Spotify susține că plătește mai bine, dar artiștii nu sunt convinși: Care sunt motivele

Spotify a publicat recent raportul său anual Loud & Clear, menit să ofere mai multă transparență privind modul în care serviciul de streaming muzical plătește artiștii. Conform datelor companiei, în 2024, Spotify a virat peste 10 miliarde de dolari industriei muzicale, iar veniturile artiștilor au crescut semnificativ în ultimii zece ani. Spre exemplu, un artist care a obținut un stream dintr-un milion a câștigat, în medie, peste 10.000 de dolari anul trecut, o sumă de zece ori mai mare decât acum un deceniu.

Cu toate acestea, mulți artiști contestă felul în care Spotify distribuie veniturile. Recent, mai mulți compozitori nominalizați la Grammy au boicotat petrecerea organizată de platformă, în semn de protest față de scăderea redevențelor. Billboard estimează că, din cauza unei modificări implementate de Spotify, compozitorii ar putea pierde colectiv aproximativ 150 de milioane de dolari într-un singur an.

Spotify vs. alte platforme de streaming

Un studiu realizat de Duetti a adus în discuție un alt punct sensibil: Spotify plătește artiștii mai puțin decât alte platforme de streaming. Potrivit raportului, în 2024, Spotify a oferit doar 3 dolari pentru 1.000 de stream-uri, în timp ce Apple Music a plătit 6,2 dolari, Amazon Music 8,8 dolari și YouTube 4,8 dolari pentru același număr de ascultări. Aceste cifre au fost însă respinse de Spotify, care susține că „niciun serviciu de streaming nu plătește per stream”.

În apărarea sa, Spotify explică în raport că plățile sunt calculate pe baza „streamshare”-ului. Cu alte cuvinte, dacă un artist generează 1% din totalul stream-urilor pe platformă, el primește 1% din totalul redevențelor disponibile. Acest model, susține compania, este similar cu ceea ce folosesc și celelalte servicii de streaming. Cu toate acestea, artiștii independenți și mai puțin cunoscuți rămân dezavantajați, deoarece banii ajung preponderent la casele de discuri mari și la artiștii deja consacrați.

Artiștii cer schimbări și susțin legi pentru venituri mai echitabile

Uniunea Muzicienilor și Lucrătorilor Asociați (Union of Musicians and Allied Workers – UMAW) cere de ani de zile Spotify să își modifice sistemul de plăți pentru a sprijini mai bine artiștii independenți. Organizația susține că Spotify nu plătește direct artiștii, spre deosebire de alte platforme digitale, cum ar fi radiourile prin satelit sau serviciile de streaming non-interactive. Din acest motiv, UMAW sprijină Living Wage for Musicians Act, un proiect legislativ introdus în Congresul SUA de Rashida Tlaib și Jamaal Bowman, care vizează creșterea redevențelor pentru muzicieni la un cent per stream.

Spotify afirmă că situația artiștilor s-a îmbunătățit semnificativ. În ultimii zece ani, numărul artiștilor care câștigă venituri din streaming s-a triplat, iar 1.500 dintre aceștia au generat peste un milion de dolari doar din Spotify în 2024. În plus, raportul arată că artiștii care au obținut cel puțin 100.000 de dolari provin din peste 50 de limbi și culturi diferite.

Totuși, creșterea acestor cifre nu schimbă realitatea pentru majoritatea muzicienilor, care încă se luptă să trăiască din streaming. Dacă Spotify dorește să își mențină statutul de lider al industriei muzicale, va trebui să găsească o cale de a echilibra mai bine distribuția veniturilor și de a-i sprijini mai mult pe artiștii care contribuie la succesul platformei.