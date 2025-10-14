Ioana State, dezvăluiri tulburătoare de la vizita în Spitalul de Psihiatrie „Obregia”: „M-au marcat mesajele scrise pe pereți. Copiii se pot vindeca aici, dar e greu într-un salon cu șapte paturi”. Interviu EXCLUSIV

Suntem uneori atât de preocupați de viața noastră, încât uităm să mai privim în jur. Mulți se luptă în tăcere cu diagnostice care dor și ucid încet, la fel de sigur ca orice boală gravă: depresia, dependențele, tulburările psihice. Spitalul de Psihiatrie „Obregia” a devenit neîncăpător, iar nevoia unui loc sigur pentru copiii care suferă e mai mare ca oricând.

Codin Maticiuc, prin Fundația Metropolis și proiectul „Spitale Publice din Bani Privați”, construiește de la zero Clinica de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Alături de el, în această călătorie, se află sponsori, autorități, donatori și prieteni – printre aceștia, și comedianta Ioana State, care a vorbit pentru Playtech despre imaginile greu de digerat văzute în actuala secție și despre un mesaj simplu, dar vital pentru părinți: să nu le fie teamă să ceară ajutor.

Cum a ajuns Ioana State să participe la construcția unui spital de psihiatrie pediatrică: „Fiind prietenă cu Codin, l-am susținut în tot”

Playtech (Andreea Vasile): Povestește-mi, te rog, mai multe despre cum ai ajuns să fii implicată în proiect, în primul rând.

Ioana State: Am fost implicată, la fel ca toți apropiații lui Codin. Fiind prietenă din 2016, aproape, cu el, bineînțeles că l-am susținut în tot ce a făcut, de la filme, mai ales la această inițiativă….

Întâmplător, eu chiar ajunsesem la orfelinat înainte să mă cunosc cu el, cu o donație de cărți. Deci, drumurile noastre cumva s-au intersectat dinainte ca noi să ne cunoaștem. Și sunt alături și în echipa fundației de la început, cam de când îl cunosc pe Codin. Am fost alături de ei în orice inițiativă. Pe măsură ce am devenit și eu cunoscută oamenilor, am folosit chestia asta pentru ca să fac cunoscută cauza și cauzele noastre, că avem trei deja sub egida Fundației Metropolis.

„Vom putea să facem un spital care să fie reper și pentru alte țări”

Playtech (Andreea Vasile): Acum construiți un spital de la zero, un spital de psihiatrie. Tu, ca o persoană publică, simți presiunea asta de a vorbi despre temele sensibile sau ți-e teamă pentru că lumea le consideră un subiect tabu?

Ioana State: Nu mi-e teamă să vorbesc despre asta. Am făcut postări, am vorbit și eu despre perioada mea de adolescență în care m-am confruntat cu bullying-ul. Știu exact ce impact devastator poate avea asupra psihicului unui copil, mai ales la o vârstă așa vulnerabilă, în care părerea celor din jur chiar îți poate face un rău greu de reparat.

E cea mai mare provocare pentru organizația noastră construirea de la zero a unui spital, pentru că noi, până acum, doar am renovat, am dotat, am utilat spitale. Dar aici nevoia era reală de a construi de la zero. Clădirea, fiind foarte veche, nu era neapărat o variantă ideală să o renovăm, pentru că nici compartimentarea ei nu este neapărat conformă nevoilor pentru spațiile de tratament, pentru camere speciale dedicate terapiilor.

Și astfel, vom putea să facem un spital care să fie, nu știu, un reper și pentru alte țări, construindu-l de la zero, cu toate condițiile necesare, ca locul să fie real un loc de vindecare, nu un loc din care poate să pleci mai rău decât ai venit.

Imaginile tulburătoare văzute de Ioana State: „Nu fiți triști că auziți voci, măcar vorbește cineva cu voi”

Playtech (Andreea Vasile): Când ați văzut spitalul deja existent, ai intrat în contact și cu pacienții?

