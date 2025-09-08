INTERVIU – reprezentant GOG, o platformă de distribuție digitală de jocuri video, vorbește despre conservarea jocurilor, legi europene și rolul comunității în viitorul gamingului

Într-o industrie în care ritmul inovației este amețitor, iar tehnologia împinge constant limitele posibilului, jocurile video mai vechi riscă să dispară în uitare. Un raport recent al Video Game History Foundation a arătat că nu mai puțin de 87% dintre jocurile retro sunt pierdute pentru totdeauna, o statistică ce scoate în evidență fragilitatea patrimoniului cultural digital. În acest context, discuția despre conservarea jocurilor video a devenit mai relevantă ca oricând.

Mai mult, inițiativa cetățenească europeană „Stop Destroying Videogames” a fost înregistrată de Comisia Europeană în iunie 2024 și are ca obiectiv protejarea jucătorilor din Uniunea Europeană împotriva practicilor prin care publisherii dezactivează la distanță jocurile video. Organizatorii cer ca orice titlu vândut sau licențiat să rămână într-o formă funcțională, chiar și după ce compania decide să nu îl mai susțină. Ei subliniază că jocurile video nu sunt doar produse comerciale, ci opere creative unice, comparabile cu filmele sau muzica, iar dispariția lor echivalează cu o pierdere culturală ireversibilă. În plus, această practică ridică probleme serioase legate de dreptul de proprietate și de protecția consumatorilor, întrucât jucătorii rămân fără acces la bunurile achiziționate, în pofida banilor plătiți.

GOG.com este o platformă de distribuție digitală de jocuri video, deținută de compania poloneză CD Projekt (aceeași care a creat The Witcher și Cyberpunk 2077). Numele vine de la „Good Old Games”, pentru că inițial vindeau jocuri vechi adaptate pentru a rula pe sisteme moderne. Acum, însă, găsești pe GOG atât titluri clasice, cât și jocuri noi, toate fără DRM (adică fără restricții de tip copy-protection).

La Playtech, am stat de vorbă cu Piotr Gnyp, Senior PR la GOG, platforma care și-a construit reputația pe distribuirea de jocuri DRM-free și pe angajamentul său de a păstra vie memoria gamingului. GOG a lansat recent Preservation Program și Dreamlist, inițiative ce urmăresc să readucă la viață titluri clasice și să ofere jucătorilor șansa de a influența direct ce jocuri ar trebui salvate. Tot ei sunt responsabili pentru revenirea pe PC a unor titluri cult precum Dino Crisis 1 și 2 și pentru lansarea sistemului One-click Mods, menit să facă mai accesibilă integrarea creațiilor comunității.

În interviul de mai jos, am discutat cu Piotr despre motivațiile din spatele acestor programe, provocările tehnice și legale ale readucerii unor jocuri clasice pe piață, dar și despre modul în care GOG vede viitorul conservării jocurilor video la nivel european și global.

INTERVIU Piotr Gnyp, Senior PR la GOG

Playtech: GOG a promovat întotdeauna jocurile fără DRM, dar noul Program de Conservare GOG pare să ducă acea misiune la un alt nivel. Care a fost motivația principală din spatele lansării sale acum?

Piotr: Ai dreptate, fără DRM a fost întotdeauna fundația noastră, dar jocurile clasice și conservarea jocurilor video au făcut parte din ADN-ul GOG încă din prima zi. Vedem lipsa DRM-ului nu doar ca o poziție prietenoasă pentru consumatori, ci ca o cerință practică pentru conservarea reală. Jocurile trebuie să fie libere de verificări online sau platforme proprietare dacă este să supraviețuiască. Programul de Conservare GOG a apărut după un audit intern al catalogului nostru.

Am crezut întotdeauna că jocurile pe care le vindem „pur și simplu funcționează”, aceasta a fost promisiunea noastră. Dar, pe măsură ce timpul a trecut și sistemele au evoluat, am observat că chiar și unele lansări relativ recente aveau probleme: buguri minore, funcții lipsă sau incompatibilități subtile. Aceasta a fost o trezire. Așa că am creat un program dedicat cu supraveghere tehnică și curatorială. Jocurile din program sunt testate, reparate și relansate, pentru a ne asigura că funcționează pe hardware și sisteme de operare moderne. Și nu doar o singură dată, ci continuu. Chiar dacă un titlu este delistat sau suportul oficial se termină, versiunea GOG ar trebui să rămână compatibilă cu cele mai comune computere moderne.

