INTERVIU Flavius Buzilă, solist Hara, comediant și proaspătă senzație pe rețelele de socializare: „Sunt înjurat nonstop de fanii unei anumite direcții politice. Mă acuză că sunt plătit”

Flavius Buzilă, liderul și vocea trupei Hara, a demonstrat de-a lungul anilor că talentul său nu se limitează la muzică.

Într-o perioadă în care scena artistică românească se confruntă cu provocări deloc de neglijat, de la lipsa sprijinului instituțional până la dificultăți în colectarea drepturilor de autor, Flavius nu se lasă și continuă să exploreze noi modalități de a-și exprima creativitatea.

Recent, artistul a intrat cu succes și în lumea stand-up-ului, un domeniu care îi permite să îmbine umorul cu observații sociale incisive și satiră politică, oferind, așadar, publicului o experiență complet diferită față de concertele Hara.

Un exemplu elocvent al acestui demers este alegerea politicianului Anamaria Gavrilă ca subiect pentru parodiile sale.

Flavius a explicat pentru Playtech că inspirația a venit dintr-un interviu în care comunicarea „romenglezită” a Anamariei a stârnit amuzament și uimire deopotrivă.

Potrivit lui, fanii săi au primit pozitiv această incursiune în stand-up, apreciind combinația de muzică și umor, deși există și cei care preferă să se concentreze strict pe latura muzicală.

În ciuda tuturor dificultăților, pasiunea pentru muzică și dorința de a experimenta îl determină să vrea să inoveze: de la concerte simfonice cu Hara, la proiecte mari precum „100 pentru România” sau festivalul „Cluj Symphony Experience”, toate realizate cu echipe românești și artiști autohtoni.

Mai mult decât atât, artistul ne-a vorbit despre libertatea creativă pe care o găsește în stand-up, dar și despre emoția unică pe care o trăiește în timpul concertelor.

În cele ce urmează, te invit să citești interviul în exclusivitate dat de Flavius Buzilă publicației noastre.

INTERVIU Flavius Buzilă: „E adevărat că există și persoane care spun că mă maimuțăresc sau mă prostesc și mai bine să îmi văd de muzică”

Playtech.ro (Iulia Kelt): În câteva show-uri ai ironizat-o pe Anamaria Gavrilă. Spune-mi mai multe despre asta, cum ai decis să o iei chiar pe ea la bășcălie? Mai ai și alte personaje din peisajul mioritico-politic românesc pe care le parodiezi?

Flavius Buzilă: Ideea a venit instant când am văzut câteva fragmente dintr-un interviu al său în care a „romenglezit” toată comunicarea.

Ca profesor de engleză m-am amuzat maxim, ca cetățean am constatat încă o dată ce amestec de ignoranță plus tupeu caracterizează personajele noastre politice, care nu mai au niciun simț al măsurii sau al penibilului.

Ca artist, am și văzut-o imediat ca un super personaj prin care pot transmite multe idei despre tot ce suntem ca politicieni și populație.

Playtech.ro (Iulia Kelt): Cum reacționează publicul tău clasic, obișnuit cu muzica Hara, la partea de stand-up?

Flavius Buzilă: A reacționat foarte bine! E adevărat că există și „ultrasii”, persoane care spun că „mă maimuțăresc” sau „mă prostesc” și mai bine „să îmi văd de muzică”. Dar în cea mai mare parte se amuză cu mine și înțeleg demersul meu. Iar eu sunt foarte recunoscător pentru asta.

Playtech.ro (Iulia Kelt): Ți s-a reproșat vreodată că, prin glumele tale, treci o linie? Cum gestionezi ideea de „corectitudine politică” în umorul tău?

Flavius Buzilă: Oo, da! Sunt înjurat nonstop de fanii unei anumite direcții politice, care mă acuză că sunt „plătit”. Unii însă au constatat că parodiile mele nu țin cont de culoarea politică, ci de ceea ce reprezintă acele personaje, indiferent din ce partid sau categorie socială vin.

Șocant e în schimb să vezi că unii nici nu reușesc să înțeleagă că eu joc un personaj și nu înțeleg de ce vorbesc și mă îmbrac ca o femeie dacă „Dumnezeu m-a lăsat bărbat”.

E amuzant dar și trist în același timp. Mulți fani au scris în comentarii că, dincolo de efectul antistres, parodiile mele sunt un adevărat studiu sociologic și, prin cei care comentează, au ajuns să cunoască mult mai bine țara în care trăiesc.

Playtech.ro (Iulia Kelt): Ce îți oferă scena de stand-up din ceea ce nu ți-a oferit-o niciodată scena muzicală? Și invers – ce nu poți găsi în stand-up, dar ai găsit întotdeauna în muzică?

