Primele probleme la iPhone Air: utilizatorii raportează condens în camera foto încă din prima zi

Lansarea noului iPhone Air, cel mai subțire model produs de Apple până acum, a fost întâmpinată cu entuziasm, dar și cu primele semnale de alarmă. Mai mulți cumpărători din primele loturi au observat apariția condensului în interiorul camerei foto la doar câteva ore după ce au început să folosească telefonul, ridicând întrebări serioase despre durabilitatea și controlul de calitate al dispozitivului.

Informațiile au apărut pe platforme precum X (fostul Twitter) și Reddit, unde primii posesori ai iPhone Air au postat fotografii cu lentile aburite. YouTuberul Luke Miana a fost printre primii care a publicat o imagine în care se vede clar condensul format în interiorul camerei. Un alt utilizator, cunoscut sub pseudonimul „Dongle”, a distribuit la rândul său mai multe poze, menționând că fenomenul a apărut în primele ore de utilizare.

Un al treilea caz a fost semnalat pe Reddit, unde imaginea a fost ștearsă rapid, dar descrierea problemei a rămas vizibilă: „condens în camera foto a unui iPhone Air nou, scos din cutie”. Deși nu există încă o statistică oficială, repetarea situației la mai multe unități sugerează că nu este un incident izolat.

Brand new day 1 iPhone Air with condensation in the camera 😬 pic.twitter.com/raoJFGXDAu — Luke Miani (@LukeMiani) September 19, 2025

Posibile cauze și riscuri pe termen lung

Fenomenul de condens apare, de regulă, atunci când există o diferență semnificativă de temperatură între mediul exterior și interiorul dispozitivului, combinată cu umiditate ridicată. În cazul iPhone Air, designul extrem de subțire – doar 5,6 mm grosime – și structura camerei pot favoriza pătrunderea sau reținerea umidității.

Specialiștii avertizează că, dacă vaporii de apă rămân blocați în interior, pot apărea daune permanente: coroziunea componentelor electronice, deteriorarea senzorului camerei și pierderea calității fotografiilor. Pentru un telefon care pornește de la 999 de dolari, astfel de riscuri reprezintă o lovitură pentru reputația Apple, cunoscută pentru atenția la detalii și controlul strict al calității.

Mai mult, iPhone Air este singurul model cu adevărat diferit din generația actuală de iPhone, ceea ce atrage atenția suplimentară a pieței. Dacă problema se dovedește a fi răspândită, primii cumpărători ar putea avea de suferit pe termen lung, chiar dacă Apple ar introduce remedii pentru loturile viitoare.

Reacția Apple și impactul asupra lansării

Până la acest moment, Apple nu a emis un comunicat oficial legat de cazurile raportate. Experții din industrie se așteaptă însă ca firma să investigheze rapid situația, mai ales că modelul iPhone Air reprezintă vârful de lance al noii serii, integrând procesorul A19 Pro și modemul 5G C1X dezvoltat intern.

Analistul Jitesh Ubrani de la IDC subliniază că problema ar putea afecta vânzările inițiale: „Consumatorii așteaptă standarde înalte de fiabilitate de la Apple. Chiar și câteva cazuri de condens pot determina o parte dintre clienți să amâne achiziția până la clarificarea situației”.

În același timp, comunitățile online recomandă celor care dețin deja un iPhone Air să verifice cu atenție camera, mai ales după expunerea la variații de temperatură, și să contacteze imediat serviciile de garanție dacă observă urme de umiditate.

Lansarea iPhone Air trebuia să marcheze un moment de referință pentru Apple, datorită designului inovator și a tehnologiilor de ultimă generație. Însă apariția condensului în camerele foto încă din prima zi pune sub semnul întrebării fiabilitatea acestui model și arată cât de vulnerabile pot fi chiar și produsele brandurilor cu reputație impecabilă. Rămâne de văzut dacă Apple va confirma existența unei probleme de fabricație și ce soluții va oferi pentru a recâștiga încrederea cumpărătorilor.