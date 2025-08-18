Ultima ora
Codul Rutier 2025 vine cu sancțiuni usturătoare dacă nu îți achiți amenzile de circulație. Ai putea să rămâi doi ani fără permis de conducere
18 aug. 2025 | 08:30
de Alexandru Puiu

Care sunt cele mai puternice companii din lume, ce influență au. Care sunt giganții afacerilor din România

ECONOMIE
Care sunt cele mai puternice companii din lume, ce influență au. Care sunt giganții afacerilor din România
Cele mai bogate companii ale momentului / foto: Playtech

Lumea afacerilor este dominată de câteva companii care au reușit să își construiască imperii financiare cu influență directă asupra vieții cotidiene a miliardelor de oameni. De la tehnologie și social media, până la energie și bănci, acești giganți stabilesc tendințe, modele economice și chiar direcții politice. În România, piața locală are și ea liderii săi, firme cu capital autohton care reușesc să concureze cu succes pe o piață dominată de multinaționale.

În 2025, companiile digitale și cele din sectorul financiar sunt cele mai puternice, iar topurile globale arată o concentrare uriașă de resurse și putere în mâinile câtorva jucători.

Giganții globali care conduc economia mondială

Meta, compania care deține Facebook, Instagram, WhatsApp și Messenger, valorează în prezent aproximativ 1 trilion de dolari și are venituri anuale de peste 115 miliarde de dolari. Influența sa depășește zona strict economică, pentru că platformele deținute de Meta modelează opinia publică, tendințele sociale și chiar rezultatele electorale în anumite regiuni ale lumii.

Alphabet, compania mamă a Google, este chiar mai mare: are o capitalizare bursieră de aproape 2 trilioane de dolari și venituri de peste 250 de miliarde. Prin serviciile sale, de la motorul de căutare la YouTube și Android, Alphabet deține o parte semnificativă din infrastructura digitală globală.

Pe de altă parte, chinezii de la ByteDance, compania care deține TikTok, se apropie vertiginos de coloșii americani, cu o capitalizare de piață estimată la 400 de miliarde de dolari și venituri anuale de circa 58 de miliarde. TikTok a schimbat radical modul în care oamenii consumă conținut digital, în special tinerii, iar impactul său cultural este comparabil cu cel al televiziunii în anii ’90.

La nivel macro, clasamentele realizate de Forbes arată că primele 2.000 de companii publice la nivel mondial însumează venituri anuale de aproape 53 de trilioane de dolari, profituri de 4,9 trilioane și o capitalizare cumulată de peste 90 de trilioane. Liderii rămân JPMorgan Chase, Amazon, Microsoft, Saudi Aramco și Industrial and Commercial Bank of China, care se află constant în top 10 global.

Campionii economiei românești

În România, cele mai puternice afaceri cu capital integral autohton sunt concentrate în domenii tradiționale, dar cu impact masiv asupra consumatorilor.

Dedeman, rețeaua de bricolaj controlată de frații Adrian și Dragoș Pavăl prin Paval Holding, este cea mai mare companie privată românească. În 2024, Dedeman a raportat afaceri nete de 12,2 miliarde de lei, cu 6,4% mai mult față de anul precedent. Expansiunea constantă și brandul puternic construit în jurul nevoilor românilor au transformat compania într-un lider incontestabil al pieței.

Altex, compania fondată și condusă de Dan Constantin Ostahie, ocupă locul al doilea. Cu peste 135 de magazine în toată țara și o extindere constantă, inclusiv prin deschiderea celui mai mare magazin din rețea în Voluntari, Altex rămâne un jucător de top pe piața electronicelor și electrocasnicelor.

Familia Umbrărescu, cunoscută pentru activitatea în infrastructură și construcții, completează tabloul marilor companii românești. Prin firme precum SA&PE Construct, Spedition UMB și Tehnostrade, afacerile familiei au înregistrat creșteri semnificative în 2024, consolidând poziția lor în zona proiectelor mari de infrastructură rutieră.

Puterea reală a companiilor și impactul asupra oamenilor

Influența acestor companii nu se măsoară doar în cifre financiare. Giganții globali controlează datele și modul în care interacționăm online, băncile și companiile petroliere stabilesc echilibre economice mondiale, iar firmele românești cu capital autohton asigură stabilitatea unei părți importante a economiei naționale.

Pentru consumatori, asta înseamnă mai mult decât prețuri sau produse: înseamnă direcția în care se mișcă piața, oportunitățile de investiții și modul în care se dezvoltă infrastructura locală.

