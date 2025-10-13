Codin Maticiuc construiește, de la zero, un spital de psihiatrie pediatrică. Tatăl său, prezent în ziua în care s-a pus piatra de temelie. Declarațiile lui Ion Maticiuc: „Acum șase ani a venit șocat acasă, de la Fundeni, și m-a amenințat: să nu te bagi”. EXCLUSIV

Într-o perioadă în care România se confruntă cu un fenomen alarmant – secțiile de psihiatrie sunt pline de copii și adolescenți – Codin Maticiuc, sprijinit de parteneri, face un pas uriaș pentru medicina din țară: construiește, de la zero, o clinică de psihiatrie pediatrică. Deși are, momentan, doar o parte din suma necesară, proiectul merge înainte, iar termenul de finalizare rămâne „când o vrea Dumnezeu”. La început de octombrie, a fost pusă piatra de temelie, în prezența unuia dintre cei mai mari susținători ai săi – chiar tatăl lui, Ion Maticiuc.

Codin Maticiuc – primul spital construit de la zero. Clinica de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din Sectorul 4, finaliză „când o vrea Dumnezeu”

Spitalele de psihiatrie din România sunt pline de copii și adolescenți care se luptă cu inamicul nevăzut: depresia, dependența de substanțe interzise și alcool. Anual, numărul celor care ajung la Spitalul „Alexandru Obregia” din Capitală crește, dar clădirea, construită acum mai bine de 100 de ani, nu mai face față. Secția pediatrică este insuficientă, cu doar câteva băi comune și câțiva copii internați într-un salon.

Când dr. Florina Rad, șefa Secției de Psihiatrie Pediatrică, i-a cerut ajutorul, Codin Maticiuc, care prin proiectul „Spitale Publice din Bani Privați” al Fundației Metropolis a acoperit 31 de orașe din țară, a constatat realitatea:

„O clădire veche de 103 ani, cu 5–6 copii cu tulburări de sănătate mintală într-un salon și imposibilitatea de a amenaja băi suplimentare.”

Însă a găsit și o speranță: un teren aflat lângă spitalul existent.

„Acum un an am fost chemați aici să renovăm clădirea veche, dar am întrebat: văd că aveți teren — nu vreți să construim unul nou?”

Pe 10 octombrie, într-o zi cu semnificație aparte — Ziua Mondială a Sănătății Mintale — a început simbolic construcția clinicii moderne. Aceasta promite să fie mai mult un hotel decât un spital, pentru ca pacienții să fie tratați corespunzător, iar mediul să nu adauge teamă, durere sau nesiguranță.

La conferința de presă au fost prezenți, alături de Codin Maticiuc, primarul Sectorului 4 Daniel Băluță, Ion Țiriac, primarul general-interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, reprezentanți ai sponsorilor și Dr. Florina Rad.

Prin sprijinul lor, al oamenilor care au donat fie din puținul lor, fie redirecționând taxe, și al unei liste lungi de sponsori, lansarea proiectului a devenit posibilă.

Valoarea proiectului se ridică la 16, 5 milioane de euro

Într-un discurs scurt, dar cuprinzător, Ion Țiriac a spus:

„Aș vrea să mulțumesc acelui om, acelei doamne, acelui pensionar, acelui muncitor care a donat cei doi euro. Acei doi euro, pe care o să-i vedeți în clădirea aceea, sunt mult mai importanți decât ceea ce fundația mea donează. Îi dublăm și anul acesta.”

Clinica de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia” nu se poate construi decât cu oameni și prin oameni. Vorbim despre o investiție estimată la 16,5 milioane de euro. Chiar dacă lucrările au început, iar ministrul Sănătății a promis că statul va mobila centrul, în conturile fundației există momentan aproximativ 5 milioane de euro destinați clinicii.

Asumându-și riscul unor amenzi, pe panoul de la intrarea în șantier, Codin Maticiuc a scris, în dreptul secțiunii „data finalizării construcției” :„Când o vrea Dumnezeu.”

„Asta e data finalizării lucrărilor. Habar nu am care. Nu avem banii. Când o vrea Dumnezeu. Poate repede, poate mai târziu. Ăsta va rămâne. Pe ăsta îl afișăm. Ne asumăm orice amendă. Asta e data finalizării. Banii nu-i avem, sperăm să-i avem curând și să terminăm”, a explicat Codin Maticiuc.

Spiritul civic, moștenit din familie. Codin Maticiuc a fost susținut de tatăl său

Pentru Codin Maticiuc, dorința de a ajuta a venit firesc, văzând cum părinții săi construiau și susțineau, din fonduri proprii, un orfelinat. Mai târziu, a fost întemeiată Fundația Metropolis, iar proiectul său „Spitale Publice din Bani Privați” a pornit după ce, la Spitalul Fundeni, a întâlnit-o pe Lăcrămioara, fetița de la 702, care suferea de cancer.

În ziua în care au început lucrările pentru Clinica de Psihiatrie Pediatrică, tatăl său, Ion Maticiuc – despre care s-a aflat recent că a învins cancerul – i-a fost alături și a ținut, în cadrul conferinței de presă, un discurs emoționant.