O electrică de 9.200 de euro cu autonomie de până la 480 km schimbă piața. Românii ar putea fi primii interesați
Mașinile electrice ieftine au fost mult timp o promisiune mai degrabă teoretică decât o realitate convingătoare. În Europa, inclusiv în România, un EV nou cu preț accesibil înseamnă de obicei compromisuri serioase la autonomie, dotări, dimensiuni sau viteză de încărcare. China pare să joace însă după alte reguli, iar cel mai nou exemplu vine de la Geely, cu Xingyuan, model vândut pe piețele internaționale sub numele EX2.
Geely Xingyuan a fost cea mai vândută mașină electrică din China în 2025, cu peste 465.000 de unități comercializate. Succesul nu s-a oprit acolo. Potrivit datelor citate de Electrek, modelul a fost din nou cea mai populară mașină electrică în aprilie, depășind inclusiv nume mult mai sonore, precum Xiaomi SU7 și Tesla Model Y.
Acum, Geely a lansat o versiune îmbunătățită, cu autonomie mai mare, baterii revizuite și dotări tehnologice surprinzătoare pentru un model de buget. Prețul promoțional de pornire este echivalentul a aproximativ 9.200 de euro, iar versiunea de top promite până la 480 km autonomie în ciclul CLTC. Chiar dacă această valoare trebuie privită cu prudență în Europa, pentru că standardul chinezesc este mai optimist decât WLTP, raportul dintre preț și autonomie rămâne spectaculos.
De ce Geely EX2 poate speria electricele ieftine din Europa
Noua versiune Geely Xingyuan este disponibilă în China în șase variante, cu prețuri cuprinse între aproximativ 9.700 și 13.200 de euro, în funcție de echipare. Pentru o perioadă limitată, modelul pornește de la aproximativ 9.200 de euro, ceea ce îl plasează într-o zonă de preț unde în România găsești mai degrabă mașini second hand decât electrice noi cu autonomie decentă.
Comparația cu Dacia Spring este inevitabilă. Spring a reușit să devină populară tocmai pentru că a coborât pragul de acces la o mașină electrică nouă, dar autonomia, performanțele și dotările sale sunt adaptate clar pentru oraș și pentru așteptări modeste. Geely EX2 vine cu o formulă care pare mai ambițioasă: dimensiuni mai generoase, autonomie mai mare și un interior mai apropiat de standardele pe care mulți șoferi le așteaptă deja de la o mașină modernă.
Modelul măsoară 4,135 metri lungime, 1,805 metri lățime și 1,570 metri înălțime, cu un ampatament de 2,650 metri. Este puțin mai mare decât BYD Seagull, rivalul său direct din China, și suficient de apropiat ca dimensiuni de zona hatchback-urilor compacte de oraș. Pentru România, unde mulți șoferi caută o mașină de navetă, oraș și drumuri scurte între localități, aceste dimensiuni pot fi foarte potrivite.
Partea cu adevărat importantă este bateria. Versiunea de bază a trecut de la 30,12 kWh la 35 kWh și promite până la 410 km autonomie CLTC. Versiunea superioară a crescut de la 40,16 kWh la 45 kWh și ajunge până la 480 km CLTC. Chiar dacă în utilizare europeană reală aceste valori ar fi mai mici, diferența față de multe electrice ieftine rămâne semnificativă.
Interiorul și dotările arată cât de repede se schimbă segmentul de buget
Una dintre surprizele lui Geely Xingyuan este nivelul de tehnologie de la interior. Pentru o mașină cu preț de pornire sub 10.000 de euro în China, modelul oferă un instrumentar digital de 8,8 inci și un ecran central de 14,6 inci. Sistemul rulează Galaxy Flyme 2.0, platforma de infotainment a Geely, și include un companion AI.
Aceste dotări ar fi părut imposibile pe o mașină electrică de buget în urmă cu doar câțiva ani. În Europa, producătorii încă folosesc adesea ecranele mari, funcțiile conectate și asistenții digitali ca elemente de diferențiere pe versiunile mai scumpe. În China, competiția este atât de agresivă încât astfel de dotări încep să coboare rapid spre zona de preț accesibil.
