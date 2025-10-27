INTERVIU EXCLUSIV cu actorul Michael Weatherly, Tony DiNozzo din NCIS: Ce știm despre renașterea francizei sub numele „Tony & Ziva”, dar și despre cum ar trebui să ne bucurăm mai mult de micile bucurii ale vieții

În viața oricărui jurnalist, există interviuri care curg firesc, ca o conversație între doi oameni care se întâlnesc la o cafea după mult timp. Așa a fost, pentru mine, și discuția cu Michael Weatherly, actorul care, pentru milioane de fani din întreaga lume, va rămâne mereu Tony DiNozzo din NCIS.

În realitate, însă, omul din spatele personajului e mult mai complex, mai vulnerabil și mai atent la nuanțe decât imaginea pe care o portretizează pe micile ecrane.

Când vorbește despre primele zile de filmare, Weatherly nu se grăbește. Se poate spune că este o combinație între nostalgia începuturilor și conștientizarea trecerii timpului. Spune că sunt „două prime zile”: cea de acum 22 de ani, când a intrat pentru prima oară în pielea lui DiNozzo, și cea de anul trecut, când l-a regăsit în „NCIS: Tony & Ziva”. Între ele s-au strecurat două decenii de viață, pierderi personale, maturitate și o înțelegere diferită a ceea ce înseamnă să fii prezent în propria viață.

E ușor să vorbești despre un actor de televiziune care revine într-un rol iubit, dar greu să redai tonul sincer cu care Michael povestește despre felul în care viața și ficțiunea s-au împletit pentru el. Moartea tatălui, a surorii și a fratelui i-au schimbat felul de a privi lucrurile. Nu mai e omul grăbit de altădată. Acum observă răsăritul, acceptă că lacrimile vin când nu te aștepți și înțelege că adevărul e, adesea, o chestiune de perspectivă.

În spatele glumelor lui DiNozzo se ascunde un actor care a învățat să privească lumea cu empatie și cu o curiozitate calmă. Iar noul serial nu e doar o continuare a unei povești celebre, ci și o reflecție matură despre iubire, pierdere și felul în care oamenii se redescoperă.

Nu departe de asta, Michael Weatherly a ținut să-mi mărturisească, în repetate rânduri, că este fan al francizei Star Trek pe care, de altfel, o poți urmări pe SkyShowtime, asemenea spinoff-ului „NCIS: Tony & Ziva”. De altfel, Michael Weatherly a interpretat un rol minor în „Star Trek: Deep Space Nine”, în anul 1998.

Te invit să citești interviul în rândurile următoare.

INTERVIU cu actorul Michael Weatherly: „A fost aproape ca un nou început”

Iulia Kelt (Playtech): În primul rând, salutare și mă bucur foarte mult să te cunosc.

Michael Weatherly (Tony DiNozzo în seria NCSI): Și eu mă bucur să te cunosc.

Iulia Kelt (Playtech): Îți amintești primele zile de filmare pe platoul NCIS? Ce te-a atras inițial la personajul Tony D’Onozzo?

Michael: Ei bine, sunt două „prime zile”, într-un fel. Prima a fost acum 22 de ani, când am început să joc rolul pe Tony DiNozzo, eram un tânăr la început de drum. Apoi, vara trecută, a fost prima dată când l-am interpretat din nou, după o pauză, în „NCIS: Tony and Ziva”. A fost aproape ca un nou început. Doar că de data asta o aveam alături pe prietena mea bună, Cote de Pablo, și Tony și Ziva au reintrat imediat într-un ritm foarte familiar. Știam amândoi cât de amplă e povestea și că trebuie să explicăm publicului ce s-a întâmplat în tot acest timp: de ce nu s-au căsătorit, cum a justificat ea absența, toate aceste lucruri. A fost foarte distractiv.

Iulia Kelt (Playtech): Am o întrebare de la o prietenă de-a mea, mare fană a serialului. Se întreba dacă aplici în viața reală „metoda Tony D’Onozzo”, atunci când apare un mister.

Michael: Te referi la mistere de orice fel?

Iulia Kelt (Playtech): Da, absolut.

