Ozzy Osbourne n-a plecat, doar s-a transformat în eternitate. „Prințul Întunericului”, de la muzica ce a definit generații la controverse și iubirea necondiționată pentru animale și oameni

Ozzy Osbourne a încetat să fie, începând de ieri, fizic printre noi. Cu toate astea, se poate spune că el nu va muri niciodată – nici nu ar avea cum de vreme ce a lăsat în urmă o moștenire absolut uriașă pe care nu i-o poate pune nimeni la îndoială.

De altfel, John Michael Osbourne, pe numele său real, este acel artist pe care îl știe absolut toată lumea, indiferent de muzica ascultată. Pentru unii „Dumnezeul rock-ului”, pentru alții un personaj excentric, dar pentru nimeni indiferent, iată esența unei vieți trăite, nu irosite.

Ozzy Osbourne a încetat din viață ieri, însă nu înainte de a face fanilor cel mai mare cadou pe care îl putea face un artist de calibrul său: ultimul concert susținut la Birmingham, la începutul acestei luni.

Fără dar și poate, înainte ca acest concert să fie un cadou pentru fani, cel mai probabil a fost ultimul cadou pe care Ozzy l-a făcut lui Ozzy, dovedind, în egală măsură, că o viață trăită intens nu se poate încheia decât într-o manieră similară.

Ozzy Osbourne a ieșit din viață așa cum a trăit, în aplauze

Mi-ar fi plăcut să pot merge la ultimul concert al lui Ozzy, de la Birmingham, dar nu a fost să fie. Totuși, am urmărit clipurile care au apărut pe internet după aceea, dar și ceea ce au publicat prietenii mei mai norocoși care au apucat să prindă un bilet.

Nu pot ști exact cum s-a simțit concertul la câțiva metri de Ozzy, însă dacă prin filtrul unui ecran s-a reușit atâta emoție, mă gândesc că cei slabi de inimă nu aveau ce să caute acolo, pentru că ar fi murit copleșiți de atâtea sentimente. Un ocean de emoții, știind că acela este absolut ultimul moment când îl vom vedea pe el vreodată pe scenă, cântând live, și bănuind, în egală măsură, că sfârșitul fizic al Prințului Întunericului este aproape. Bănuiala, din păcate, s-a adeverit.

Desigur, tristeațea fanilor este una absolut normală, însă trebuie să ținem cont de un lucru: a trăit viața pe care și-a dorit-o, iar la sfârșit a plecat în aplauzele tuturor, arătând degetul mijlociu bolii Parkinson care îl chinuia de ani buni.

Cine a fost „Prințul Întunericului”

John Michael Osbourne, cunoscut în întreaga lume drept Ozzy Osbourne, s-a născut la 3 decembrie 1948 în Aston, Birmingham.

Originar dintr-o familie modestă, el a fost al patrulea din cei șase copii ai lui Jack și Lillian Osbourne. De mic, ar fi fost diagnosticat cu dislexie și alte dificultăți de învățare, motiv pentru care a abandonat școala la vârsta de 15 ani și a început să lucreze în diverse locuri, inclusiv ca ucenic într-o fabrică de automobile. Totuși, un zvon povestește cum tatăl său s-a împrumutat pentru a-i cumpăra un microfon profesional, văzând potențial în fiul său.

În tinerețe a avut probleme cu legea, fiind arestat pentru furt, drept pentru care s-a văzut în postura de a petrece câteva luni într-o închisoare din localitate.

Cariera muzicală a lui Ozzy a început la sfârșitul anilor ’60, când s-a alăturat formației Earth, care mai târziu și-a schimbat numele în Black Sabbath.

Trupa a fost completată de Tony Iommi (chitară), Geezer Butler (bas) și Bill Ward (tobe). În 1970, au lansat albumul de debut Black Sabbath, considerat un punct de cotitură în istoria rockului. Cu un sunet întunecat și riff-uri grele, albumul a pus bazele heavy metalului.

Succesul a continuat cu Paranoid (1970), care a inclus hituri precum „Iron Man”, „War Pigs” și piesa-titlu „Paranoid”. Black Sabbath a definit un nou gen muzical, iar vocea distinctivă a lui Ozzy a devenit un element esențial al identității trupei.

Au urmat albume clasice precum Master of Reality (1971) și Vol. 4 (1972). Totuși, dependența lui Ozzy de alcool și droguri a început să creeze tensiuni în trupă, iar în 1979 a fost concediat.

După plecarea din Black Sabbath, Ozzy și-a lansat o carieră solo impresionantă. Primul său album, Blizzard of Ozz (1980), a fost un succes răsunător, datorită pieselor „Crazy Train” și „Mr. Crowley”.

Colaborarea lui cu tânărul chitarist Randy Rhoads a fost esențială pentru acest nou început. Din păcate, Rhoads a murit într-un accident aviatic în 1982, o tragedie care l-a marcat profund pe Ozzy.

În anii ’80 și ’90, Ozzy a continuat să lanseze albume de succes, printre care Diary of a Madman (1981), No More Tears (1991) și Ozzmosis (1995). A devenit un simbol al muzicii heavy metal și al culturii rock, cunoscut pentru spectacolele excentrice și comportamentul imprevizibil pe scenă.

În 1982, Ozzy s-a căsătorit cu Sharon Arden, care a devenit managerul său și l-a ajutat să-și relanseze cariera.

În 1996, Sharon a creat festivalul Ozzfest, care a devenit un eveniment de referință în lumea rockului și metalului, aducând pe aceeași scenă trupe legendare și artiști emergenți.

