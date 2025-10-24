Ultima ora
Stelian Bujduveanu: Guvernul pregătește o hotărâre pentru reconstrucția blocului din Rahova. Păgubiții rămân proprietari
24 oct. 2025 | 09:23
de Iulia Kelt

ENTERTAINMENT
Ce vezi pe SkyShowtime în luna noiembrie. De la Dexter la NCIS și Ozzy Osbourne
Ce vezi pe SkyShowtime în noiembrie / Foto: Jakub Porzycki-NurPhoto / Profimedia

Luna noiembrie aduce pe SkyShowtime o serie de producții originale și titluri internaționale mult așteptate, de la thrillere pline de adrenalină până la documentare emoționante.

Platforma lansează atât seriale noi în premieră, cât și continuări ale unor producții îndrăgite, completate de filme exclusive cu distribuții impresionante.

Seriale noi: de la narco-drame la comedii și thrillere originale

Printre lansările din noiembrie se remarcă „Amsterdam Narcos”, disponibil din 9 noiembrie. Miniseria în trei episoade explorează transformarea Amsterdamului dintr-un simbol al libertății în anii ’70 într-un epicentru al comerțului cu droguri, odată cu apariția crimei organizate care a profitat de porturile olandeze și legislația permisivă.

Tot din 10 noiembrie, SkyShowtime lansează „Road to Arcadia”, o producție originală în șase episoade despre Pablo, un fost luptător care încearcă să-și reconstruiască viața într-un orășel liniștit din Insulele Canare, ascunzând un trecut periculos.

În aceeași zi debutează „Where the Sun Always Shines”, o dramă realizată de regizorul suedez Felix Herngren, despre un cuplu care vinde afacerea familiei pentru o viață de lux în Mallorca, doar pentru a descoperi că paradisul are un preț.

Din 13 noiembrie, platforma aduce „Based on a True Story”, o combinație de comedie neagră și thriller semnată de Jason Bateman și Craig Rosenberg, cu Kaley Cuoco și Chris Messina în rolurile principale. Serialul urmărește un cuplu care devine involuntar implicat într-un caz de crimă adevărată.

Pe 14 noiembrie, SkyShowtime continuă în registru comic cu „The Paper”, o nouă producție în stil mockumentary creată de Greg Daniels, autorul The Office (US). Serialul urmărește echipa unui ziar local din Midwest și încercările de a-l readuce la viață, cu Domhnall Gleeson și Sabrina Impacciatore în rolurile principale.

Un alt titlu important este „Landman (Omul petrolului)”, care revine cu sezonul al doilea pe 21 noiembrie. Co-creat de Taylor Sheridan, serialul îi are în distribuție pe Billy Bob Thornton, Demi Moore și Sam Elliott, explorând lumea dură a industriei petroliere din Texas.

Filme în premieră: de la Ozzy Osbourne la spionaj și thriller psihologic

Printre filmele care debutează în noiembrie, primul este „Ozzy: No Escape from Now”, disponibil din 2 noiembrie. Documentarul oferă o perspectivă sinceră asupra vieții legendarului muzician Ozzy Osbourne, explorând lupta sa cu boala Parkinson și legătura profundă cu scena rock.

documentar Ozzy Osbourne skyshowtime

Ozzy Osbourne „vine” pe SkyShowtime

Din 4 noiembrie, spectatorii pot urmări „Operațiunea Black Bag”, un thriller regizat de Steven Soderbergh, cu o distribuție impresionantă ce include pe Cate Blanchett, Michael Fassbender, Naomie Harris și Pierce Brosnan. Povestea urmărește un cuplu de agenți secreți prinși într-un conflict între loialitatea față de țară și cea față de familie.

Pentru fanii suspansului, „Jocul Terorii”, disponibil din 18 noiembrie pe SkyShowtime, oferă o combinație de tensiune și dramă psihologică. Meghann Fahy interpretează o mamă singură prinsă într-un joc mortal declanșat în timpul unei întâlniri aparent obișnuite.

Seriale în desfășurare și finaluri de sezon

SkyShowtime continuă și cu episoade noi din producțiile în derulare, printre care „Suits LA” (final pe 6 noiembrie), „Dexter: Resurrection” (final pe 7 noiembrie), „Polițistul. Un Nou Capitol” (până la 13 noiembrie) și „Tulsa King”, cu Sylvester Stallone, care ajunge la final pe 27 noiembrie.

De asemenea, fanii NCIS pot urmări noile episoade din „NCIS: Tony & Ziva”, cu Michael Weatherly și Cote de Pablo – rămâneți aproape de Playtech întrucât urmează un interviu în exclusivitate cu Michael Weatherly cât de curând.