Michael: Îți pui întrebarea dacă Michael Weatherly are un mister? Oh, da. Desigur. Tu ai un mister, Iulia?

Iulia Kelt (Playtech): Desigur. Cu toții avem câte un mister la un moment dat. Viața ar fi plictisitoare dacă n-am avea.

Michael: Cred că unul dintre lucrurile frumoase când îmbătrânești, fie că vorbim despre Tony DiNozzo sau despre mine în viața reală, este tocmai acest mister de care vorbești. Când ești tânăr, viața se mișcă foarte repede și trebuie să iei decizii bazate pe ceea ce crezi că știi despre lume. Cu cât trece timpul, cu atât sunt mai puțin sigur de cum e lumea, și chiar de ce s-a întâmplat în trecut. Când eram copil sau adolescent, poate am dat vina pe cineva pentru ceva, dar acum mă gândesc că există multe motive pentru care cineva poate face un anumit gest, poate pleca dintr-o căsnicie sau se poate certa dintr-un motiv banal. Nu pot spune că sunt mai iertător, dar cu siguranță sunt mai înțelegător. Cred că și Tony DiNozzo e la fel. Avem în comun faptul că amândoi vedem adevărul ca fiind mai degrabă personal decât absolut.

Iulia Kelt (Playtech): Așadar, se poate spune că personajul interpretat de tine te-a influențat, nu-i așa?

Michael: Cred că ambele lucruri sunt adevărate. Înainte să încep să filmez, sora și fratele meu tocmai ce muriseră, iar chiar când am început filmările vara trecută, a murit și tatăl meu. A fost o perioadă foarte interesantă, care m-a făcut să apreciez cât de scurtă e viața și cât de frumos e să fii prezent. Să fii conștient, treaz, și să nu te grăbești mereu spre următorul moment. Am învățat să apreciez cât de scurtă este viața și cât de frumos e să fii prezent atunci când ești aici, cu tine, cu nava USS Enterprise în fundalul ferestrei tale de Zoom (n.r. „Michael Weatherly este fan declarat Star Trek”). Prefer acum să privesc răsăritul soarelui mai mult decât o făceam când eram tânăr. Asta e partea din mine care l-a influențat pe Tony. Dar și Tony s-a dovedit a fi mult mai emoțional decât credeam. Plânge destul de des în serial. Cred că sunt cel puțin trei sau patru momente în care e foarte mișcat de poveste, și asta a fost frumos de văzut, pentru că nu planific astfel de lucruri. Se întâmplă natural, ca în viață. Nu-ți spui „la ora trei o să plâng”. Poate ți s-a întâmplat și ție să mergi la o înmormântare unde nu ai putut plânge, pentru că erai prea amorțită, nu? Prefer să fiu surprins de râs sau de lacrimi, nu să le programez.

INTERVIU cu actorul care îl interpretează pe Tony DiNozzo din NCIS, despre relația cu Ziva: „Când s-au întâlnit, au avut senzația că poate s-au mai cunoscut în alte vieți, poate chiar s-au ucis într-o bătălie antică”

Iulia Kelt (Playtech): Cât de diferiți sunt Tony și Ziva acum, după atâția ani? Care e dinamica dintre ei?

Michael: Cred că înainte erau, așa cum ai spus, un mister unul pentru celălalt. Erau fascinați unul de altul și simțeau că între ei există o legătură de destin. Când s-au întâlnit, au avut senzația că poate s-au mai cunoscut în alte vieți, poate chiar s-au ucis într-o bătălie antică… sau cine știe. Este vorba despre o înțelegere adâncă, străveche, dar și un mister, iar asta îi făcea să se lupte adesea între ei. De aceea nu au fost niciodată împreună în serialul original. Acum însă au un copil, iar dinamica lor e alta. Soarta lor, relația lor de natură romantică, devine secundară față de rolul de părinți. Copilul e mai important decât iubirea lor. Se regăsesc unul prin celălalt, prin intermediul copilului, și cam asta aduce noul serial: o poveste despre încredere și adevăr, despre motivele pentru care minte Ziva, cau chiar Tony. Uneori mințim pentru a proteja pe cineva, dar poate că doar îi tratăm ca pe niște copii, când ar trebui să-i tratăm ca pe niște adulți. E o temă interesantă.

