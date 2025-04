Indiana Jones and the Great Circle, un succes neașteptat pe PS5

Deși inițial lansarea sa a fost asociată mai ales cu Xbox și PC, Indiana Jones and the Great Circle reușește să surprindă prin vânzările fulminante pe PlayStation 5. În doar o săptămână de la lansare, jocul a depășit pragul de 100.000 de copii vândute pe consola Sony, performanță care îl plasează cu 28% peste vânzările realizate pe Steam în același interval. Acest rezultat este cu atât mai remarcabil cu cât mare parte dintre utilizatorii de Xbox au accesat jocul prin intermediul serviciului Game Pass, fără a-l cumpăra efectiv.

Potrivit analistului Rhys Elliott de la Alinea, pe Steam, Indiana Jones and the Great Circle a vândut 91.200 de exemplare în perioada similară. În schimb, pe PS5, numărul a atins 117.200 de unități. Dacă privim cifrele dincolo de simplele vânzări, se estimează că jocul a fost jucat de aproximativ cinci milioane de utilizatori de Xbox, ceea ce demonstrează o popularitate imensă a titlului în ecosistemul Microsoft.

Totuși, faptul că PlayStation 5 a reușit să domine la capitolul vânzări efective subliniază o tendință interesantă: jucătorii de PS5 par să fie mai dispuși să investească direct în jocuri premium, în comparație cu utilizatorii care beneficiază de abonamente tip Game Pass.

Ce aduce în plus experiența pe PS5 față de alte platforme

Unul dintre factorii care au contribuit la succesul rapid al lui Indiana Jones and the Great Circle pe PlayStation 5 este lista de îmbunătățiri specifice consolei Sony. Jocul beneficiază de compatibilitate completă cu DualSense, oferind feedback haptic detaliat și indicatoare vizuale care te avertizează dacă inamicii l-au detectat pe Indy. Aceste elemente adaugă o dimensiune suplimentară de imersiune, dificil de egalat pe alte platforme.

În plus, performanța tehnică a jocului pe PS5 este optimizată inteligent. Încărcările sunt aproape inexistente datorită SSD-ului rapid, iar instalarea selectivă prioritizează limba sistemului utilizatorului, economisind spațiu și timp. De asemenea, pe modelele PS5 Pro, Indiana Jones and the Great Circle beneficiază de rezoluție nativă 4K, ray tracing avansat și framerate-uri stabile, ceea ce face ca experiența de joc să fie una fluidă și spectaculoasă vizual.

Aceste îmbunătățiri au fost foarte bine primite atât de critici, cât și de fani, consolidând percepția că PS5 oferă cea mai rafinată versiune a jocului, în ciuda faptului că acesta a fost dezvoltat inițial ca un titlu first-party pentru Xbox.

Un nou standard pentru jocurile inspirate de filme legendare

Recenziile pentru Indiana Jones and the Great Circle au fost entuziaste încă de la lansare, iar succesul său comercial pe PS5 vine ca o confirmare a calității sale. Publicații importante precum Eurogamer i-au acordat cinci stele, lăudând modul în care jocul reușește să îmbine perfect puzzle-urile clasice și acțiunea frenetică, într-un stil care amintește de farmecul inconfundabil al filmelor Indiana Jones.

Criticii au remarcat umorul subtil, spectaculozitatea secvențelor de acțiune și atenția extraordinară la detalii, toate acestea contribuind la o aventură captivantă care respectă moștenirea cinematografică a francizei. Pe PS5, toate aceste aspecte sunt amplificate de performanța tehnică de top, transformând jocul într-o experiență aproape cinematografică.

Faptul că Indiana Jones and the Great Circle se vinde atât de bine pe o platformă care inițial nu a fost ținta principală a lansării demonstrează că fanii sunt dispuși să urmeze calitatea, indiferent de apartenențele de brand. De asemenea, succesul pe PlayStation 5 ar putea influența viitoarele strategii de lansare pentru titlurile dezvoltate de studiouri ca MachineGames, încurajând o abordare mai multiplatformă încă de la început.

În concluzie, Indy nu doar că a revenit în forță, dar a reușit să cucerească și publicul unei alte generații de gameri, dovedind că spiritul său aventuros nu are limite de platformă.