, condițiile de lucru și respectarea drepturilor muncitorilor sezonieri.

Salarii mici și program solicitant

În mod oficial, un animator angajat într-un hotel sau resort de pe litoralul italian poate câștiga în jur de 1.426 de euro brut pe lună. Însă, după cum susțin mulți lucrători, din această sumă se scad automat costurile pentru cazare și masă – o practică pe care sindicatele o consideră nelegală. În final, suma rămasă poate fi extrem de mică, ajungând chiar și la 650 de euro.

Programul zilnic al unui animator este intens. Ziua începe la ora 9 dimineața, cu o ședință de briefing alături de coordonator, într-o încăpere aflată în spatele scenei sau amfiteatrului. Urmează o succesiune de activități – de la spectacole improvizate sub umbrele, la dansuri de grup în apă sau roluri de DJ pe plajă – care se pot întinde până la miezul nopții.

Cazul care a aprins polemica

Controversa a căpătat vizibilitate după ce Gilberto Contadin, un tânăr de 21 de ani din Roma, a publicat pe TikTok un clip în care afirma că vrea să plece dintr-un hotel din Rimini, motivând că nu poate locui într-un spațiu „mizerabil” și să fie plătit cu o sumă „ridicolă”.

Reacția nu a întârziat să apară din partea lui Antonio Cafarelli, fondatorul agenției Peter Pan, care îl angajase:

„A stat o oră, a făcut filmarea și a dispărut. Salariul de 650 de euro este prevăzut în contractul național”.

Acesta a explicat că din suma brută se aplică o deducere pentru ceea ce numește „comfort pack” – cazare și masă.

Sindicatele cer schimbări

Fabrizio Russo, secretar național al Filcams-Cgil pentru sectorul turistic, a criticat dur practica de a include masa și cazarea în salariul de bază:

„Un lucru este salariul de bază, altul este masa și cazarea, care nu trebuie incluse în acesta. Vorbim despre o formă de ‘muncă gri’, în care contractul este respectat doar parțial, iar orele suplimentare și neregulile sunt la ordinea zilei”.

Potrivit controalelor Inspectoratului de Muncă, 80% dintre angajații din acest domeniu se confruntă cu astfel de situații.

Reacții din industrie

Fostul animator Leon Venturini, acum proprietar al unei agenții de formare profesională, a atras atenția că Italia ar putea urma exemplul Franței și Spaniei, unde salariile minime sunt de cel puțin 850 de euro, iar neregulile sunt sancționate strict.

Și Ivan Petrigna, șef de resort în Metaponto, a recunoscut că munca este solicitantă, dar spune că are și părți frumoase:

„Este ca o armată, nu ai mama care să îți spele hainele… Dar înveți să lucrezi cu oamenii, te dezvolți, te distrezi. E adevărat, nu dormim aproape deloc, iar uneori am dormit pe plajă pentru că hotelul ne-a luat camera”.

O meserie cu tradiție în showbiz

În pofida controverselor, munca de animator rămâne o rampă de lansare pentru mulți. Figuri cunoscute precum Fiorello, Piero Chiambretti, Uccio De Santis sau Peppe Quintale au început pe scena improvizată a satelor turistice.

„Nu am început pentru bani, ci pentru a mă testa în fața publicului”, spune Chiambretti.

Chiar dacă pentru unii tineri meseria rămâne o experiență de neuitat, pentru alții reprezintă o provocare dură, cu salarii mici și condiții grele, ceea ce face ca dezbaterea să fie încă departe de un consens.