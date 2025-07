Ioana State, dezvăluiri despre lupta cu kilogramele în plus. Concurenta Asia Express a fost victima bullyingului: „Nu am știut cum să gestionez de la început”. VIDEO EXCLUSIV

Ioana State a vorbit deschis despre una dintre cele mai sensibile perioade din viața ei – adolescența, când a fost ținta bullyingului din cauza kilogramelor în plus. Deși astăzi o vedem pe scenă, sigură pe ea, cu glumele pregătite și zâmbetul la purtător, drumul până la această versiune a sa nu a fost deloc ușor. A fost presărat cu provocări, nesiguranțe și multă muncă interioară.

Astăzi, Ioana este una dintre cele mai cunoscute prezențe feminine din stand-up-ul românesc, fiind iubită mai ales pentru naturalețea și sinceritatea cu care își abordează materialele. Dar, așa cum spune chiar ea, nu a fost mereu atât de împăcată cu propria persoană.

În perioada adolescenței, era adesea luată în vizor de colegi din cauza greutății. Iar în fața ironiilor și a comentariilor răutăcioase, a simțit că singura cale de apărare este să se transforme chiar ea într-o „armă”.

Fosta concurentă de la Asia Express recunoaște că, la un moment dat, a spus „gata” și a început să își rescrie povestea. A făcut asta cu răbdare, umor și cu o doză de ambiție care i-a schimbat complet traiectoria. A descoperit autoironia, care a devenit nu doar o formă de protecție, ci și fundamentul carierei sale.

Schimbarea nu a venit brusc, ci a fost rezultatul mai multor gânduri și experiențe adunate de-a lungul anilor. A învățat să nu mai pună preț pe aparențe, ci pe cine este ea ca om.

„Nu prea, mai rar, sinceră să fiu, pentru că am ajuns la o maturitate. Am totuși o vârstă, am trecut prin destul de multe situații și experiențe cu oamenii care m-au făcut să înțeleg că, nu știu, calitatea umană înseamnă mult mai mult decât 10 sau 15 kg în plus sau minus.

Deci nu mă mai destabilizează emoțional nici de cum partea asta cu aspectul fizic. Și sunt într-un confort anume cu mine, pentru că prefer să mă concentrez mai mult să fiu un om bun, integru, decât să fiu o fată care arată într-un anumit fel”, a adăugat ea.