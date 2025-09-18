Încep probele la căldură în București. Ce recomandă autoritățile asociațiilor de bloc și ce trebuie să verifice locatarii

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că, începând cu 23 septembrie, vor fi realizate probele la căldură pentru sezonul 2025–2026. Etapele includ încărcarea cu apă a instalațiilor și verificarea presiunii în instalațiile interioare. Autoritățile recomandă asociațiilor de proprietari și locatarilor să se asigure că toate lucrările din interior sunt finalizate pentru prevenirea incidentelor.

Bucureștiul dă startul probelor la căldură

Încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică se va desfășura etapizat, pentru a asigura un proces controlat și sigur. Aceasta este o etapă esențială în pregătirea rețelei de termoficare pentru noul sezon de încălzire. CMTEB precizează că fiecare asociație de proprietari va fi informată în prealabil, prin afișaj la intrarea în imobil, cu privire la data exactă a încărcării instalației.

Astfel, se poate lua din timp toate măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor, cum ar fi eventualele inundații în apartamente sau subsolurile blocurilor.

Recomandările autorităților pentru asociații și locatari

Clienții companiei sunt rugați să se asigure că lucrările la instalațiile interioare din imobile vor fi finalizate în timp util, pentru a preveni orice neplăceri sau incidente.

Termoenergetica reamintește că este obligația asociațiilor de proprietari să verifice că instalațiile interioare proprii sunt în stare optimă de funcționare și că toate intervențiile din interiorul imobilelor au fost încheiate înainte de începerea probelor.

Respectarea acestor recomandări reduce semnificativ riscul apariției unor incidente și permite un început de sezon termic fără probleme, asigurând confortul și siguranța tuturor locatarilor.

În plus, colaborarea strânsă cu echipele tehnice și atenția la detalii pot preveni pierderi de apă sau alte situații neplăcute care ar putea afecta întregul bloc.

Ce trebuie verificat înainte de furnizarea căldurii

Locatarii trebuie să verifice starea instalațiilor interioare, robinetele, caloriferele și orice alte componente ale sistemului de încălzire, pentru a preveni eventuale scurgeri sau defecte.

De asemenea, este important ca accesul în subsoluri sau spațiile tehnice să fie liber, pentru intervențiile echipelor tehnice. CMTEB subliniază că data exactă privind începerea furnizării agentului termic va fi anunțată ulterior, iar finalizarea lucrărilor interioare este esențială pentru o punere în funcțiune sigură și eficientă a sistemului de termoficare.

Respectarea etapelor și recomandărilor autorităților va asigura un sezon de încălzire sigur și fără incidente, protejând confortul locatarilor și buna funcționare a instalațiilor din București.