Cea mai mică pensie din România? Cât primește un pensionar care a muncit o singură zi

Sistemul de pensii din România, adesea subiect de dezbateri aprinse, este ilustrat de o situație uimitoare în județul Timiș, unde diferențele de venituri între pensionari ating cote absolut incredibile. Într-un spectru financiar care se întinde de la o sumă simbolică până la un cuantum similar cu cel al unui salariu de top, pensiile din acest județ scot la iveală realități surprinzătoare, generate de o legislație care a permis, până de curând, acumularea de drepturi de pensie în condiții excepționale.

O zi de muncă, o pensie de 1 leu

Cea mai mică pensie aflată în plată în județul Timiș este de doar 1 leu și este încasată de o persoană care a lucrat o singură zi. Această situație, deși pare de necrezut, are o explicație legală. Directorul executiv al Casei Județene de Pensii (CJP) Timiș, Cristian-Aron Mircea, a declarat pentru Agerpres că acest cuantum a rezultat dintr-un contract de asigurat, pentru care s-a plătit o singură zi de muncă. Această posibilitate a fost valabilă până în anul 2018, când o vechime în muncă de chiar și o singură zi era suficientă pentru obținerea unei pensii de invaliditate.

Pe de altă parte, la polul opus al spectrului de pensii, se află un alt pensionar din Timiș care încasează o sumă de peste 46.000 de ori mai mare decât persoana cu pensia minimă.

Pensia de aviator vs. pensia din sistemul public

Această discrepanță este accentuată de diferențele uriașe între pensiile de serviciu și cele obținute pe baza contributivității. Cea mai mare pensie de serviciu din județ se ridică la suma de 46.267 de lei și este încasată de un aviator. Conform datelor CJP Timiș, la sfârșitul lunii iulie 2025, în județ erau înregistrați 299 de beneficiari de pensii de serviciu, în ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului precedent, când numărul era de 305.

În comparație, cea mai mare pensie obținută pe bază de contributivitate este de 33.905 lei și îi aparține unui beneficiar care a activat în mediul privat. Aceste cifre subliniază o diferență majoră în modul de calcul și în cuantumul final al pensiilor, în funcție de categoria profesională și de sistemul de pensionare. Pe de altă parte, cel mai mic cuantum al unei pensii de serviciu, încasat de un magistrat, este de 2.967 de lei, o sumă considerabil mai mare decât pensia minimă din sistemul public.

Numărul pensionarilor în scădere, cererile de pensionare anticipată ar putea crește

În ceea ce privește numărul total de pensionari, județul Timiș înregistrează o ușoară scădere. La sfârșitul lunii iulie 2025, erau 153.925 de beneficiari de pensii din sistemul public, față de 155.366 în aceeași perioadă a anului 2024. Această tendință de scădere ar putea fi influențată de o serie de factori, dar nu a fost determinată de o creștere a numărului de pensionări anticipate, așa cum s-ar fi putut crede în contextul măsurilor de austeritate anunțate de Guvernul Bolojan.

Directorul executiv al CJP Timiș a precizat că numărul solicitărilor de pensionare anticipată nu a crescut în ultima perioadă. Totuși, este posibil ca, începând cu luna septembrie, numărul unor astfel de cereri să înregistreze o creștere, pe fondul schimbărilor economice și legislative anticipate.