INTERVIU despre noul documentar „Inginerie Europeană”, de pe National Geographic. Stefan Friedl ne povestește despre istoria Hotelului Marqués de Riscal, bijuteria arhitecturală a Spaniei

În inima regiunii viticole Rioja Alavesa, printre podgorii care par desprinse dintr-un tablou, se ridică o construcție ce sfidează liniaritatea clasică a peisajului. Hotelul Marqués de Riscal, operat sub brandul The Luxury Collection al lanțului Marriott International, nu este doar un spațiu de cazare, ci o veritabilă operă de artă. Conceput de Frank O. Gehry, arhitectul care a schimbat fața Bilbao-ului cu faimosul Muzeu Guggenheim, hotelul se prezintă ca un manifest vizual al întâlnirii dintre tradiția vinului și curajul avangardist al arhitecturii contemporane.

Dincolo de formele sale spectaculoase din titan și oțel, Marqués de Riscal este locul unde luxul și tehnologia se împletesc cu istoria unei crame fondate în 1858. De la restaurantele ce poartă amprenta gastronomului Francis Paniego, până la experiența de vinoterapie oferită în spa-ul Caudalie, hotelul își confirmă statutul de destinație unică în Europa. Nu întâmplător, acest proiect a fost ales să figureze în noul documentar „Inginerie Europeană” realizat de National Geographic, episodul dedicat Spaniei aducând în prim-plan modul în care viziunea artistică și ingineria de vârf se împletesc pentru a crea un reper internațional.

Documentarul se lansează pe 23 septembrie, ora 11:00, pe National Geographic.

Cu ocazia acestui moment, am stat de vorbă cu Stefan Friedl, General Manager al Hotelului Marqués de Riscal, pentru a afla cum s-a născut colaborarea cu Frank Gehry, ce înseamnă pentru regiune acest simbol arhitectural și cum se împletește moștenirea vinului cu viitorul turismului de lux. Interviul surprinde poveștile din culisele unuia dintre cele mai spectaculoase hoteluri din lume și dezvăluie ce înseamnă să trăiești experiența „Orașului Vinului” în toată splendoarea sa.

INTERVIU cu Stefan Friedl, General Manager al Hotelului Marqués de Riscal

Playtech: Din perspectiva Hotelului Marqués de Riscal, cum ai descrie legătura dintre arhitectură și inginerie în designul hotelului?

Stefan Friedl: Hotelul este, în sine, o lucrare de artă semnată Frank Gehry, iar conceptul urmează principiul „funcția urmează designul”. Clădirea, în special acoperișul spectaculos din titan colorat, a fost prima construcție de acest tip din lume la momentul finalizării.

Playtech: Care elemente de inginerie din Spania reflectă cel mai bine spiritul episodului „Inginerie Europeană” dedicat acestei țări?

Stefan Friedl: La fel ca Muzeul Guggenheim din Bilbao, hotelul a fost proiectat de Frank Gehry și realizat cu ajutorul arhitecților și constructorilor spanioli. Folosirea unor materiale noi, precum titanul, a adus provocări semnificative și a cerut dezvoltarea unor abilități și tehnici complet noi.

Playtech: Ce provocări majore de inginerie au trebuit depășite pentru ca viziunea arhitecturală a lui Gehry să devină realitate?

Stefan Friedl: Cea mai mare provocare a fost legată de materialele inovatoare și de acoperișul din panouri de titan, parte integrantă a structurii. La vremea respectivă era aproape imposibil să fie calculate greutatea și rezistența în fața vântului. De aceea, s-au construit modele fizice, testate în tuneluri aerodinamice, asemenea unor prototipuri de mașini.

Playtech: Documentarul pune accent pe inovație. Ce inovații tehnice sau tehnologice ale hotelului crezi că pot inspira publicul?

Stefan Friedl: Întregul proiect a fost o premieră: folosirea de materiale și tehnici nemaivăzute, integrarea acoperișului în structura clădirii, curbele spectaculoase și finisajul oglindă, unde orice imperfecțiune ar fi vizibilă de la kilometri distanță. Mulți specialiști erau sceptici, considerând construcția imposibilă. Rezultatul însă este o clădire care pare să plutească, dând impresia de ușurință.

Playtech: Crezi că o clădire iconică poate schimba percepția internațională asupra unei regiuni?

Stefan Friedl: Absolut. O singură construcție poate transforma imaginea unui întreg oraș. Este ceea ce numim „efectul Guggenheim”. La fel s-a întâmplat și aici: oamenii nu vin la Elciego pentru a căuta un hotel, ci vin la Hotelul Marqués de Riscal și descoperă, în jurul său, un sat întreg.

Playtech: Cum reușește Hotelul Marqués de Riscal să îmbine tradiția vinificației cu estetica modernă și soluțiile de inginerie?

Stefan Friedl: Peisajul viticol și tradiția vinului de înaltă calitate se completează perfect cu arhitectura inovatoare a hotelului. Există o adevărată simbioză între natură și clădire, iar ambele vorbesc direct inimii vizitatorului.

Playtech: Care ar fi, în opinia ta, „minunea inginerească” a hotelului?

Stefan Friedl: Cu siguranță acoperișul. Panourile de titan și structura complexă care le susține, o realizare nemaiîncercată până atunci, reprezintă o sursă de uimire atât pentru profesioniști, cât și pentru oricine vizitează locul.

Playtech: În contextul turismului de lux, cum reușiți să răspundeți cerințelor de sustenabilitate și eficiență energetică?

Stefan Friedl: Acordăm o atenție deosebită materialelor, folosind lemn, piatră și piele, dar și procesele interne sunt gândite sustenabil. Reciclăm, evităm plasticul de unică folosință, reducem consumul de apă și energie. Mai mult, am instalat o întreagă încăpere cu panouri solare care acoperă peste 30% din consumul hotelului. Toate aceste eforturi au fost recunoscute recent prin certificarea Green Key.

Playtech: Cât de important este ca un proiect arhitectural de referință să fie și un exemplu de inginerie funcțională, nu doar estetică?

Stefan Friedl: Depinde de scopul clădirii. În cazul nostru, un hotel trebuie să fie atât plăcut vizual, cât și funcțional. Oaspeții trăiesc experiența de a locui într-o operă de artă, chiar și pentru o scurtă perioadă. Este o experiență completă, care implică toate simțurile.

Playtech: Ce crezi că vor descoperi privitorii despre Spania în episodul „Inginerie Europeană”?

Stefan Friedl: Cred că vor descoperi ceva ce nu au mai văzut până acum. Poate chiar vor fi inspirați să călătorească dincolo de marile orașe sau de plaje. Spania are mult mai mult de oferit: nu doar climă, gastronomie și vinuri excelente, ci și o istorie și o arhitectură fascinante, îmbinând tradițiile seculare cu cele mai inovatoare creații ale arhitecților contemporani.