Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 08:34
de Iulia Kelt

Investigație – Cum a folosit o companie chineză inteligența artificială pentru a influența politicieni americani

TEHNOLOGIE
Investigație - Cum a folosit o companie chineză inteligența artificială pentru a influența politicieni americani
Investigație importantă legată de AI și cum este folosit în scopuri politice / Foto: The Washington Post

Un set de documente obținut de Universitatea Vanderbilt dezvăluie detalii îngrijorătoare despre modul în care compania chineză GoLaxy își construiește o bază de date cu politicieni și influenceri americani, în scopul răspândirii mesajelor pro-Beijing.

Potrivit cercetătorilor, firma folosește inteligența artificială pentru a genera profiluri pe rețelele sociale și pentru a cartografia conturi existente, urmărind să influențeze discursul public.

Profesorul Brett Goldstein, specialist în securitate la Vanderbilt, a declarat că unele documente menționau folosirea tehnologiei DeepSeek. Totuși, imediat după publicarea informațiilor, compania ar fi început să șteargă referințele la acest instrument de pe site-ul propriu.

Vezi și:
China deschide primul magazin dedicat roboților umanoizi. Ce prețuri au și ce pot face „servitorii” și „fotbaliștii” din silicon și metal
Regizorul James Cameron avertizează asupra unei posibile „apocalipse Terminator”, dacă AI-ul este combinat cu sisteme de arme

GoLaxy susține public că desfășoară activități de monitorizare a opiniei publice în Hong Kong și Taiwan, dar documentele sugerează că vizează în prezent personalități politice și influenceri din SUA.

Sistemul folosit, denumit intern „Smart Propaganda System” sau „GoPro”, ar fi capabil să identifice rapid situații politice, să genereze conținut de calitate și să reacționeze prompt pentru a contracara mesajele adverse, potrivit Bleeping Computer.

Creșterea influenței chineze în „conflictul de zonă gri”, dar cu ajutorul AI

Fostul director al Agenției Naționale de Securitate a SUA (NSA), generalul Paul Nakasone, a spus că, în trecut, Rusia era considerată lider în operațiuni de influențare a opiniei publice americane, folosindu-se în principal de resurse umane. China, aflată anterior mult în urma Moscovei, ar recupera rapid decalajul prin integrarea AI în aceste campanii.

„Nu erau foarte eficienți în înțelegerea mesajelor, a problemelor sau a limbii, dar ceea ce vedem acum reprezintă o nouă generație a conflictului de zonă gri”, a spus Nakasone în cadrul conferinței DEF CON din Las Vegas.

Legăturile dintre GoLaxy și autoritățile chineze sunt considerate strânse, chiar dacă firma își promovează activitatea ca fiind una de analiză a sentimentului public pe rețelele sociale. Potrivit traducerilor realizate de cercetători, compania pretinde deja că a produs „efecte politice” în instituții relevante.

GoLaxy nu a dat, însă, niciun drept la replică

GoLaxy nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea Universității Vanderbilt, dar într-o declarație pentru The New York Times a respins acuzațiile, catalogând informațiile drept „dezinformare” și afirmând că produsele sale se bazează în principal pe date din surse deschise.

Nakasone consideră că situația demonstrează accelerarea strategiei Chinei în domeniul propagandei și a făcut apel la sectorul privat să dezvolte instrumente capabile să detecteze și să blocheze astfel de campanii. Totuși, a avertizat că ritmul rapid al progresului AI va face dificilă menținerea pasului cu aceste tehnologii.

„Avem nevoie ca sectorul privat să se implice în combaterea mesajelor sintetice, să acționeze mai rapid, mai eficient și la scară mare”, a concluzionat acesta.

Vreme instabilă la început de săptămână: vijelii, dar și caniculă în mai multe zone. Sunt restricţii de circulaţie pentru camioane din cauza temperaturilor ridicate
Recomandări
Cel mai ieftin supermarket din Marea Britanie, luat cu asalt de români. Are mare succes şi în România, cât costă un coş de cumpărături la Lidl UK
Cel mai ieftin supermarket din Marea Britanie, luat cu asalt de români. Are mare succes şi în România, cât costă un coş de cumpărături la Lidl UK
Pensiile contributive și necontributive, în Spania. Diferenţa dintre cele două venituri, tot ce trebuie să ştii despre pensie, în 2025
Pensiile contributive și necontributive, în Spania. Diferenţa dintre cele două venituri, tot ce trebuie să ştii despre pensie, în 2025
Google confirmă o breșă de securitate ce a expus datele potențialilor clienți Google Ads. Cum s-a întâmplat, de fapt, totul?
Google confirmă o breșă de securitate ce a expus datele potențialilor clienți Google Ads. Cum s-a întâmplat, de fapt, totul?
INTERVIU Destinații sigure pentru vacanța ta în 2025: Sfaturi și tendințe de la un expert în turism
SPECIAL
INTERVIU Destinații sigure pentru vacanța ta în 2025: Sfaturi și tendințe de la un expert în turism
Sam Altman avertizează: ChatGPT a devenit pentru unii un substitut al sprijinului emoțional uman
Sam Altman avertizează: ChatGPT a devenit pentru unii un substitut al sprijinului emoțional uman
Ce se întâmplă cu Windows 10 în 2025, de fapt. Ce îți oferă Microsoft dacă accepți să plătești
Ce se întâmplă cu Windows 10 în 2025, de fapt. Ce îți oferă Microsoft dacă accepți să plătești
Ghizii din Egipt s-au săturat de turiştii români. Nu suntem deloc priviţi cu ochi buni: „Foarte dificili, nu ascultaţi”
Ghizii din Egipt s-au săturat de turiştii români. Nu suntem deloc priviţi cu ochi buni: „Foarte dificili, nu ascultaţi”
Gata cu bagajele pierdute. Trucul unei însoțitoare de zbor dacă ai escală, aşa nu mai stai cu stres în vacanţă
Gata cu bagajele pierdute. Trucul unei însoțitoare de zbor dacă ai escală, aşa nu mai stai cu stres în vacanţă
Revista presei
Adevarul
Cât costă o zi de Untold X. De la apă de cișmea și Fornetti la masă de 80.000 de euro la Fratelli
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 11 august. Este un război zodiacal, nativii Berbec au parte de confruntări directe
Playtech Știri
Trei zodii care atrag succesul financiar între 11 şi 17 august 2025. Energia abundenţei este de partea lor
Playtech Știri
Vica Blochina iubeşte din nou şi se mândreşte cu cel care îi este alături. Imagini cu noul cuplu din showbiz-ul românesc
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei