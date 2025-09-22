iPhone Air impresionează prin design, dar autonomia rămâne sub așteptări. Cât te ține, de fapt, bateria

Apple a lansat iPhone Air ca pe cel mai subțire și elegant model al gamei 2025, promițând o experiență completă de utilizare pe parcursul întregii zile. Testele independente arată însă că durata de viață a bateriei depinde mult de modul în care îți petreci ziua și că diferențele față de modelele Pro sunt mai mari decât lasă compania să se înțeleagă.

Teste reale, rezultate surprinzătoare

În evaluările realizate de Tom’s Guide, iPhone Air a rezistat 12 ore și 2 minute într-un scenariu de utilizare tipic: navigare web pe conexiune 5G și ecran setat la 150 niți. Prin comparație, iPhone 17 „vanilla” a ajuns la 12 ore și 47 de minute, iar iPhone 17 Pro și Pro Max au atins 15 ore și 32 de minute, respectiv 17 ore și 54 de minute. Practic, modelul Air oferă o autonomie apropiată de iPhone 17 standard, însă rămâne cu aproximativ 48% sub nivelul impresionant al versiunii Pro Max.

Apple anunță o autonomie video de până la 27 de ore pentru iPhone Air, față de 39 de ore pentru Pro Max. Testele arată însă că aceste cifre de redare video nu reflectă utilizarea zilnică, unde navigarea, apelurile și aplicațiile consumă mai multă energie.

Design spectaculos, compromisuri tehnice

Pentru a obține un profil atât de subțire, Apple a ales o baterie de 3149 mAh și a renunțat la sistemul de răcire cu vapor chamber, prezent pe modelele Pro. Acest compromis limitează performanța procesorului și duce la o autonomie mai redusă. Deși procesorul A19 este eficient, lipsa răcirii avansate a impus optimizări care scad ușor puterea brută, dar ajută la menținerea temperaturilor în limite sigure.

Rezultatul este un telefon care se descurcă onorabil în utilizarea obișnuită, dar care nu poate susține perioade lungi de jocuri sau streaming intens fără a consuma rapid bateria.

Pentru utilizatorii care își petrec ziua în apeluri, mesaje și browsing, iPhone Air poate oferi o autonomie suficientă, mai ales dacă se păstrează la îndemână un powerbank. Cei care însă filmează mult, editează conținut sau folosesc aplicații solicitante ar trebui să ia în calcul iPhone 17 Pro Max, care oferă aproape șase ore suplimentare de funcționare.

Diferența de greutate și grosime între cele două modele rămâne semnificativă. iPhone Air mizează pe eleganță și portabilitate, în timp ce Pro Max prioritizează performanța și rezistența. Alegerea se reduce, așadar, la preferințele personale: design minimalist cu autonomie decentă sau un telefon mai robust, dar mult mai rezistent în fața utilizării intense.

Testele independente arată că iPhone Air nu este un eșec, dar nici nu reușește să livreze promisiunea unei „zile întregi” pentru toți utilizatorii. Dacă ai un program lejer și apreciezi un dispozitiv subțire, telefonul îți va oferi experiența premium pe care o aștepți. Dacă însă vrei performanță și autonomie maximă, modelele Pro rămân alegerea sigură, demonstrând că în 2025 compromisurile dintre design și baterie sunt încă inevitabile.