Noul Xingyuan primește și camere suplimentare pe aripi, care susțin funcții de condus asistat, parcare de la distanță și un mod de supraveghere de tip Sentry Mode. Aceste funcții nu transformă mașina într-un vehicul autonom, dar schimbă percepția asupra unui model ieftin. Pentru cumpărătorul obișnuit, faptul că o electrică de buget poate avea tehnologii asociate până acum cu Tesla sau cu modele premium este un argument puternic.
Încărcarea este un alt punct important. Cu o rată maximă de 1,66C, bateria poate fi încărcată rapid de la 30% la 80% în mai puțin de 20 de minute. Pentru utilizarea urbană sau periurbană, acest timp este suficient de bun pentru ca mașina să fie practică și la drumuri mai lungi, nu doar în oraș.
De ce românii ar putea fi interesați imediat
România este o piață sensibilă la preț, iar succesul Dacia Spring a demonstrat clar că există cerere pentru electrice accesibile. Problema este că mulți cumpărători români se uită atent la autonomie, dotări și costul total de utilizare. Un model precum Geely EX2, dacă ar ajunge în Europa la un preț competitiv, ar putea deveni rapid o alternativă serioasă pentru cei care vor o electrică nouă, dar nu vor să plătească peste 25.000-30.000 de euro.
Este important de spus că prețul din China nu se va păstra identic în Europa. Taxele, omologarea, transportul, rețeaua de distribuție, garanțiile și eventualele tarife comerciale pot ridica semnificativ costul final. O mașină de 9.200 de euro în China nu va costa neapărat 9.200 de euro în România. Totuși, chiar și cu o majorare considerabilă, Geely EX2 ar putea rămâne interesant dacă se poziționează sub multe electrice europene actuale.
Pentru șoferii români, cheia va fi raportul dintre autonomie reală și preț. Dacă versiunea de 45 kWh ar oferi în Europa o autonomie practică decentă, suficientă pentru navetă, oraș și drumuri interurbane ocazionale, modelul ar putea atrage un public mare. Mulți șoferi nu au nevoie de un SUV electric de 50.000 de euro, ci de o mașină eficientă, bine echipată și suficient de autonomă pentru viața de zi cu zi.
Geely a anunțat că EX2 va fi vândut în 2026 pe piețe de pe cinci continente, inclusiv în Europa, Marea Britanie și Asia de Sud-Est. Această extindere sugerează că modelul nu este doar un succes local, ci un produs pregătit pentru export. Dacă va ajunge și în regiunea noastră, ar putea pune presiune directă pe constructorii care mizează pe electrice mici, dar scumpe în raport cu dotările și autonomia.
Prețul mic nu mai înseamnă automat mașină simplă
Cea mai importantă schimbare adusă de modele precum Geely Xingyuan este psihologică. Până acum, cumpărătorul european s-a obișnuit să creadă că o electrică ieftină trebuie să fie modestă, lentă, austeră și limitată la oraș. Producătorii chinezi încearcă să rupă această asociere, oferind baterii mai mari, ecrane ample, software avansat și funcții de asistență la prețuri care par greu de egalat.
Asta nu înseamnă că Geely EX2 este automat o mașină perfectă. Rămân întrebări despre siguranța europeană, calitatea pe termen lung, service, garanție, valoare de revânzare și comportament real pe drumurile de aici. Dar direcția este clară: segmentul electricelor accesibile începe să devină mult mai competitiv, iar Europa nu mai poate conta doar pe imaginea mărcilor tradiționale.
Pentru Dacia, Renault, Volkswagen, Stellantis și ceilalți producători europeni, presiunea vine exact din zona cea mai sensibilă: prețul de intrare. Dacă brandurile chineze pot livra mașini electrice mici, bine dotate și cu autonomie acceptabilă la prețuri reduse, constructorii locali vor fi obligați să reacționeze. Altfel, riscă să piardă cumpărătorii care nu sunt atașați de emblemă, ci de valoarea concretă primită pentru bani.
Geely Xingyuan, sau EX2 în afara Chinei, nu schimbă piața doar printr-o fișă tehnică bună. O schimbă prin faptul că ridică așteptările. O mașină electrică de buget nu mai trebuie să fie doar „cea mai ieftină variantă posibilă”. Poate fi un produs complet, cu autonomie decentă, încărcare rapidă și tehnologie modernă. Iar pentru români, care au demonstrat deja că pot adopta rapid electricele accesibile atunci când prețul are sens, o astfel de mașină ar putea deveni extrem de tentantă.