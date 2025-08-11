Investigație – Cum a folosit o companie chineză inteligența artificială pentru a influența politicieni americani

Un set de documente obținut de Universitatea Vanderbilt dezvăluie detalii îngrijorătoare despre modul în care compania chineză GoLaxy își construiește o bază de date cu politicieni și influenceri americani, în scopul răspândirii mesajelor pro-Beijing.

Potrivit cercetătorilor, firma folosește inteligența artificială pentru a genera profiluri pe rețelele sociale și pentru a cartografia conturi existente, urmărind să influențeze discursul public.

Profesorul Brett Goldstein, specialist în securitate la Vanderbilt, a declarat că unele documente menționau folosirea tehnologiei DeepSeek. Totuși, imediat după publicarea informațiilor, compania ar fi început să șteargă referințele la acest instrument de pe site-ul propriu.

GoLaxy susține public că desfășoară activități de monitorizare a opiniei publice în Hong Kong și Taiwan, dar documentele sugerează că vizează în prezent personalități politice și influenceri din SUA.

Sistemul folosit, denumit intern „Smart Propaganda System” sau „GoPro”, ar fi capabil să identifice rapid situații politice, să genereze conținut de calitate și să reacționeze prompt pentru a contracara mesajele adverse, potrivit Bleeping Computer.

Creșterea influenței chineze în „conflictul de zonă gri”, dar cu ajutorul AI

Fostul director al Agenției Naționale de Securitate a SUA (NSA), generalul Paul Nakasone, a spus că, în trecut, Rusia era considerată lider în operațiuni de influențare a opiniei publice americane, folosindu-se în principal de resurse umane. China, aflată anterior mult în urma Moscovei, ar recupera rapid decalajul prin integrarea AI în aceste campanii.

„Nu erau foarte eficienți în înțelegerea mesajelor, a problemelor sau a limbii, dar ceea ce vedem acum reprezintă o nouă generație a conflictului de zonă gri”, a spus Nakasone în cadrul conferinței DEF CON din Las Vegas.

Legăturile dintre GoLaxy și autoritățile chineze sunt considerate strânse, chiar dacă firma își promovează activitatea ca fiind una de analiză a sentimentului public pe rețelele sociale. Potrivit traducerilor realizate de cercetători, compania pretinde deja că a produs „efecte politice” în instituții relevante.

GoLaxy nu a dat, însă, niciun drept la replică

GoLaxy nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea Universității Vanderbilt, dar într-o declarație pentru The New York Times a respins acuzațiile, catalogând informațiile drept „dezinformare” și afirmând că produsele sale se bazează în principal pe date din surse deschise.

Nakasone consideră că situația demonstrează accelerarea strategiei Chinei în domeniul propagandei și a făcut apel la sectorul privat să dezvolte instrumente capabile să detecteze și să blocheze astfel de campanii. Totuși, a avertizat că ritmul rapid al progresului AI va face dificilă menținerea pasului cu aceste tehnologii.

„Avem nevoie ca sectorul privat să se implice în combaterea mesajelor sintetice, să acționeze mai rapid, mai eficient și la scară mare”, a concluzionat acesta.