Folosim propria noastră tehnologie, cum ar fi wrapper-e DirectX, emulare de input și o versiune open-source a DOSBox, pentru a moderniza experiența fără a compromite autenticitatea. Nu este vorba despre remake-uri sau reimaginări. Este vorba despre a juca originalul, așa cum era, cu funcționalități de confort pe care jucătorii de azi le așteaptă: suport pentru controller, salvări în cloud, scalare a rezoluției, stabilitate la alt-tab, etc.

În prezent, oferim aproape 15.000 de jocuri, dintre care aproximativ 3.000 sunt titluri clasice. Ținta noastră este să avem în jur de 350 de titluri complet întreținute în Programul de Conservare GOG până la sfârșitul acestui an. Nu știm de vreo altă companie pe piață care să întrețină activ un back catalogue atât de mare și jucabil. Este foarte posibil să fim singurii. Cumpărarea unui joc din Programul de Conservare GOG este, de asemenea, cea mai bună valoare pe termen lung pentru jucători: este o achiziție unică, fără DRM, și liniștea că va continua să funcționeze indiferent de ceea ce se întâmplă de partea editorului.

Playtech: Inițiativa Stop Destroying Videogames scoate în evidență problema jocurilor care devin nejucabile din cauza dependențelor online. Cum abordează Programul de Conservare GOG această provocare specifică?

Piotr: Conservarea jocurilor cu dependențe online puternice, în special a celor care se bazează pe infrastructuri de server proprietare, rămâne una dintre cele mai complexe provocări în conservarea jocurilor video. La GOG, concentrarea noastră actuală este pe jocurile single-player sau titluri single-player cu componente multiplayer opționale care se bazează pe conectivitate peer-to-peer sau locală. Acestea sunt cazurile în care funcționalitatea pe termen lung poate fi menținută realist chiar dacă suportul oficial se termină sau un joc este delistat. Jocurile doar online, multiplayer, prezintă un nivel complet diferit de complexitate tehnică, legală și infrastructurală. Deși nu excludem explorarea acestei zone în viitor, prioritatea noastră actuală este conservarea single-player, iar cu mii de jocuri clasice care încă așteaptă să fie adăugate în program, avem mai mult decât suficientă muncă semnificativă în față.

Playtech: Revenirea lui Dino Crisis 1 și 2 pe PC prin GOG a făcut furori. Ne poți descrie procesul de a readuce titluri clasice ca acestea – care sunt cele mai mari obstacole legale, tehnice sau logistice? Cum echilibrați partea de business a relansării titlurilor vechi cu misiunea ideologică de a conserva jocurile ca artefacte culturale?

Piotr: A readuce la viață un joc clasic și a-l face din nou disponibil comercial nu este aproape niciodată rapid sau ușor. Mai multe lucruri trebuie să se întâmple înainte ca acest lucru să fie posibil și niciunul nu este trivial. Mai întâi, trebuie să identificăm cine deține în prezent drepturile și dacă acele drepturi sunt într-o stare care permite relansarea. Nu este întotdeauna evident. Proprietatea intelectuală poate fi împrăștiată între mai multe companii, moștenită prin fuziuni sau transferuri de patrimoniu sau, pur și simplu, uitată. În unele cazuri, deținătorii drepturilor nici măcar nu își dau seama că încă dețin jocul. Și chiar dacă o fac, rămâne problema licențelor: multe clasice folosesc muzică, vehicule, middleware, codecuri sau chiar fonturi de la terți, care au fost aprobate pentru o utilizare limitată și nu mai sunt valabile astăzi.

