Ultima ora
Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice. Un nou record mondial de viteză stabilit de BYD
26 sept. 2025 | 09:42
de Ozana Mazilu

Investigație în Germania asupra ușilor retractabile de la Tesla Model S, după un accident grav

AUTO
Investigație în Germania asupra ușilor retractabile de la Tesla Model S, după un accident grav
Tragedie în Germania: uși blocate la un Tesla Model S după un accident mortal Foto: New York Post

Un accident grav petrecut la începutul lunii septembrie în Germania ridică semne de întrebare asupra siguranței unor elemente de design ale mașinilor electrice. Un Tesla Model S a părăsit carosabilul, a lovit un copac și a luat foc, iar martorii nu au reușit să deschidă ușile pentru a salva pasagerii. În urma incidentului, șoferul și doi copii au murit, în timp ce un alt copil a reușit să scape. Autoritățile germane investighează acum dacă mânerele retractabile ale ușilor au contribuit la tragedie.

Cazul atrage atenția asupra unui posibil defect care ar putea afecta nu doar Tesla, ci și încrederea publicului în siguranța vehiculelor electrice. În paralel, autoritățile de reglementare din Statele Unite au deschis o anchetă similară privind același tip de mâner, semn că problema ar putea fi mai largă decât se credea inițial, scrie presa străină.

Martori neputincioși în fața flăcărilor

Potrivit relatărilor de la fața locului, după ce mașina a ieșit de pe drum și a lovit copacul, aceasta a fost cuprinsă rapid de flăcări. Un martor a povestit că a alergat cu un extinctor pentru a interveni, însă nu a putut deschide ușile vehiculului. „Am vrut să salvez oamenii, am încercat să deschid mașina, dar nu a mers. Partea dreaptă era încă relativ neatinsă de foc, dar pur și simplu nu se putea deschide”, a declarat acesta.

Vezi și:
Șoferii nu vor mai aștepta la poliție pentru accidente ușoare. Cazurile vor fi rezolvate direct de asigurători
Tom Holland a suferit un accident pe platourile de filmare pentru „Spider-Man: Brand New Day”. Ce s-a întâmplat cu actorul, de fapt

Pompierii au întâmpinat dificultăți în stingerea incendiului, deoarece flăcările se reaprindeau constant – o situație frecventă la incendiile de baterii litiu-ion, cunoscute pentru fenomenul de „thermal runaway”. Acest tip de reacție face ca bateriile să atingă temperaturi extrem de ridicate și să reia arderea chiar și după ce focul pare stins, complicând intervenția echipelor de salvare.

Foto: UNILAD

Anchete în Germania și în Statele Unite

Poliția germană investighează circumstanțele accidentului, concentrându-se pe posibila implicare a mânerelelor retractabile, o caracteristică de design menită să îmbunătățească aerodinamica și estetica mașinii. Aceste mânere rămân la nivelul caroseriei și ies în afară doar atunci când vehiculul detectează cheia sau este atins într-un anumit mod. Dacă sistemul electronic eșuează în timpul unei urgențe, ușile pot deveni imposibil de deschis din exterior.

În același timp, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) a inițiat o investigație separată, după ce au existat rapoarte similare privind dificultăți în deschiderea ușilor Tesla în situații critice. Deși ancheta abia a început, Tesla a anunțat că lucrează la o revizuire a designului, pentru a integra atât mecanisme fizice, cât și electronice, care să asigure accesul în caz de urgență.

Întrebări despre siguranța vehiculelor electrice

Acest accident tragic readuce în discuție provocările legate de siguranța mașinilor electrice, în special când designul inovator se intersectează cu situațiile de urgență. Vehiculele electrice sunt adesea lăudate pentru tehnologia avansată, dar elemente precum uși complet electronice sau baterii dificil de răcit pot deveni pericole atunci când apar accidente grave.

Pentru șoferi și pasageri, cazul ridică o întrebare esențială: cât de ușor pot fi evacuate mașinile de ultimă generație în situații extreme? Deși Tesla și alți producători includ proceduri de urgență în manuale, realitatea arată că, sub presiunea unui incendiu, martorii și echipele de intervenție se confruntă cu obstacole imprevizibile.

Investigațiile aflate în desfășurare vor trebui să stabilească dacă designul mânerelor retractabile a fost un factor direct în decesul celor trei persoane. Rezultatele ar putea influența viitoare reglementări privind siguranța vehiculelor electrice și ar putea determina producătorii să revină la soluții mecanice mai simple pentru ușile automobilelor.

Tragedia din Germania rămâne un semnal de alarmă pentru industria auto: inovația trebuie să fie dublată de măsuri clare de protecție, astfel încât tehnologia să nu pună viețile în pericol atunci când secundele fac diferența dintre viață și moarte.

Mai săraci cu 24% din cauza schimbărilor climatice. Până când scad veniturile, spun specialiștii
Recomandări
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice: transparență la indicatori, cheltuieli și rezultate
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice: transparență la indicatori, cheltuieli și rezultate
România are cel mai mare decalaj salarial din UE între absolvenții de facultate și persoanele fără studii
România are cel mai mare decalaj salarial din UE între absolvenții de facultate și persoanele fără studii
Nunțile și evenimentele din România, noua țintă ușoară pentru ANAF. Ce bani vor să vadă inspectorii de la Fisc
Nunțile și evenimentele din România, noua țintă ușoară pentru ANAF. Ce bani vor să vadă inspectorii de la Fisc
Tribunalul București a decis: Toto Dumitrescu va sta în arest la domiciliu, nu în arest preventiv
Tribunalul București a decis: Toto Dumitrescu va sta în arest la domiciliu, nu în arest preventiv
Cele mai așteptate seriale și filme de pe SkyShowtime în octombrie. La ce te uiți în luna Halloween-ului
Cele mai așteptate seriale și filme de pe SkyShowtime în octombrie. La ce te uiți în luna Halloween-ului
Experiență imersivă, în care confortul și designul se îmbină perfect, în București
Experiență imersivă, în care confortul și designul se îmbină perfect, în București
Noul risc de blackout pentru români, direct de la Minister. Avertismentul despre o pană de curent la scară largă în România
Noul risc de blackout pentru români, direct de la Minister. Avertismentul despre o pană de curent la scară largă în România
Salată de icre de crap, retrasă din Kaufland. Clienții sunt sfătuiți să returneze produsul, risc de Listeria monocytogenes
Salată de icre de crap, retrasă din Kaufland. Clienții sunt sfătuiți să returneze produsul, risc de Listeria monocytogenes
Revista presei
Adevarul
30 de alimente care nu expiră niciodată – ghidul complet pentru cămara ta de urgență. Unele te vor surprinde
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Meghan Markle, criticată pentru rochia ponosită purtată la un concert. A costat mult, însă nu se potriveşte cu evenimentul
Playtech Știri
Cătălin Oprişan, despre cum era Carmen Brumă în liceu. Nu ţi-o închipuiai aşa pe iubita lui Mircea Badea: „Umbla mereu cu un cercel din ăla”
Playtech Știri
Zodiile care cunosc dragostea adevărată din 29 septembrie. Vor avea parte de tot ce şi-au dorit
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...