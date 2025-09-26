Investigație în Germania asupra ușilor retractabile de la Tesla Model S, după un accident grav

Un accident grav petrecut la începutul lunii septembrie în Germania ridică semne de întrebare asupra siguranței unor elemente de design ale mașinilor electrice. Un Tesla Model S a părăsit carosabilul, a lovit un copac și a luat foc, iar martorii nu au reușit să deschidă ușile pentru a salva pasagerii. În urma incidentului, șoferul și doi copii au murit, în timp ce un alt copil a reușit să scape. Autoritățile germane investighează acum dacă mânerele retractabile ale ușilor au contribuit la tragedie.

Cazul atrage atenția asupra unui posibil defect care ar putea afecta nu doar Tesla, ci și încrederea publicului în siguranța vehiculelor electrice. În paralel, autoritățile de reglementare din Statele Unite au deschis o anchetă similară privind același tip de mâner, semn că problema ar putea fi mai largă decât se credea inițial, scrie presa străină.

Martori neputincioși în fața flăcărilor

Potrivit relatărilor de la fața locului, după ce mașina a ieșit de pe drum și a lovit copacul, aceasta a fost cuprinsă rapid de flăcări. Un martor a povestit că a alergat cu un extinctor pentru a interveni, însă nu a putut deschide ușile vehiculului. „Am vrut să salvez oamenii, am încercat să deschid mașina, dar nu a mers. Partea dreaptă era încă relativ neatinsă de foc, dar pur și simplu nu se putea deschide”, a declarat acesta.

Pompierii au întâmpinat dificultăți în stingerea incendiului, deoarece flăcările se reaprindeau constant – o situație frecventă la incendiile de baterii litiu-ion, cunoscute pentru fenomenul de „thermal runaway”. Acest tip de reacție face ca bateriile să atingă temperaturi extrem de ridicate și să reia arderea chiar și după ce focul pare stins, complicând intervenția echipelor de salvare.

Anchete în Germania și în Statele Unite

Poliția germană investighează circumstanțele accidentului, concentrându-se pe posibila implicare a mânerelelor retractabile, o caracteristică de design menită să îmbunătățească aerodinamica și estetica mașinii. Aceste mânere rămân la nivelul caroseriei și ies în afară doar atunci când vehiculul detectează cheia sau este atins într-un anumit mod. Dacă sistemul electronic eșuează în timpul unei urgențe, ușile pot deveni imposibil de deschis din exterior.

În același timp, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) a inițiat o investigație separată, după ce au existat rapoarte similare privind dificultăți în deschiderea ușilor Tesla în situații critice. Deși ancheta abia a început, Tesla a anunțat că lucrează la o revizuire a designului, pentru a integra atât mecanisme fizice, cât și electronice, care să asigure accesul în caz de urgență.

Întrebări despre siguranța vehiculelor electrice

Acest accident tragic readuce în discuție provocările legate de siguranța mașinilor electrice, în special când designul inovator se intersectează cu situațiile de urgență. Vehiculele electrice sunt adesea lăudate pentru tehnologia avansată, dar elemente precum uși complet electronice sau baterii dificil de răcit pot deveni pericole atunci când apar accidente grave.

Pentru șoferi și pasageri, cazul ridică o întrebare esențială: cât de ușor pot fi evacuate mașinile de ultimă generație în situații extreme? Deși Tesla și alți producători includ proceduri de urgență în manuale, realitatea arată că, sub presiunea unui incendiu, martorii și echipele de intervenție se confruntă cu obstacole imprevizibile.

Investigațiile aflate în desfășurare vor trebui să stabilească dacă designul mânerelor retractabile a fost un factor direct în decesul celor trei persoane. Rezultatele ar putea influența viitoare reglementări privind siguranța vehiculelor electrice și ar putea determina producătorii să revină la soluții mecanice mai simple pentru ușile automobilelor.

Tragedia din Germania rămâne un semnal de alarmă pentru industria auto: inovația trebuie să fie dublată de măsuri clare de protecție, astfel încât tehnologia să nu pună viețile în pericol atunci când secundele fac diferența dintre viață și moarte.