Indiana Jones and the Dial of Destiny: are succes sau nu franciza clasică, în 2023?

Indiana Jones and the Dial of Destiny a câștigat până acum puțin sub 250 de milioane de dolari la box office-ul mondial. Asta pare a fi o dezamăgire.

Aflându-se într-o nouă eră, apropiindu-se de pensionare, Indiana Jones se luptă să se integreze într-o lume care pare să-l fi depășit. Dar, pe măsură ce tentaculele unui rău prea familiar se întorc sub forma unui vechi rival, Indy trebuie să-și reia pălăria și să-și ridice din nou biciul pentru a se asigura că un artefact străvechi și puternic nu va cădea în mâinile greșite. Indiana Jones and the Dial of Destiny, pe marile ecrane

În anii 1980, Lucasfilm a creat formula de succes pe care publicul o vede astăzi. Continuările inițiale din Războiul Stelelor, Indiana Jones și filmul fantasy Willow au avut toate premiera în anii ’80 și au creat baze de fani loiali, care îndrăgesc foarte mult aceste francize. Când Disney a achiziționat Lucasfilm de la George Lucas în 2012, afacerea i-a intrigat pe fani din cauza unor prequel-uri dezbinate Star Wars și a celui de-al patrulea film Indiana Jones. Cu toate acestea, după o intrare promițătoare în The Force Awakens, Lucasfilm a fost afectat de proiecte anulate Star Wars, producții blocate și sequel-uri finale criticate de fani, pentru că au ruinat moștenirea originală a lui Lucasfilm.

Indiana Jones and the Dial of Destiny a încasat aproape 250 de milioane de dolari, față de un buget raportat de 295 de milioane de dolari. Filmul ar trebui să facă cel puțin de două ori bugetul său pentru a atinge rentabilitatea. Francizele de succes din anii ’80 pur și simplu nu mai sunt filmele interesante și inovatoare de astăzi.

Fiecare franciză este afectată de probleme individuale, dar au în comun probleme care îi pun pe Lucasfilm și fani în pierdere. În primul rând, costul realizării filmelor este prea mare. În cele din urmă, noile filme răspund nostalgiei filmelor mai vechi prin faptul că oferă puține noutăți în poveste și viziune, lăsând spectatorii dezamăgiți.