Flavius Buzilă: Cele două domenii nu se exclud, din contră, se completează și se ajută reciproc. M-am amuzat să mai aud „păreri” care spuneau că m-am lăsat de muzică. Dacă faci și altceva nu înseamnă automat că renunți la ceea ce faceai. Eu, de fapt, le îmbin.

Pentru că la show-ul de stand-up și cânt. Iar la show-urile cu Hara fac și „stand-up”, pentru că nu m-am limitat niciodată doar la a cânta niște piese și atât.

În ambele show-uri spun povești, în stand-up up cu cuvinte și umor, la concerte cu vocea, instrumentele și emoția. Îmi place libertatea totală pe care mi-o dă un show de stand-up, dar iubesc și emoția pe care doar un concert te poate face să o simți.

INTERVIU Flavius Buzilă: „La 35 de ani de la Revoluție noi încă nu avem un sindicat al artiștilor, un statut clar”

Playtech.ro (Iulia Kelt): Cât de greu este să păstrezi coerența unei trupe în România, după peste două decenii de activitate? Ce te-a făcut să mergi mai departe cu Hara?

Flavius Buzilă: Nu e deloc ușor. România a fost în toți acești ani un spațiu total imprevizibil și impredictibil, lipsit de educație antreprenorială, muzicală, civică. Iar în domeniul muzical s-a adaugat și mai multă nesiguranță.

La 35 de ani de la Revoluție noi încă nu avem un sindicat al artiștilor, un statut clar, o reglementare clară și o colectare bună și corectă a drepturilor de autor.

Nu avem un număr semnificativ de case de producție cărora să li se ofere șansa de a concura real, toate marile companii media sunt la București, încă depindem mult de „cine pe cine cunoaște”, nu avem suficiente săli de spectacole decente în țară, o mare parte din populație nu participă la evenimente prin cumpărare de bilete.

În plus, la orice criză economică sau pandemie, ești lăsat complet singur de către statul român, spre deosebire de celelalte state din UE, de exemplu, iar primele bugete care se taie sunt cele pentru evenimente. Încă avem înrădăcinatĂ mentalitatea asta că a face muzică nu e „muncă”, nu e ceva „serios”.

…Deși azi practic nu faci nimic fără muzică. Fie că mergi la sală, la alergat, sau în timp ce mănânci sau meditezi, îți pui muzică. Uneori chiar și când lucrezi.

Și nu realizăm că pentru muzica aceea cineva a muncit mult. S-a făcut și o greșeală mare în România cu toate concertele gratuite oferite de primării. Și noi toți am fost părtași.

Și acum artiștii români nu se bucură de respectul de care se bucură artiștii de afară. Când vine un artist străin lumea e dispusă să plătească foarte mulți bani pentru bilete.

Se văd semne că lucrurile se schimbă și asta e foarte bine. Dar mai sunt multe de făcut. Toți cei care au reușit să își ducă trupele mai departe zeci de ani merită tot respectul din punctul meu de vedere. Pentru că asta înseamnă că au făcut multe sacrificii. Și asta din marea pasiune de a nu renunța la visele lor.

Pentru mine, de exemplu, Hara nu a fost niciodată „un job”, ci un mod de a trăi, de a „călători” prin viață. Și datorită acestui mod am cunoscut și cunosc oameni extraordinari, am trăit experiențe unice și m-am îmbogățit emoțional și spiritual enorm.

Playtech.ro (Iulia Kelt): Mai există vreun vis muzical pe care nu l-ai bifat încă, poate o colaborare, un concert într-un loc anume, un album-concept?

Flavius Buzilă: Oo, mai vreau să fac multe! Mă bucur că am avut recent și un mare concert Hara Simfonic, alături de Filarmonica Transilvania din Cluj, a fost o experienta extraordinară!

Dar mie nu mi-a plăcut niciodată să mă limitez la un singur lucru sau o singură direcție. Pentru că am constatat că cel mai mare dușman al nostru este în mintea noastră. Și el se numește „Nu se poate”.

De aceea am început sa organizez și evenimente. Am accesat fonduri europene încă din 2010, o perioada extrem de dificilă, cu criză economică. Am creat super proiectul 100 Pentru România, cu 100 de artiști cântând live pe scenă.

Multă lume mi-a spus că sunt nebun. Dar a ieșit ceva extraordinar! Am creat festivalul Cluj Symphony Experience, unde trupele au fost provocate să cânte în premieră cu orchestre simfonice.

Mulți spectatori avizați mi-au spus că așa ceva au văzut si ascultat doar afară. Și am făcut toate astea cu artiști români, echipe românești, producții românești. Deci se poate. Dar da, mi-ar fi plăcut sa am mult mai mult sprijin din partea instituțiilor de cultură și a sponsorilor privați. Pentru că aceste mișcări chiar ajută educația și cultura. Așa că nu mă opresc aici.

