Cât de bună este camera la iPhone 17 față de iPhone 16, dar la 17 Pro

Atunci când vine vorba despre Apple, gigantul s-a remarcat mereu la calitatea camerelor foto, fiind de departe altceva față de ceea ce poți găsi la alte telefoane mobile aparținând competiției.

Totuși, hai să vedem cum se compară noile camere foto pe care le poți găsi pe iPhone 17 și iPhone 17 Pro cu modelele lansate anul trecut, iPhone 16 și iPhone 16 Pro.

Înainte de a face această comparație, amintim că, marți, 9 septembrie 2025, Apple a lansat iPhone 17, iPhone 17 Pro și iPhone Air, împreună cu noua serie Apple Watch, AirPods Pro 3, iOS 26, dar și altele.

Comparație între camerele de pe telefoanele iPhone 17 și iPhone 16, dar și Pro

Camera principală de la iPhone 16 dispune de un senzor principal de 48 MP cu apertură f/1.6, ce permite captarea unei cantități mari de lumină, ideal pentru fotografii în condiții de iluminare scăzută. Pe de altă parte, la iPhone 17, camera principală de 48 MP beneficiază de un sistem Dual Fusion, combinând capabilitățile lentilelor telephoto și ultra-wide. Acest lucru include un zoom optic de 2x, oferind o versatilitate mai mare în captarea detaliilor.

Referitor la camera ultra-wide, iPhone 16 vine echipat cu o cameră ultra-wide de 12 MP, cu unghi larg de 120°, potrivită pentru peisaje și grupuri mari, de vreme ce iPhone 17 introduce o cameră ultra-wide de 48 MP permite captarea unor imagini mai detaliate și clare, chiar și în condiții de iluminare mai slabă.

Evident că și camera telephoto este foarte importantă, așadar, iPhone 16, modelul Pro include o cameră telephoto de 12 MP cu zoom optic 5x, ideală pentru fotografii la distanță.

Comparativ, iPhone 17, prin Pro Max beneficiază de un telephoto de 48 MP cu zoom optic variabil între 4x și 8x, oferind o flexibilitate mai mare în captarea subiectelor aflate la distanță.

Despre camera frontală știm următoarele lucruri:

iPhone 16: Camera frontală de 12 MP oferă funcții standard pentru selfie-uri și apeluri video.

iPhone 17: Noua cameră frontală de 18 MP cu senzor pătrat permite funcția Center Stage, menținând utilizatorul centrat în cadrul imaginii în timpul apelurilor video sau transmisiunilor live. De asemenea, permite înregistrarea simultană cu camerele frontale și cele principale, facilitând crearea de conținut dinamic.

Cine câștigă?

În ansamblu, iPhone 17 oferă îmbunătățiri semnificative față de iPhone 16 în ceea ce privește versatilitatea și performanța camerelor. Sistemul Dual Fusion și senzorii de înaltă rezoluție permit captarea unor imagini mai clare și detaliate în diverse condiții de iluminare.

De asemenea, funcțiile avansate precum Center Stage și înregistrarea simultană cu multiple camere sunt benefice pentru creatorii de conținut. Astfel, dacă pui accent pe calitatea fotografiilor și videoclipurilor, iPhone 17 reprezintă o alegere mai bună pentru tine, în 2025.