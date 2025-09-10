Ultima ora
Nicuşor Dan, anunţ despre situaţia economică şi reforma statului. „Sfârşitul lui 2026 este capătul tunelului”
10 sept. 2025 | 12:38
de Iulia Kelt

Cât de bună este camera la iPhone 17 față de iPhone 16, dar la 17 Pro

TEHNOLOGIE
Cât de bună este camera la iPhone 17 față de iPhone 16, dar la 17 Pro
Comparație camere iPhone 17/iPhone 16 / Foto: Finder

Atunci când vine vorba despre Apple, gigantul s-a remarcat mereu la calitatea camerelor foto, fiind de departe altceva față de ceea ce poți găsi la alte telefoane mobile aparținând competiției.

Totuși, hai să vedem cum se compară noile camere foto pe care le poți găsi pe iPhone 17 și iPhone 17 Pro cu modelele lansate anul trecut, iPhone 16 și iPhone 16 Pro.

Înainte de a face această comparație, amintim că, marți, 9 septembrie 2025, Apple a lansat iPhone 17, iPhone 17 Pro și iPhone Air, împreună cu noua serie Apple Watch, AirPods Pro 3, iOS 26, dar și altele.

Vezi și:
Cât de mult ține bateria la iPhone 17 față de iPhone 16, dar la iPhone 17 Pro
iPhone 17 versus iPhone Air și iPhone 17 Pro – cum îți alegi telefonul Apple potrivit pentru tine în 2025 dintre noile opțiuni
diferente camere foto iphone 17 iphone 16

Comparație camere iPhone 17 – iPhone 16 / Foto: Apple

Comparație între camerele de pe telefoanele iPhone 17 și iPhone 16, dar și Pro

Camera principală de la iPhone 16 dispune de un senzor principal de 48 MP cu apertură f/1.6, ce permite captarea unei cantități mari de lumină, ideal pentru fotografii în condiții de iluminare scăzută. Pe de altă parte, la iPhone 17, camera principală de 48 MP beneficiază de un sistem Dual Fusion, combinând capabilitățile lentilelor telephoto și ultra-wide. Acest lucru include un zoom optic de 2x, oferind o versatilitate mai mare în captarea detaliilor.

Referitor la camera ultra-wide, iPhone 16 vine echipat cu o cameră ultra-wide de 12 MP, cu unghi larg de 120°, potrivită pentru peisaje și grupuri mari, de vreme ce iPhone 17 introduce o cameră ultra-wide de 48 MP permite captarea unor imagini mai detaliate și clare, chiar și în condiții de iluminare mai slabă.

Evident că și camera telephoto este foarte importantă, așadar, iPhone 16, modelul Pro include o cameră telephoto de 12 MP cu zoom optic 5x, ideală pentru fotografii la distanță.

Comparativ, iPhone 17, prin Pro Max beneficiază de un telephoto de 48 MP cu zoom optic variabil între 4x și 8x, oferind o flexibilitate mai mare în captarea subiectelor aflate la distanță.

Despre camera frontală știm următoarele lucruri:

  • iPhone 16: Camera frontală de 12 MP oferă funcții standard pentru selfie-uri și apeluri video.
  • iPhone 17: Noua cameră frontală de 18 MP cu senzor pătrat permite funcția Center Stage, menținând utilizatorul centrat în cadrul imaginii în timpul apelurilor video sau transmisiunilor live. De asemenea, permite înregistrarea simultană cu camerele frontale și cele principale, facilitând crearea de conținut dinamic.

Cine câștigă?

În ansamblu, iPhone 17 oferă îmbunătățiri semnificative față de iPhone 16 în ceea ce privește versatilitatea și performanța camerelor. Sistemul Dual Fusion și senzorii de înaltă rezoluție permit captarea unor imagini mai clare și detaliate în diverse condiții de iluminare.

De asemenea, funcțiile avansate precum Center Stage și înregistrarea simultană cu multiple camere sunt benefice pentru creatorii de conținut. Astfel, dacă pui accent pe calitatea fotografiilor și videoclipurilor, iPhone 17 reprezintă o alegere mai bună pentru tine, în 2025.

Alertă ANM: vremea se răcește și vin ploile. Cod galben de furtuni și vijelii puternice în mai multe județe, inclusiv în București
Recomandări
Noua imprimantă 3D multi-metal care schimbă regulile jocului pentru ingineria aerospațială. Ce știe să facă, de fapt
Noua imprimantă 3D multi-metal care schimbă regulile jocului pentru ingineria aerospațială. Ce știe să facă, de fapt
Când ai nevoie de acordul vecinului pentru extinderea locuinței. Ce prevede legea
Când ai nevoie de acordul vecinului pentru extinderea locuinței. Ce prevede legea
Microsoft testează un computer pe bază de lumină care ar putea face inteligența artificială de 100 de ori mai eficientă. Cum funcționează
Microsoft testează un computer pe bază de lumină care ar putea face inteligența artificială de 100 de ori mai eficientă. Cum funcționează
Cât câștigă un șofer de TIR în Franța în 2025. Venituri, diurne și beneficii
Cât câștigă un șofer de TIR în Franța în 2025. Venituri, diurne și beneficii
Primele imagini din Polonia după atacul dronelor rusești. Una s-a prăbușit peste o casă, alta a fost doborâtă de armată. A fost invocat articolul 4 NATO
Primele imagini din Polonia după atacul dronelor rusești. Una s-a prăbușit peste o casă, alta a fost doborâtă de armată. A fost invocat articolul 4 NATO
Microsoft, afectată de un bug anti-spam: linkuri blocate și emailuri puse greșit în carantină. Cum te afectează
Microsoft, afectată de un bug anti-spam: linkuri blocate și emailuri puse greșit în carantină. Cum te afectează
Vin vremuri grele pentru absolvenții în tehnologie – Un studiu arată impactul negativ al inteligenței artificiale atunci când vine vorba despre angajări
Vin vremuri grele pentru absolvenții în tehnologie – Un studiu arată impactul negativ al inteligenței artificiale atunci când vine vorba despre angajări
Cum se acordă voucherele de vacanță pentru profesori în 2025. Ce s-a schimbat față de anii trecuți și care sunt noile reguli
Cum se acordă voucherele de vacanță pentru profesori în 2025. Ce s-a schimbat față de anii trecuți și care sunt noile reguli
Revista presei
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
„Bebelușa” Oana Ioniță, interviu savuros alături de cei doi copii ai săi. Fiica sa a dat-o de gol – regulile sale nu sunt tocmai respectate: „Fac ce-mi doresc”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Iustina și Cornel de la Insula iubirii 8, un duo de neoprit. Cum s-a schimbat viața lor după emisiune: „Poate urmează un bebe”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Ce aduce nou portalul 999 din septembrie, după eclipsa de Lună. Două zodii renunță la iubiri din trecut
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...