În 2002, Ozzy a devenit un fenomen pop-cultural prin reality show-ul The Osbournes, difuzat pe MTV, care prezenta viața sa de familie într-un mod inedit și adesea amuzant. Emisiunea a câștigat un premiu Emmy și a transformat familia Osbourne într-un nume cunoscut la nivel mondial.

De-a lungul anilor, Ozzy a avut multiple probleme de sănătate, inclusiv diagnostice legate de boala Parkinson și recuperări dificile după accidente.

Cu toate acestea, a continuat să cânte și să înregistreze, lansând Ordinary Man în 2020 și Patient Number 9 în 2022, albume bine primite de fani și critici.

Astăzi, Ozzy Osbourne este considerat „Tatăl Heavy Metalului”, cu o carieră de peste cinci decenii, influențând generații de muzicieni. A fost inclus atât în Rock and Roll Hall of Fame, ca membru Black Sabbath, cât și în UK Music Hall of Fame.

Deși controversat, carismatic și adesea scandalos, Ozzy rămâne Ozzy.

Afară tigru, înăuntru pisică

Cu toate că imaginea publică a lui Ozzy Osbourne a fost construită în jurul exceselor rock’n’roll și a scenelor șocante, realitatea din spatele ușilor închise arată un om surprinzător de afectuos față de animale.

În ciuda reputației de „Prince of Darkness”, Ozzy a fost toată viața înconjurat de câini, pisici și alte animale de companie, iar cei care l-au cunoscut în privat au mărturisit că „durul Ozzy” a iubit mereu necuvântătoarele.

Legătura lui Ozzy cu animalele merge însă mult mai departe decât simpla posesie. El și Sharon au susținut activ campanii pentru adopția animalelor abandonate și au donat bani organizațiilor care se ocupă cu salvarea câinilor din adăposturi supraaglomerate.

În interviuri, Sharon a povestit că Ozzy, deși avea o imagine de „bad boy”, era cel care deseori insistă să păstreze animale pe care alții le-ar fi ignorat, în special câini mai în vârstă sau cu probleme de sănătate.

Ce-a fost cu „liliacul”?

Un alt aspect important este că Ozzy a clarificat în repetate rânduri incidentul controversat din 1982, când a mușcat capul unui liliac pe scenă.

În autobiografia sa I Am Ozzy, el a explicat că nu a făcut acest gest intenționat de cruzime, ci a crezut că liliacul aruncat de un fan era o jucărie de plastic. După ce și-a dat seama că era un animal real, a fost șocat și chiar a mers la spital pentru vaccin antirabic. Episodul a fost exploatat mediatic și a contribuit la mitologia sa de „rocker diabolic”, dar nu reflectă atitudinea lui reală față de animale, după cum se poate observa.

Pe parcursul vieții, familia Osbourne a avut peste 20 de câini și mai multe pisici, iar fiecare dintre ei a fost considerat parte a familiei.

Ozzy a spus în interviuri că animalele i-au oferit mereu un sentiment de liniște și echilibru, mai ales în perioadele grele ale vieții sale, când se lupta cu dependența și problemele de sănătate. „Câinii mei nu m-au judecat niciodată. Ei au fost acolo indiferent de cât de jos am ajuns”, a mărturisit el într-un interviu din anii 2000.

Ultimul concert, încă un motiv pentru a face o faptă bună

Ozzy Osbourne a susținut recent ultimul său concert oficial alături de trupa Black Sabbath, un eveniment caritabil ce a strâns suma impresionantă de 190 milioane de dolari pentru cauze umanitare. Concertul a fost dedicat susținerii cercetării pentru boala Parkinson, de care artistul în vârstă de 76 de ani suferă, dar și sprijinirii spitalelor pentru copii.

Concertul, intitulat „Back to the Beginning”, a avut loc la Birmingham, orașul natal al lui Ozzy Osbourne și al trupei Black Sabbath, și a fost urmărit în direct de milioane de fani din întreaga lume, după ce biletele s-au vândut în doar 16 minute.

Evenimentul a reprezentat o reuniune a legendelor heavy metal, cu trupe și artiști de top precum Mastodon, Anthrax, Lamb of God, Alice in Chains, Pantera, Tool, Slayer, Guns N’ Roses, Metallica, etc.

Momentul culminant al serii a fost revenirea pe scenă a line-up-ului original Black Sabbath, cu Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler și Bill Ward, pentru prima dată împreună pe scenă din 2005. Ozzy, afectat de boala Parkinson, a fost așezat pe un tron negru, dar a cântat cu aceeași energie și pasiune care i-au definit cariera.

Înainte de concert, Ozzy Osbourne a transmis un mesaj care, evident, i-a emoționat pe fani: „Este timpul meu să mă întorc la începuturi… timpul să dau înapoi locului în care m-am născut. Cât de norocos sunt să fac asta cu ajutorul oamenilor pe care îi iubesc”.

Fondurile strânse în cadrul acestui concert uriaș au fost direcționate către organizații caritabile precum Cure Parkinson’s, o fundație dedicată cercetării și tratamentului bolii Parkinson, dar și către Spitalul de Copii din Birmingham și Acorn Children’s Hospice, care sprijină copiii cu boli grave și familiile acestora.

Nu am cum să îi spun „adio” lui Ozzy Osbourne pentru că, așa cum am menționat anterior, el nu a murit, doar s-a transformat în istorie și în eternitate și va continua să trăiască așa printre noi. Mulțumim pentru muzică, Sir!