Îmi doresc să cântăm mai mult și afară. Am câștigat mai multe premii, ultimul în 2024 la Los Angeles. Și am văzut că oamenii ne apreciază. Fiecare concert în altă țară pentru noi a fost o bucurie și o surpriză foarte plăcută.

INTERVIU Flavius Buzilă – Ce artiști i-au influențat parcursul muzical

Playtech.ro (Iulia Kelt): Ce artiști autohtoni sau internaționali te-au inspirat? Cu alte cuvinte, ce ascultă Flavius Buzilă acasă, în mașină?

Flavius Buzilă: Ascult muzică multă și foarte variată. Îmi place să o las pe Maria, fiica mea, să facă playlistul de multe ori, ca să aflu lucruri noi.

La 4 ani eram terminat după ABBA, a rămas în topul sufletului meu. Apoi încet-încet am virat spre rock. În 1990, cu granițele deschise, am ajuns la Chișinău și am fost șocat să descopăr în magazine viniluri cu o grămadă de trupe: Led Zeppelin, Black Sabbath, Metallica, Queen, Pink Floyd, AC/DC, Bon Jovi. Le-am devorat pe toate.

La pachet cu trupele noastre, Iris, Compact, Holograf. În studenție, preferata mea din România a fost Celelalte Cuvinte.

Am trecut apoi la Nirvana, Faith No More și m-au fascinat mai apoi The Cranberries si Alanis Morissette. Și lista poate continua.

Playtech.ro (Iulia Kelt): Dacă ai alege un cântec din repertoriul Hara care să te reprezinte 100% ca om și ca artist, care ar fi acela și de ce?

Flavius Buzilă: Nu pot alege unul, e imposibil. Toate cântecele mele sunt bucăți din sufletul meu, așa că fiecare mă reprezintă în felul său propriu. Îl găsiți acolo pe Flavius cel plin de energie, dar și pe Flavius cel trist, dramatic, meditativ sau nostalgic.

INTERVIU Flavius Buzilă: „Dacă o prinde, e bine, dacă nu, it’s gone!”

Playtech.ro (Iulia Kelt): Crezi că publicul român înțelege diferența dintre satiră și atac personal? Ai simțit vreodată că gluma ți-a fost interpretată complet greșit?

Flavius Buzilă: De multe ori, din păcate. Sunt fericit că totuși publicul meu „fidel” înțelege și apreciază. Dar există o masă mare de oameni, din nefericire, care crede mereu că „am ceva” cu vreun personaj și vreau să îl atac personal, sau că fac asta pentru că sunt „plătit”.

Dar eu fac și foarte multă autoironie. Și atunci nu se întreabă ce am cu mine. Vezi tu, noi încă ocupăm ultimele locuri din UE la educație și consum de cultură. Și asta ne afectează mult pe toți.

Playtech.ro (Iulia Kelt): Dacă ai avea ocazia să o inviți pe Anamaria Gavrilă pe scenă pentru a-i face un roast (să ne imaginăm că, într-un univers paralel, ea chiar ar veni), cum ar suna acesta?

Flavius Buzilă: Oo, clar un amestec de vorbe, versuri și muzică. Ar fi „unfair” altfel, că ea este o personalitate complexă. Și dacă am găsit o cale care să funcționeze înseamnă că am găsit o cale care să funcționeze. It is what it is. Dacă o prinde, e bine, dacă nu, it’s gone!

INTERVIU Flavius Buzilă – Despre glumele cu Anamaria Gavrilă: „Eu zic că mai mult am ajutat-o să se branduiască”

Playtech.ro (Iulia Kelt): Apropo de Anamaria Gavrilă, te aștepți ca într-o bună zi să te contacteze și să te apostrofeze pentru că ai făcut din ea un personaj?

Flavius Buzilă: E posibil (n.r. „râde”). Deși eu zic că mai mult am ajutat-o să se branduiască. Dar dacă ajungi, ca politician, să te iei de artiștii care te ironizează, înseamnă că nu ți-ai ales bine meseria. Și nu faci decât să le dai apă la moară.

Playtech.ro (Iulia Kelt): Care sunt planurile de viitor? Unde te vedem cu Hara, unde vei avea spectacole de stand-up?

Flavius Buzilă: Sunt în turneu atât cu spectacolul de stand up IȚ GON cât și cu Hara, pentru că am împlinit 25 de ani de activitate.

Le recomand tuturor cu drag să ne urmărească pe rețelele de socializare, paginile trupa_hara și Flavius Buzila, să fie la curent cu noutățile și localitățile unde urmează să ajungem, am pregătit show-uri speciale.

Și, între show-uri, să ne asculte pe Spotify sau alte rețele de streaming. Sunt sigur că vor descoperi si alte piese decât ceea ce știu de la radio sau TV. Și care le vor plăcea cel puțin la fel de mult.