Fără rezolvarea acestora, jocul nu poate reveni legal. Odată rezolvat puzzle-ul legal (și convenim intern că acesta este un titlu cultural semnificativ, care merită conservat), evaluăm partea tehnică. Avem acces la codul sursă? De obicei nu. Dar ne-am dezvoltat abilitățile și instrumentele pentru a face față acestui lucru. Dacă codul este disponibil, asta deschide opțiuni mai ambițioase: repararea bugurilor de lungă durată, restaurarea conținutului tăiat (ca Hauntings în Silent Hill 4) sau adăugarea de facilități moderne – toate fără a compromite experiența de gameplay originală.

Când sursa nu este disponibilă, explorăm alte căi: wrapper-e personalizate, emulare și instrumente interne care ne permit să stabilizăm performanța, să integrăm suport pentru controller, să îmbunătățim rezoluțiile, să gestionăm comutarea alt-tab sau să adăugăm suport pentru multi-monitor. Nu este suficient ca un joc să pornească pur și simplu. Trebuie să se simtă corect pe sistemele moderne. În cele din urmă, trebuie să aibă sens pentru toate părțile. Conservarea este misiunea noastră, dar suntem totuși o afacere. Fiecare proiect are nevoie de o propunere de valoare clară pentru deținătorul drepturilor și pentru GOG. Când acest lucru se aliniază, putem livra ceva autentic, fiabil și sustenabil comercial. Exact tipul de conservare de care industria are nevoie mai mult.

Playtech: GOG Dreamlist încurajează jucătorii să voteze pentru jocurile pe care vor să le vadă conservate. Cum prioritizați aceste cereri și câtă influență au publisherii în decizia finală?

Piotr: Dreamlist este un instrument neprețuit pentru noi și pentru deținătorii de drepturi. Ne ajută să ne concentrăm eforturile, arată publisherilor că există o cerere reală și deseori ajută la înclinarea balanței spre „da”. Poți fi sigură că am vorbit cu deținătorii de drepturi ai fiecărui joc din top 10 de ceva vreme deja. Ne-am dori să le aducem pe GOG, dar așa cum am explicat înainte, procesul poate fi lung și complex. Totuși, Dreamlist servește două scopuri cheie:

Semnalizează un interes puternic pentru publisheri și proprietarii de IP, ceea ce deseori se traduce în potențial de vânzări. Când văd mii de voturi și comentarii pasionate, le este mai ușor să aprobe o lansare. Spune o poveste. Amintirile și conexiunile emoționale pe care jucătorii le împărtășesc – uneori emoționante, uneori hilare – au fost, în mai multe ocazii, factorul care a convins un publisher să spună „da”. Oameni reali, nostalgie reală, impact real. Așa că, dacă există un joc pe care îl iubești și îți lipsește, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să votezi pentru el, să îți împărtășești povestea și să îi rogi și pe alții să facă la fel. Chiar face diferența.

Playtech: Inițiativa cetățenească a Comisiei Europene susține că unii consumatori sunt nedrept privați de jocurile cumpărate atunci când publisherii dezactivează de la distanță accesul. Crezi că este nevoie de legislație pentru a proteja drepturile deținătorilor de jocuri digitale? Inițiativa „Stop Killing Games” a depășit un milion de semnături validate, apropiind UE de o posibilă legislație. Cum vede GOG impactul pe care o astfel de lege l-ar putea avea asupra proprietății digitale și a industriei jocurilor în ansamblu?

Piotr: Este încă prea devreme pentru a lua o poziție clară în această privință, mai ales având în vedere cât de complexă este. Ceea ce putem spune este că GOG are o experiență de lungă durată la intersecția dintre proprietatea digitală, protecția drepturilor de autor și conservarea culturală. Am construit întreaga noastră platformă în jurul jocurilor fără DRM și a instalatoarelor offline — asigurându-ne că, odată cumpărat și descărcat, un joc rămâne pe deplin accesibil utilizatorului. Această abordare unică ne-a oferit o perspectivă valoroasă asupra modului în care accesul, sustenabilitatea și managementul drepturilor pot coexista — și suntem bucuroși să ne împărtășim perspectiva cu orice parte interesată, fie că este vorba de factori de decizie politică, actori din industrie sau cei implicați în inițiativă.