Iulia Kelt (Playtech): Vor exista, în Tony & Ziva, legături cu echipa originală din SUA sau e o lume complet nouă?

Michael: E o lume nouă, dar cu multe referințe care duc spre echipa veche. Unele sunt evidente, altele ascunse, ceea ce numim noi „Easter eggs” (n.r. „ouă de Paște”, „indicii”). Sunt ca niște bomboane ascunse. Cred că sunt cel puțin 20 de astfel de trimiteri care îi vor bucura pe fani, în funcție de cât de atenți sunt la detalii.

Iulia Kelt (Playtech.ro): Există vreo scenă în noul serial care te-a mișcat sau ți s-a părut dificil de realizat?

Michael: Da, e o scenă într-un flashback, în care Tony trebuie să-i pună Zivei o întrebare. Nu pot spune care e. A fost o zi grea pentru toată echipa – și eu pot fi uneori o adevărată pacoste.

Iulia Kelt (Playtech): Privind în urmă, există vreun moment sau un episod din universul NCIS pe care îl consideri definitoriu pentru cariera ta?

Michael: Da, sunt câteva. Am jucat în peste 300 de episoade ale serialului original și am fost invitat și în NCIS: Los Angeles și NCIS: New Orleans. Cred că episodul meu preferat este „Truth or Consequences”, premiera sezonului 7. Dacă ar fi să recomand unul, acela ar fi.

Iulia Kelt (Playtech): Cum ați primit, tu și Cote de Pablo, vestea despre noul spinoff?

Michael: Noi am fost cei care l-am propus. Am creat ideea împreună cu John McNamara, care s-a alăturat proiectului, și am dus conceptul la Paramount. A durat câțiva ani să stabilim povestea și cum să arate totul. Eu îmi doream de mult să-l fac. Pentru mine a fost o decizie clară, știam că trebuie să existe. Tot ce a rămas de făcut a fost să convingem oamenii să ne dea finanțarea.

INTERVIU cu actorul Michael Weatherly, Tony DiNozzo din NCIS: Noul serial abordează lucrurile diferit

Iulia Kelt (Playtech): Cum este noul serial diferit de celelalte?

Michael: Celelalte seriale sunt bazate, în mare parte, pe o crimă în fiecare episod: există un cadavru, niște indicii, un suspect fals, apoi adevăratul vinovat. Este o structură de tip Sherlock Holmes sau Agatha Christie, pentru că personajele sunt polițiști. În noul serial, nu mai suntem polițiști. Realizăm, practic, un film de zece ore. Sezonul este o poveste unitară, amplă, care vorbește despre cupluri. Pe parcurs, apar zece cupluri diferite, unele sunt negative, altele nici nu știu încă faptul că formează un cuplu. Unii se ascund în spatele unei minciuni. Tony și Ziva sunt cuplul principal, dar întregul serial e, de fapt, despre cupluri.

Iulia Kelt (Playtech): Deci putem spune că e o colecție de povești de dragoste ratate?

Michael: Într-un fel, da. Mai degrabă o investigație a iubirii, nu a crimei.

Iulia Kelt: Poți transmite un mesaj fanilor tăi din România? Sunt mulți aici.

Michael: Aproape am ajuns în România toamna trecută, într-un weekend prelungit. Voiam să vizitez Castelul lui Dracula, să merg în drumeții prin munți și să descopăr orașele voastre. Curând, sper. Soția mea e din Belgrad, Serbia, deci nu e departe. Data viitoare vom veni cu siguranță.

Iulia Kelt: Vă așteptăm aici cu mult drag. Mulțumesc mult, Michael. A fost o plăcere.

Michael: Mulțumesc și eu. Mulțumesc, de asemenea, pentru întrebări.

*În cazul în care te întrebai, vei putea vedea noul serial, „NCIS: Tony & Ziva” pe SkyShowtime începând de astăzi, 27 octombrie 2025*