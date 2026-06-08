O electrică de 9.200 de euro cu autonomie de până la 480 km schimbă piața. Românii ar putea fi primii interesați

Acum, Geely a lansat o versiune îmbunătățită, cu autonomie mai mare, baterii revizuite și dotări tehnologice surprinzătoare pentru un model de buget. Prețul promoțional de pornire este echivalentul a aproximativ 9.200 de euro, iar versiunea de top promite până la 480 km autonomie în ciclul CLTC. Chiar dacă această valoare trebuie privită cu prudență în Europa, pentru că standardul chinezesc este mai optimist decât WLTP, raportul dintre preț și autonomie rămâne spectaculos.

De ce Geely EX2 poate speria electricele ieftine din Europa

Noua versiune Geely Xingyuan este disponibilă în China în șase variante, cu prețuri cuprinse între aproximativ 9.700 și 13.200 de euro, în funcție de echipare. Pentru o perioadă limitată, modelul pornește de la aproximativ 9.200 de euro, ceea ce îl plasează într-o zonă de preț unde în România găsești mai degrabă mașini second hand decât electrice noi cu autonomie decentă.

Comparația cu Dacia Spring este inevitabilă. Spring a reușit să devină populară tocmai pentru că a coborât pragul de acces la o mașină electrică nouă, dar autonomia, performanțele și dotările sale sunt adaptate clar pentru oraș și pentru așteptări modeste. Geely EX2 vine cu o formulă care pare mai ambițioasă: dimensiuni mai generoase, autonomie mai mare și un interior mai apropiat de standardele pe care mulți șoferi le așteaptă deja de la o mașină modernă.

Modelul măsoară 4,135 metri lungime, 1,805 metri lățime și 1,570 metri înălțime, cu un ampatament de 2,650 metri. Este puțin mai mare decât BYD Seagull, rivalul său direct din China, și suficient de apropiat ca dimensiuni de zona hatchback-urilor compacte de oraș. Pentru România, unde mulți șoferi caută o mașină de navetă, oraș și drumuri scurte între localități, aceste dimensiuni pot fi foarte potrivite.

Partea cu adevărat importantă este bateria. Versiunea de bază a trecut de la 30,12 kWh la 35 kWh și promite până la 410 km autonomie CLTC. Versiunea superioară a crescut de la 40,16 kWh la 45 kWh și ajunge până la 480 km CLTC. Chiar dacă în utilizare europeană reală aceste valori ar fi mai mici, diferența față de multe electrice ieftine rămâne semnificativă.

Interiorul și dotările arată cât de repede se schimbă segmentul de buget

Una dintre surprizele lui Geely Xingyuan este nivelul de tehnologie de la interior. Pentru o mașină cu preț de pornire sub 10.000 de euro în China, modelul oferă un instrumentar digital de 8,8 inci și un ecran central de 14,6 inci. Sistemul rulează Galaxy Flyme 2.0, platforma de infotainment a Geely, și include un companion AI.

Aceste dotări ar fi părut imposibile pe o mașină electrică de buget în urmă cu doar câțiva ani. În Europa, producătorii încă folosesc adesea ecranele mari, funcțiile conectate și asistenții digitali ca elemente de diferențiere pe versiunile mai scumpe. În China, competiția este atât de agresivă încât astfel de dotări încep să coboare rapid spre zona de preț accesibil.