Incendiu puternic în Cornetu. Flăcările amenință un cămin cu zeci de bătrâni

Un incendiu izbucnit la o construcție de tip magazie situată pe strada Răsăritului din localitatea Cornetu, județul Ilfov, a dus la o situație cât se poate de tensionată pentru locatarii unui cămin de bătrâni situat în imediata apropiere.

UPDATE: Două persoane au fost asistate medical de echipajele SMURD (atac de panica). Incendiul a fost, ulterior lichidat, anunță ISU Ilfov.

Flăcările, care au cuprins o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, au determinat intervenția imediată a pompierilor, care au acționat cât se poate de rapid pentru a preveni extinderea incendiului către clădirile din apropiere.

În vecinătatea magaziei se află, de altfel, un cămin de bătrâni, motiv pentru care autoritățile au decis evacuarea preventivă a celor 34 de persoane, 31 de pacienți cu probleme psihice și 3 angajați, aflate în interiorul imobilului.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Ilfov, măsura aceasta a fost luată pentru a elimina orice risc, având în vedere proximitatea flăcărilor și posibilitatea ca incendiul să se extindă.

Intervenția pompierilor din Ilfov a fost una încununată cu succes

La fața locului, pentru a lichida incendiul, s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri. Incendiul a fost localizat la scurt timp de la venirea pompierilor.

În urma incendiului, nu s-au înregistrat victime sau persoane intoxicate cu fum, bătrânii de la cămin fiind în siguranță datorită evacuării preventive.

Potrivit primelor informații, focul s-ar fi declanșat în zona unei magazii unde erau depozitate materiale inflamabile, însă cauza exactă a izbucnirii urmează să fie stabilită în urma cercetărilor efectuate de specialiștii ISU.

Cauza probabilă a acestui incendiu, în curs de stabilire

Autoritățile iau în calcul mai multe ipoteze, de la un scurtcircuit electric până la o sursă de foc deschis necontrolată, referindu-ne acum la cauzele clasice din pricina cărora pornesc, de regulă, incendiile. Inspectorii urmează să verifice și respectarea normelor de securitate la incendiu de către proprietarul construcției, urmând, cel mai sigur, să comunice concluziile.

După lichidarea completă a incendiului, persoanele evacuate s-au putut întoarce în clădire, fiind asigurate că spațiul nu mai prezintă niciun pericol.