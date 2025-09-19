Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 09:59
de Iulia Kelt

Trupa rock Iron Maiden revine la București. Când se pun în vânzare biletele pentru turneul „Run For Your Lives”

ENTERTAINMENT
Trupa rock Iron Maiden revine la București. Când se pun în vânzare biletele pentru turneul „Run For Your Lives”
Iron Maiden revin în România / Foto: Iron Maiden

Legendara trupă britanică Iron Maiden revine în România cu un concert de amploare pe Arena Națională, parte din turneul mondial „Run For Your Lives”.

Evenimentul va avea loc pe 28 mai 2026 la Arena Națională din București, fiind unul dintre cele mai așteptate concerte rock ale anului.

Biletele pentru concertul Iron Maiden, disponibile din 27 septembrie

Biletele pentru publicul larg vor fi puse în vânzare pe 27 septembrie, de la ora 11:00, prin platformele ironmaiden.emagic.ro și iaBilet.ro.

Vezi și:
Scorpions cântă la București pe 11 septembrie 2025. Povestea piesei „Wind of Change” și legătura ei cu prăbușirea Zidului Berlinului
O cântăreaţă, lovită pe scenă de o dronă care filma. Fanii au privit bulversaţi momentul. Video

Fanii loiali ai trupei Iron Maiden vor avea șansa să își asigure locurile mai devreme. Cei care sunt deja clienți Emagic și iaBilet pot participa la presale-ul programat pe 24 septembrie, de la ora 11:00.

Accesul în această etapă se face pe baza unui cod unic transmis prin email sau direct în aplicația iaBilet.

iron maiden vine la bucuresti de unde iei bilete

Iron Maiden se întorc să cânte la București / Posterul oficial al turneului „Run For Your Lives”

Despre Iron Maiden, chiar dacă nu mai au nevoie de nicio prezentare

Iron Maiden este una dintre cele mai influente trupe de heavy metal din lume, cu o carieră care se întinde pe mai bine de patru decenii.

Fondată în 1975, la Londra, de către basistul Steve Harris, formația a redefinit genul printr-un stil epic, riff-uri memorabile și spectacole live grandioase.

Trupa a cunoscut succesul internațional odată cu albumele „The Number of the Beast” (1982) și „Powerslave” (1984), consolidându-și reputația prin turnee mondiale de mare amploare.

Solistul Bruce Dickinson, alăturat în 1981, a devenit o voce emblematică a heavy metal-ului, recunoscută pentru forța și întinderea vocală.

Iron Maiden a vândut peste 100 de milioane de albume și a susținut mii de concerte, fiind considerată o forță live de neegalat.

Mascota trupei, Eddie, este un simbol al identității vizuale și apare pe aproape toate coperțile de album, devenind un element distinctiv pentru fani.

De-a lungul timpului, formația a rămas fidelă stilului său, dar a integrat și elemente progresive, menținându-se relevantă pentru generații diferite.

Cu turnee sold-out pe toate continentele, Iron Maiden continuă să inspire trupe și să adune comunități masive de fani, demonstrând că pasiunea pentru metal nu are vârstă.

Revenirea Iron Maiden în România este un eveniment de referință pentru scena rock, iar concertul de la București promite un show spectaculos, cu producții scenice impresionante și setlist de excepție.

Așadar, dacă îți dorești să faci parte din grandiosul eveniment, tot ceea ce trebuie să faci este să fii atent atunci când se vor pune în vânzare biletele, totul ca să nu rămâi fără, de vreme ce bănuim că se vor epuiza rapid.

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
Recomandări
Pensia minimă garantată dacă ai lucrat sub 25 de ani. Calcul după noua lege
Pensia minimă garantată dacă ai lucrat sub 25 de ani. Calcul după noua lege
Marissa, moştenitoarea unui imperiu din Grecia, a murit la 28 de ani din cauza unei înţepături de insectă. Abia învinsese o boală gravă
Marissa, moştenitoarea unui imperiu din Grecia, a murit la 28 de ani din cauza unei înţepături de insectă. Abia învinsese o boală gravă
Microsoft 365 Copilot va fi instalat automat pe aproape toate calculatoarele cu Windows 11 din lume. Așa nu mai scapi de inteligența artificială
Microsoft 365 Copilot va fi instalat automat pe aproape toate calculatoarele cu Windows 11 din lume. Așa nu mai scapi de inteligența artificială
Antrenorul Florin Marin a murit pe patul de spital. Fostul fotbalist avea 72 de ani, afecţiunile care i-au grăbit sfârşitul
Antrenorul Florin Marin a murit pe patul de spital. Fostul fotbalist avea 72 de ani, afecţiunile care i-au grăbit sfârşitul
Fosilă de delfin antic, veche de 10 milioane de ani, descoperită într-un deșert. Ce înseamnă asta pentru știință
Fosilă de delfin antic, veche de 10 milioane de ani, descoperită într-un deșert. Ce înseamnă asta pentru știință
Ce faci dacă ai o poprire la ANAF pentru o datorie veche? Paşi de urmat
Ce faci dacă ai o poprire la ANAF pentru o datorie veche? Paşi de urmat
Atunci când rivalitatea se transformă în colaborare: Gestul făcut de Nvidia pentru a salva Intel, suma impresionantă pe care o investește
Atunci când rivalitatea se transformă în colaborare: Gestul făcut de Nvidia pentru a salva Intel, suma impresionantă pe care o investește
Nivelul scăzut de literație crește vulnerabilitatea la dezinformare și manipulare. Ce spun sociologii
Nivelul scăzut de literație crește vulnerabilitatea la dezinformare și manipulare. Ce spun sociologii
Revista presei
Adevarul
Țările care au spus „nu” schimbării orei: ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat. Exemplul Turciei
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ștefan Iancu, despre ce s-a întâmplat pe platoul de filmări „Situationship”: „A trebuit să mă abțin”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Zodiile care au un final de an pe cinste. Nu le-a mers extraordinar până acum, însă ultimele luni din 2025 vor fi de vis
Playtech Știri
Horoscop zilnic 19 septembrie 2025: surprize în dragoste și bani pentru trei zodii
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...