Ioana State: Sigur, am intrat în contact cu pacienți și cu copii cu tulburări diferite, copii cu depresie, adolescenți consumatori de substanțe, și e tulburător.

În primul rând, ce m-a marcat cel mai mult la prima vizită pe care am făcut-o aici au fost mesajele scrise pe pereți: „singurătate”, „vreau libertate”, „mă omor” – tot felul de mesaje care te devastează, te dau peste cap, pentru că îți dai seama că sunt niște copii pierduți, care se simt fără ajutor, fără sprijin, neauziți, neascultați. Unul dintre mesaje era: „Nu fiți triști că auziți voci, măcar vorbește cineva cu voi”.

„Lucruri bune se pot face și copiii se pot vindeca aici”

Playtech (Andreea Vasile): Ce crezi că pot să facă părinții pentru a-și ajuta copiii să nu ajungă în situația asta?

Ioana State: Să încerce să-i înțeleagă și să nu le fie teamă să ceară ajutor specializat, dacă simt că au probleme și că nu pot gestiona momentele lor de răzvrătire, de rătăcire, de adolescență.

Pentru că aici, la Obregia, chiar e o echipă de oameni absolut minunați. Medicii sunt extraordinari și, cum spunea și Codin, doamna Rad a fost motivul pentru care noi ne-am hotărât să facem acest spital. Pentru că lucruri bune se pot face și copiii se pot vindeca aici, dar e foarte greu într-o clădire în care… La prima vizită, era un salon cu șapte paturi aproape lipite.

Să te gândești că mergi acolo cu probleme psihice și stai cu alte șase persoane cu probleme psihice, plecând dintr-un pat în altul ca să ajungi la al tău… Cred că e greu să te liniștești și să-ți găsești pacea și vindecarea într-un astfel de mediu.

E nevoie de camere speciale, cu pereți de care să nu se poată răni copiii care au instincte de autovătămare și așa mai departe. Nu avem, momentan, așa ceva.

Dar noul spital va avea secție dedicată pentru consumatori, secție pentru copiii cu depresie, adică totul va fi gândit corect. Clădirea actuală, fiind veche și cu probleme de compartimentare, se pierde mult spațiu și e greu și pentru triaj.

Mesajul transmis de Ioana State pentru toți cei care vor să se implice: „Stă în puterea lui Dumnezeu, dar și a oamenilor”

Playtech (Andreea Vasile): Încă nu s-au strâns toți banii. În câteva cuvinte, spune-le ceva oamenilor care ne citesc, astfel încât să fie convinși să doneze.

Ioana State: Cum a scris și Codin pe termenul de finalizare a lucrărilor: „când o vrea Dumnezeu”. De fapt, așa stă: prin puterea lui Dumnezeu, dar și prin puterea oamenilor. Nu suntem aproape de suma finală. Dar sperăm ca termenul nostru să fie cât mai rapid și să putem să ne bucurăm, poate în mai puțin de trei ani, de un nou spital pentru copii.

Oamenii pot dona atât prin SMS, pot redirecționa taxele din impozitul pe venit dacă sunt salariați, dacă sunt antreprenori pot redirecționa din impozitul pe profit al companiilor. Sunt bani care oricum ar merge la stat, iar statul încă ne lasă să beneficiem de aceste sume redirecționate.

Orice ajutor contează. Până și un share la o postare a noastră pe Facebook, ajută enorm, pentru că asta oferă vizibilitate. Pentru că fiecare om care face cauza noastră cunoscută, chiar dacă zice „a, păi n-am eu să donez”, ajută! Chiar dacă nu vă permiteți un SMS sau o donație prin card – avem toate mecanismele posibile – chiar și un share, un comentariu care ajută postarea să fie mai vizibilă, este o donație. Ți-ai donat din timpul tău câteva secunde și până și aceea este o formă de bine. Orice om poate contribui.