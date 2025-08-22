Toamna aduce pe National Geographic investigații dure, culisele aeroportului din Melbourne și misterul Cleopatrei

Toamna aceasta, canalele National Geographic și Nat Geo Wild pregătesc un program spectaculos care te va purta de la anchetele traficanților internaționali până la cele mai ascunse secrete ale naturii. Din septembrie, vei putea urmări noi sezoane și premiere care explorează realități dure, enigme istorice și aventuri în sălbăticie. Fie că ești pasionat de investigații, de istoria antică sau de minunile lumii animale, grila de programe aduce povești ce promit să îți țină atenția captivă.

Investigații și infrastructură sub microscop

Unul dintre punctele centrale ale acestei toamne este noul sezon din Traficanți, care debutează pe 11 septembrie, în fiecare joi, de la ora 22:00. Vei descoperi cum agenții din Departamentul pentru Securitate Internă intensifică lupta împotriva contrabandei internaționale. Serialul scoate la lumină cazuri spectaculoase: valize pline cu marijuana confiscate în aeroporturi, arme de foc traficate ilegal și chiar fenomenul în creștere al armelor-fantomă. În sudul Statelor Unite, droguri de milioane de dolari, precum metamfetamina și cocaina, sunt găsite ascunse cu ingeniozitate în vehicule și camioane.

Tot din septembrie, National Geographic îți oferă ocazia să intri în culisele celui mai aglomerat aeroport din Australia. Seria Aeroportul din Melbourne, care începe pe 18 septembrie, joia de la 21:00, îți arată ce înseamnă să gestionezi un trafic de peste 35 de milioane de pasageri anual. Echipele se confruntă zilnic cu provocări complexe: întârzieri de zboruri, manevre aeriene delicate, urgențe medicale și probleme cu bagajele. În spatele fiecărei decizii rapide stă responsabilitatea pentru siguranța a mii de oameni.

Pe 23 septembrie, marțea la 21:00, începe o altă producție captivantă: Inginerie europeană. În această serie vei descoperi secretele unor construcții record și proiecte revoluționare din șase țări europene. Fie că este vorba de poduri uriașe, mașini inovatoare sau designuri spectaculoase, documentarul aduce în prim-plan oamenii și tehnologia care mențin vii aceste repere.

Misterele lumii antice și căutarea Cleopatrei

Dacă te fascinează istoria și enigmele nerezolvate, atunci sfârșitul lunii septembrie îți rezervă o surpriză majoră. Pe 28 septembrie, duminica la 21:00, are loc premiera documentarului Cleopatra: ultimul secret. Povestea urmărește ambiția arheologei Kathleen Martinez de a descoperi mormântul pierdut al Cleopatrei, una dintre cele mai enigmatice figuri ale Antichității.

Căutarea se desfășoară atât pe uscat, cât și în adâncurile mării, iar tehnologia modernă devine aliatul principal în această aventură istorică. Sprijinită de legendarul explorator marin Bob Ballard, echipa de cercetare explorează situri necunoscute și încearcă să aducă la lumină ultimele zile ale reginei Egiptului. Documentarul combină suspansul unei anchete cu fascinația pentru una dintre cele mai mari povești de putere și mister din istorie.

Această producție aduce un plus de diversitate în grila National Geographic, demonstrând că televiziunea documentară poate oferi nu doar informații, ci și adevărate experiențe cinematografice.

Natura, între întâlniri spectaculoase și aventuri în sălbăticie

Nat Geo Wild își păstrează promisiunea de a aduce natura în prim-plan și lansează mai multe producții spectaculoase. Din 3 septembrie, miercurea la 19:00, poți urmări Întâlniri cu sălbăticia, o serie care dezvăluie adevărurile ascunse în spatele filmulețelor virale cu animale. Vei descoperi ce se află dincolo de imaginile spectaculoase și cum interacțiunile dintre oameni și animale sunt mai complexe decât par.

Pe 6 septembrie, sâmbăta la 19:00, începe Secretele Asiei, un bloc de programe ce explorează biodiversitatea impresionantă a celui mai mare continent de pe Pământ. De la viespi uriașe până la habitate ascunse, fiecare episod îți arată cât de diversă și fragilă este viața pe acest continent.

O zi mai târziu, pe 7 septembrie, duminica la 19:00, revine Safari letal, o producție care reunește cele mai intense experiențe africane într-un spectacol unic. De la întâlniri epice cu prădători la comportamente surprinzătoare ale animalelor sălbatice, fiecare episod îți promite emoția unui safari autentic, trăit din confortul propriei case.

Toamna aceasta, National Geographic și Nat Geo Wild îți oferă un mix perfect între anchete dure, povești istorice pline de mister și aventuri naturale spectaculoase. Indiferent dacă ești pasionat de realitățile ascunse ale lumii moderne, de enigmele trecutului sau de frumusețea sălbăticiei, grila de programe aduce ceva special pentru tine. Tot ce trebuie să faci este să îți notezi datele în calendar și să te pregătești pentru o călătorie fascinantă pe micul ecran.