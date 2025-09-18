Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 16:46
de Badea Violeta

Încep probele la căldură în București. Ce recomandă autoritățile asociațiilor de bloc și ce trebuie să verifice locatarii

Social
Încep probele la căldură în București. Ce recomandă autoritățile asociațiilor de bloc și ce trebuie să verifice locatarii
Se dau startul probelor la caldura in Bucuresti. Sursa foto: Profimedia

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că, începând cu 23 septembrie, vor fi realizate probele la căldură pentru sezonul 2025–2026. Etapele includ încărcarea cu apă a instalațiilor și verificarea presiunii în instalațiile interioare. Autoritățile recomandă asociațiilor de proprietari și locatarilor să se asigure că toate lucrările din interior sunt finalizate pentru prevenirea incidentelor.

Bucureștiul dă startul probelor la căldură

Încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică se va desfășura etapizat, pentru a asigura un proces controlat și sigur. Aceasta este o etapă esențială în pregătirea rețelei de termoficare pentru noul sezon de încălzire. CMTEB precizează că fiecare asociație de proprietari va fi informată în prealabil, prin afișaj la intrarea în imobil, cu privire la data exactă a încărcării instalației.

Astfel, se poate lua din timp toate măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor, cum ar fi eventualele inundații în apartamente sau subsolurile blocurilor.

Vezi și:
Studiu Nature: Valurile de căldură extremă pot fi legate direct de emisiile marilor producători de combustibili fosili
Date îngrijorătoare: August 2025 a fost a treia cea mai călduroasă lună august de pe Pământ

Recomandările autorităților pentru asociații și locatari

Clienții companiei sunt rugați să se asigure că lucrările la instalațiile interioare din imobile vor fi finalizate în timp util, pentru a preveni orice neplăceri sau incidente.

Termoenergetica reamintește că este obligația asociațiilor de proprietari să verifice că instalațiile interioare proprii sunt în stare optimă de funcționare și că toate intervențiile din interiorul imobilelor au fost încheiate înainte de începerea probelor.

Respectarea acestor recomandări reduce semnificativ riscul apariției unor incidente și permite un început de sezon termic fără probleme, asigurând confortul și siguranța tuturor locatarilor.

În plus, colaborarea strânsă cu echipele tehnice și atenția la detalii pot preveni pierderi de apă sau alte situații neplăcute care ar putea afecta întregul bloc.

Ce trebuie verificat înainte de furnizarea căldurii

Locatarii trebuie să verifice starea instalațiilor interioare, robinetele, caloriferele și orice alte componente ale sistemului de încălzire, pentru a preveni eventuale scurgeri sau defecte.

De asemenea, este important ca accesul în subsoluri sau spațiile tehnice să fie liber, pentru intervențiile echipelor tehnice. CMTEB subliniază că data exactă privind începerea furnizării agentului termic va fi anunțată ulterior, iar finalizarea lucrărilor interioare este esențială pentru o punere în funcțiune sigură și eficientă a sistemului de termoficare.

Respectarea etapelor și recomandărilor autorităților va asigura un sezon de încălzire sigur și fără incidente, protejând confortul locatarilor și buna funcționare a instalațiilor din București.

Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
Recomandări
Tragediile din viața „Marelui Gatsby”. Marele actor Robert Redford și-a îngropat mama, surorile și doi dintre copii
Tragediile din viața „Marelui Gatsby”. Marele actor Robert Redford și-a îngropat mama, surorile și doi dintre copii
Microsoft, Google și NVIDIA investesc miliarde în Marea Britanie. Ce „afacere” a făcut Donald Trump în UK
Microsoft, Google și NVIDIA investesc miliarde în Marea Britanie. Ce „afacere” a făcut Donald Trump în UK
Tabel cu pensia minimă garantată în 2025, în funcție de vârstă și stagiu de cotizare
Tabel cu pensia minimă garantată în 2025, în funcție de vârstă și stagiu de cotizare
Gigantul care domină topul mondial al vânzărilor de smartphone-uri în 2025
Gigantul care domină topul mondial al vânzărilor de smartphone-uri în 2025
„Știința sub atac”: Cum se confruntă cercetătorii cu presiunile politice și sociale
„Știința sub atac”: Cum se confruntă cercetătorii cu presiunile politice și sociale
Nothing Ear (3), cele mai noi căști ca să îți trăiești muzica și să scapi de distrageri
Nothing Ear (3), cele mai noi căști ca să îți trăiești muzica și să scapi de distrageri
Ce poţi face legal dacă vin mirosuri neplăcute din curtea vecinului? Cum rezolvi problema
Ce poţi face legal dacă vin mirosuri neplăcute din curtea vecinului? Cum rezolvi problema
Corpul descoperit în Tesla abandonată a cântărețului D4vd a fost identificat ca fiind al unei adolescente dispărute
Corpul descoperit în Tesla abandonată a cântărețului D4vd a fost identificat ca fiind al unei adolescente dispărute
Revista presei
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 19 septembrie 2025: surprize în dragoste și bani pentru trei zodii
Playtech Știri
Nicole Cherry, pe aceeași scenă cu Gheorghe Zamfir și Andrea Bocelli: „Am plâns, am simțit emoția atât de puternic”. EXCLUSIV
Playtech Știri
BRomania, despre relații, la scurt timp după ce a rămas burlac: „Îți ia un an de zile să cunoști pe cineva”. În noul său film a dezvăluit toate secretele bărbaților. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...