Trupa rock Iron Maiden revine la București. Când se pun în vânzare biletele pentru turneul „Run For Your Lives”

Legendara trupă britanică Iron Maiden revine în România cu un concert de amploare pe Arena Națională, parte din turneul mondial „Run For Your Lives”.

Evenimentul va avea loc pe 28 mai 2026 la Arena Națională din București, fiind unul dintre cele mai așteptate concerte rock ale anului.

Biletele pentru concertul Iron Maiden, disponibile din 27 septembrie

Biletele pentru publicul larg vor fi puse în vânzare pe 27 septembrie, de la ora 11:00, prin platformele ironmaiden.emagic.ro și iaBilet.ro.

Fanii loiali ai trupei Iron Maiden vor avea șansa să își asigure locurile mai devreme. Cei care sunt deja clienți Emagic și iaBilet pot participa la presale-ul programat pe 24 septembrie, de la ora 11:00.

Accesul în această etapă se face pe baza unui cod unic transmis prin email sau direct în aplicația iaBilet.

Despre Iron Maiden, chiar dacă nu mai au nevoie de nicio prezentare

Iron Maiden este una dintre cele mai influente trupe de heavy metal din lume, cu o carieră care se întinde pe mai bine de patru decenii.

Fondată în 1975, la Londra, de către basistul Steve Harris, formația a redefinit genul printr-un stil epic, riff-uri memorabile și spectacole live grandioase.

Trupa a cunoscut succesul internațional odată cu albumele „The Number of the Beast” (1982) și „Powerslave” (1984), consolidându-și reputația prin turnee mondiale de mare amploare.

Solistul Bruce Dickinson, alăturat în 1981, a devenit o voce emblematică a heavy metal-ului, recunoscută pentru forța și întinderea vocală.

Iron Maiden a vândut peste 100 de milioane de albume și a susținut mii de concerte, fiind considerată o forță live de neegalat.

Mascota trupei, Eddie, este un simbol al identității vizuale și apare pe aproape toate coperțile de album, devenind un element distinctiv pentru fani.

De-a lungul timpului, formația a rămas fidelă stilului său, dar a integrat și elemente progresive, menținându-se relevantă pentru generații diferite.

Cu turnee sold-out pe toate continentele, Iron Maiden continuă să inspire trupe și să adune comunități masive de fani, demonstrând că pasiunea pentru metal nu are vârstă.

Revenirea Iron Maiden în România este un eveniment de referință pentru scena rock, iar concertul de la București promite un show spectaculos, cu producții scenice impresionante și setlist de excepție.

Așadar, dacă îți dorești să faci parte din grandiosul eveniment, tot ceea ce trebuie să faci este să fii atent atunci când se vor pune în vânzare biletele, totul ca să nu rămâi fără, de vreme ce bănuim că se vor epuiza rapid.