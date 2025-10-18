Incendiu la subsolul unui bloc de pe Calea Plevnei. Zeci de persoane au fost evacuate. A fost emis mesaj RO-Alert. Update

Un incendiu puternic, însoțit de degajări masive de fum, a izbucnit sâmbătă la subsolul unui bloc situat pe Calea Plevnei, în Sectorul 6 al Capitalei. Focul s-a declanșat într-un spațiu unde funcționa un centru spa, aflat la parterul și subsolul clădirii, făcând necesară o amplă intervenție a pompierilor.

Incendiu la subsolul unui bloc din Calea Plevnei

Update sâmbătă, ora 12:10. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), în clădire își desfășoară activitatea un hotel, iar una dintre persoanele rănite, care a suferit arsuri la nivelul mâinilor, este angajată a centrului spa situat la subsol. De asemenea, o altă persoană a fost evacuată de echipele de intervenție de la etajele superioare, din cauza fumului dens care s-a acumulat pe casa scării și la parterul clădirii.

Incendiul se manifestă în prezent în două încăperi ale saunei și pe holul de acces al centrului spa.

Autoritățile au precizat că nu este necesară evacuarea persoanelor cazate în hotel, zona fiind permanent supravegheată și controlată de echipele de intervenție aflate la fața locului.

Update sâmbătă, ora 11:40. 45 de persoane au fost evacuate din clădirea unde a izbunit incendiul, potrivit ISU. O persoană cu arsuri primește îngrijiri medicale la fața locului. În acest moment, incendiul este localizat pe o suprafață de aproximativ 80 mp, anunță ISU.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

Pentru gestionarea situației de urgență, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov a mobilizat zece autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori și trei ambulanțe SMURD. Intervenția a fost dificilă din cauza fumului dens care a invadat subsolul și primele niveluri ale imobilului.

Echipele de căutare-salvare acționează pentru identificarea și evacuarea persoanelor aflate în clădire. Conform primelor informații, mai mulți locatari au fost surprinși de fumul gros și au avut nevoie de sprijinul pompierilor pentru a părăsi în siguranță imobilul.

Întrucât fumul s-a extins rapid și în exterior, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert, avertizând populația din zonă să evite Calea Plevnei și să lase libere căile de acces pentru autospecialele de intervenție. Totodată, locuitorilor din apropiere li s-a recomandat să închidă ferestrele și să nu se expună la fum.

Până la acest moment, nu au fost raportate victime, însă pompierii continuă verificările la toate nivelurile clădirii pentru a se asigura că nu mai există persoane blocate.

Traficul rutier în zonă este restricționat temporar pentru a facilita accesul echipajelor de intervenție.

Cauza incendiului nu a fost încă stabilită, urmând ca specialiștii ISU să efectueze cercetări după lichidarea completă a focului. Autoritățile îi roagă pe bucureșteni să respecte indicațiile transmise prin sistemul RO-Alert și să evite deplasarea în zona Calea Plevnei până la finalizarea operațiunilor de salvare.