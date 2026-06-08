Super break-ul electric al chinezilor schimbă regulile: 0-100 km/h în sub 3 secunde și încărcare 10-70% în 5 minute

Denza este sub-brandul premium al BYD, iar Z9 GT pare construit special pentru a demonstra că producătorii chinezi nu mai vor să concureze doar prin preț. Vor să concureze prin performanță, baterii, software, design și confort. Iar în cazul acestui model, comparațiile cu nume consacrate din Europa devin inevitabile.

O electrică de lux cu cifre care intră în teritoriul supercarurilor

Denza Z9 GT este construit pe platforma e3 a BYD și folosește trei motoare electrice care dezvoltă împreună 1.140 CP, adică 850 kW. Rezultatul este o accelerație de la 0 la 100 km/h în mai puțin de 3 secunde, o valoare care până nu demult era rezervată supercarurilor exotice sau versiunilor de performanță extremă ale unor electrice foarte scumpe.

Doar că Z9 GT nu este un coupe de două locuri, ci un model mare, cu format de grand tourer și siluetă de break sportiv. Măsoară 5,195 metri lungime, 1,990 metri lățime și 1,480 metri înălțime, cu un ampatament de 3,125 metri. Dimensiunile îl pun într-o zonă apropiată de Porsche Panamera, ceea ce explică și felul în care BYD încearcă să-l poziționeze în Europa.

În China, prețul de pornire este de aproximativ 37.000 de euro, echivalentul celor 269.800 de yuani menționați pentru piața locală. Aici apare una dintre cele mai mari diferențe față de Europa. Pe piețele europene unde comenzile au fost deja deschise, inclusiv Germania și Franța, Denza Z9 GT pornește de la 115.000 de euro, cu TVA inclus. Este de peste trei ori mai mult decât în China, dar rămâne ușor sub Porsche Panamera, care începe în Germania de la 116.400 de euro.

Această diferență uriașă de preț spune multe despre taxele, costurile logistice, poziționarea premium și strategia BYD în Europa. Pentru cumpărătorul chinez, Denza Z9 GT pare aproape o ofertă imposibil de ignorat prin raportul dintre putere, autonomie și tehnologie. Pentru cumpărătorul european, devine mai degrabă o alternativă exotică la modelele de lux consacrate.

Încărcarea în 5 minute este promisiunea care poate schimba discuția

Cea mai spectaculoasă parte a poveștii nu este neapărat accelerația, ci sistemul de încărcare. Denza Z9 GT este printre primele modele echipate cu tehnologia Flash Charging de la BYD, capabilă să accepte până la 1.500 kW putere de încărcare. În condițiile potrivite, la stațiile compatibile, bateria poate fi încărcată de la 10% la 70% în 5 minute.

Pentru o încărcare aproape completă, de la 10% la 97%, timpul anunțat este de 9 minute. Dacă aceste valori pot fi reproduse la scară mare, cu infrastructură disponibilă și fiabilă, atunci unul dintre cele mai mari argumente împotriva mașinilor electrice începe să-și piardă greutatea. În teorie, o oprire pentru încărcare ajunge să dureze cât o oprire scurtă la benzinărie, mai ales dacă incluzi timpul necesar pentru plată, cafea sau pauză de drum.