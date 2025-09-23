iPhone Air, cel mai subțire iPhone din 2025: Cât de repede îl poți repara, de fapt, având în vedere dimensiunile sale reduse

Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025 | 13:44
de Iulia Kelt

Noul iPhone Air, lansat de Apple în septembrie 2025, impresionează nu doar prin dimensiunile sale extrem de reduse, ci și prin faptul că poate fi reparat mai ușor decât multe alte modele anterioare.

Conform testelor realizate de platforma iFixit, specializată în ghiduri de reparații pentru dispozitive electronice, telefonul a obținut un scor de 7 din 10 la capitolul reparabilitate, un rezultat „respectabil”, având în vedere dimensiunea sa.

Baterie accesibilă și design optimizat pentru reparații pentru iPhone Air

Deși autonomia iPhone Air nu atinge nivelul modelelor mai groase din aceeași gamă, bateria sa a surprins plăcut prin performanțe mai bune decât se anticipa înainte de lansare.

Mai mult, iFixit subliniază că bateria este cea mai simplu de înlocuit dintre toate iPhone-urile existente. Acest lucru se datorează unei arhitecturi interne diferite: bateria nu este acoperită de alte componente majore, cum ar fi placa de bază, ceea ce permite accesul rapid pentru înlocuire.

Un alt avantaj ține de așa-numitul „dual entry design” al Apple, prin care utilizatorii pot ajunge la baterie prin panoul din spate.

Odată înlăturat capacul, bateria poate fi scoasă fără a fi necesare proceduri complicate sau instrumente suplimentare. iFixit notează, de asemenea, că această baterie este identică cu cea utilizată în accesoriul MagSafe Battery Pack, ceea ce face piesele mai ușor de găsit.

Port USB-C modular și provocări la întreținere

Pe lângă baterie, un alt punct de interes îl reprezintă portul de încărcare USB-C. Acesta este adesea afectat de praf, scame sau murdărie, ceea ce poate duce la probleme de conectare.

În cazul iPhone Air, iFixit apreciază faptul că portul este „modular într-o măsură decentă”, ceea ce permite înlocuirea lui atunci când apare o defecțiune.

Totuși, procesul necesită răbdare și atenție, fiind mai laborios decât schimbarea bateriei, dar rămâne fezabil pentru cei care se pricep la reparații DIY.

Deși Apple nu oferă în mod direct servicii de reparație pentru porturile USB-C și nici nu comercializează aceste componente, există alternative prin furnizori terți, ceea ce face intervenția posibilă.

iphone air reparatie usoara 2

Cât de ușor se repară un iPhone Air / Foto: iFixit

Inginerie care îmbină eleganța cu funcționalitatea

Concluziile iFixit arată că Apple a reușit să demonstreze că un dispozitiv extrem de subțire nu este sinonim cu fragilitatea sau imposibilitatea de a fi reparat.

Deși există limite, cum este cazul anumitor componente mai greu accesibile, structura internă a iPhone Air arată că designul inteligent poate prelungi durata de viață a telefoanelor chiar și în segmentul premium.

Astfel, iPhone Air se evidențiază în peisajul smartphone-urilor din 2025 nu doar prin designul elegant și compact, ci și prin faptul că oferă utilizatorilor șansa reală de a-și întreține și repara telefonul fără costuri exagerate și fără a depinde exclusiv de service-urile oficiale.