Playtech: Ideea „One-click Mods” este fascinantă. Cum vă asigurați că aceste mod-uri sunt sigure, legale și compatibile cu titlurile vechi – mai ales având în vedere că multe patch-uri făcute de fani sunt esențiale pentru a face jocurile mai vechi jucabile pe sisteme moderne?

Piotr: Mulțumim! Suntem foarte atașați de ideea GOG One-click Mods noi înșine. Vedem mod-urile ca una dintre cele mai pure expresii ale creativității jucătorilor. Ele nu sunt doar modalități de a extinde viața unui joc sau de a adăuga conținut nou; deseori sunt și primii pași ai oamenilor în dezvoltarea de jocuri. În multe feluri, mod-urile sunt un exemplu perfect al felului în care jocurile nu sunt doar un mediu cultural dominant, ci și unul care formează cultură.

Până acum, descoperirea și instalarea mod-urilor necesita deseori abilități tehnice, cunoașterea locului unde să le găsești și încrederea că nu îți vor compromite sistemul. Și într-o eră a preocupărilor crescânde privind securitatea cibernetică, asta nu este ceva de luat ușor. Cu GOG One-click Mods, am vrut să abordăm toate acestea: să facem moddingul mai accesibil, mai sigur și mai ușor pentru toată lumea, oferind, în același timp, creațiilor excelente făcute de fani vizibilitatea pe care o merită.

Procesul este, de fapt, destul de similar cu modul în care gestionăm lansările de jocuri clasice. Începem prin a identifica mod-urile importante, deseori acelea care au devenit esențiale pentru a te bucura de un joc astăzi. Apoi, contactăm creatorii lor și evaluăm cea mai bună modalitate de a le aduce la utilizatorii GOG. Echipa noastră tehnică construiește, testează și integrează mod-ul într-o configurație standalone care se instalează și rulează separat de versiunea de bază. Dacă apar provocări, le abordăm împreună cu autorii mod-ului. Rezultatul final este o versiune curată, testată, complet modată a jocului, care funcționează imediat și respectă atât originalul, cât și munca creativă a comunității.

„Conservarea jocurilor devine o strategie de afaceri esențială: reduce riscul, construiește valoare și menține catalogul viabil” – Piotr Gnyp

Playtech: Crezi că industria, în ansamblu, face suficient în ceea ce privește conservarea jocurilor? Ai observat schimbări de atitudine din partea publisherilor, în special a celor reticenți să colaboreze cu GOG în trecut?

Piotr: Am văzut cu siguranță un interes tot mai mare pentru conservarea jocurilor în întreaga industrie, iar asta este ceva ce salutăm profund. Mulți dintre cei mai mari publisheri au acum echipe interne dedicate conservării: PlayStation, EA, Activision, toți înțeleg valoarea conservării moștenirii lor. Acest lucru sprijină strategii de afaceri pe termen lung, alimentează remasterizări și remake-uri, permite colaborarea cu creatori externi precum cineaști și întărește legătura emoțională cu comunitățile lor.

Vedem, de asemenea, cum dezvoltatorii indie realizează din ce în ce mai mult că, dacă jocurile lor timpurii dispar, pierd o parte din istoria lor personală și creativă și refuză jucătorilor viitori, jurnaliștilor și cercetătorilor șansa de a le urmări evoluția ca artiști. În mai, am spus-o deschis în timpul prezentării noastre la Digital Dragons: conservarea jocurilor devine o strategie de afaceri esențială – reduce riscul, susține angajamentul, construiește valoare pe termen lung și menține back catalogue-ul viabil comercial pentru ani de zile.

Ajungem și la un punct de inflexiune în modul în care jocurile îmbătrânesc. Titluri de acum 5, 10 sau chiar 15 ani încă arată și se joacă excelent. The Witcher 3, lansat acum un deceniu, poate sta umăr la umăr cu cele mai recente titluri AAA. Suntem acum într-o eră în care jocurile din anii 2000 sunt destul de vechi pentru a fi redescoperite de jucători care nici măcar nu erau născuți când au apărut prima dată. Uită-te doar la The Elder Scrolls IV: Oblivion: cineva născut în ziua lansării sale este acum destul de mare să exploreze remake-ul ca prima sa experiență cu jocul. Asta nu este doar nostalgie, este continuitate culturală. Și exact de aceea conservarea jocurilor contează.

Playtech: Cum plănuiește GOG să conserve nu doar jocurile în sine, ci și experiența mai largă – manuale, coperta originală, muzică, povești din comunitate? Fac și acestea parte din viziunea pe termen lung?

Piotr: Absolut. Conservarea contextului din jurul unui joc este la fel de importantă pentru noi ca și conservarea executabilului în sine. Ținta noastră a fost întotdeauna să oferim cele mai bune ediții jucătorilor noștri, ceea ce înseamnă că noi căutăm activ fiecare extra pe care îl putem include legal: manuale, coloane sonore, scan-uri de coperte, wallpaper-e, carduri de referință, orice ajută la recrearea experienței originale.

De asemenea, lucrăm îndeaproape cu dezvoltatori, deținători de drepturi și comunitatea noastră, pentru a „săpa” mai adânc. În unele cazuri, asta ne permite să adăugăm materiale nemaivăzute până acum, cum ar fi artă conceptuală timpurie, documente de design sau notițe ale dezvoltatorilor. Aceste lucruri extra nu sunt doar nostalgie; oferă o perspectivă culturală asupra modului în care jocurile au fost făcute, jucate și discutate. Așa cum am menționat mai devreme, colectăm și evidențiem și amintirile comunității. O poveste emoționantă de la un fan poate uneori înclina balanța când negociem o lansare și ne-ar plăcea să facem mai mult asta. Pe termen lung, vrem ca GOG să fie cea mai bună casă nu doar pentru jocurile clasice, ci și pentru poveștile și pasiunea care le înconjoară.

Playtech: Marii jucători din industrie susțin că păstrarea jocurilor doar online prin servere private sau versiuni offline ar fi prea costisitoare sau nesigură. Cum răspunde GOG acestor preocupări, mai ales având în vedere concentrarea voastră pe accesibilitate și conservare?

Piotr: În acest stadiu, concentrarea noastră principală rămâne pe jocurile single-player sau pe cele cu componente online ușoare, neesențiale. Acolo, experiența și infrastructura noastră sunt cele mai puternice și acolo putem oferi cel mai mare impact acum. Am avut conversații cu dezvoltatori despre titluri doar online și înțelegem pe deplin cât de complexă este problema. De la dependențele de server și preocupările de securitate, până la provocările legale de licențiere, conservarea jocurilor online ridică un set complet diferit de întrebări. Pentru moment, nu avem soluții gata făcute, dar este o zonă pe care o observăm îndeaproape.

Playtech: Privind spre viitor, ce rol v-ați dori voi să joace GOG în conturarea politicilor sau standardelor industriei legate de proprietatea digitală și conservarea jocurilor în UE și dincolo de aceasta?

Piotr: Așa cum am menționat mai devreme, poziția unică a GOG la intersecția dintre business, conservare și distribuție digitală ne face un partener natural în conversațiile despre proprietatea digitală și accesul pe termen lung la jocuri. Ne implicăm deja cu părți interesate din industrie și cu factori de decizie din UE și, dincolo de aceasta, împărtășindu-ne modelul și perspectivele practice pe care le-am adunat de-a lungul a peste 15 ani de distribuție fără DRM.

Credem, de asemenea, cu tărie în colaborare. De aceea, din ianuarie, suntem membri mândri ai EFGAMP, Federația Europeană a Arhivelor, Muzeelor și Proiectelor de Conservare a Jocurilor. Împreună, am început mai multe inițiative noi concentrate pe colaborarea cu instituții culturale din întreaga Europă. Deși nu suntem încă pregătiți să dezvăluim detaliile, sperăm să împărtășim mai multe curând. În cele din urmă, ne dorim ca GOG să ajute la modelarea atât a conversației, cât și a standardelor privind proprietatea digitală și conservarea, nu doar în teorie, ci fundamentat pe experiență reală și o înțelegere clară a ceea ce este viabil tehnic și comercial. Vrem să facem parte din construirea unui cadru care să funcționeze pentru jucători, creatori și deținători de drepturi deopotrivă.