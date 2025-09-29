Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Rezultate după procesarea voturilor din peste 16% din secţiile de votare: partidul Maiei Sandu conduce. Update
29 sept. 2025 | 09:33
de Daoud Andra

Incendiu puternic la un hotel din Prahova. Două persoane date dispărute

ACTUALITATE
Incendiu puternic la un hotel din Prahova. Două persoane date dispărute
FOTO: colaj Playtech.ro

Un incendiu violent a izbucnit luni dimineață la un hotel din satul Tătărani, comuna Bărcănești, județul Prahova, mobilizând forțele de intervenție. Flăcările au izbucnit în jurul orei 6:00 și au cuprins rapid clădirea, generând o operațiune amplă a pompierilor pentru limitarea dezastrului și salvarea persoanelor aflate în interior.

Hotel cuprins de flăcări la primele ore ale dimineții

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, la momentul producerii incidentului în imobil se aflau cinci persoane. Trei dintre acestea au reușit să se autoevacueze, însă două nu au mai putut ieși la timp și sunt în continuare căutate de pompieri.

„Din informaţiile primite până în acest moment, la momentul izbucnirii incendiului în interior se aflau cinci persoane, din care trei s-au autoevacuat. Pompierii efectuează căutari pentru identificarea persoanelor dispărute”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Flăcările au fost între timp localizate, iar pompierii au reușit să elimine pericolul ca acestea să se extindă la alte clădiri din zonă. În prezent, misiunea echipajelor se concentrează pe stingerea completă a focarului și pe verificarea tuturor încăperilor pentru a identifica eventualele victime.

Vezi și:
Incendiu violent la fabrica Kronospan Sebeș. Patru persoane sunt rănite. Update
Incendiu la restaurantul Mărul de Aur de pe Calea Victoriei. Au fost emise mesaje Ro-Alert din cauza fumului

„Pompierii militari din Prahova intervin, la această oră, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un operator economic din comuna Bărcăneşti, satul Tătărani”, au precizat reprezentanții IGSU.

Două persoane sunt în continuare dispărute

Pentru gestionarea situației, autoritățile au mobilizat un dispozitiv complex de intervenție: cinci autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autocisternă, două autoscări și un echipaj SMURD. În paralel cu acțiunea de lichidare a incendiului, pompierii fac recunoașteri în interiorul clădirii, încercând să stabilească unde se află persoanele dispărute.

Martorii din zonă au relatat că incendiul s-a dezvoltat rapid și că fumul gros a cuprins imediat etajele superioare ale hotelului, îngreunând operațiunea de evacuare.

La această oră, anchetatorii nu au stabilit cauzele izbucnirii incendiului. Specialiștii urmează să facă expertize după stingerea completă a focului, pentru a determina sursa și modul în care flăcările s-au extins.

Știre în curs de actualizare

Primele oraşe în care se va depune zăpadă în următoarele ore. Anunţ de la meteorologi
Recomandări
Muzicienii simt durerea diferit față de restul oamenilor, conform cercetătorilor. Studiul care îți arată cât de diferiți sunt acești artiști
Muzicienii simt durerea diferit față de restul oamenilor, conform cercetătorilor. Studiul care îți arată cât de diferiți sunt acești artiști
Cum îți faci dosarul de pensionare cu bani mai puțini dați pe adeverințe. Autoritățile au intervenit
Cum îți faci dosarul de pensionare cu bani mai puțini dați pe adeverințe. Autoritățile au intervenit
Telefoanele Xiaomi 17, răspunsul de buget la iPhone 17, prezentate oficial de producătorul chinez
Telefoanele Xiaomi 17, răspunsul de buget la iPhone 17, prezentate oficial de producătorul chinez
29 septembrie în istorie: tragedii maritime, decizii politice și nașteri care au modelat cultura și spiritualitatea
29 septembrie în istorie: tragedii maritime, decizii politice și nașteri care au modelat cultura și spiritualitatea
Românca ce modelează viitorul inteligenței artificiale și al sustenabilității
Românca ce modelează viitorul inteligenței artificiale și al sustenabilității
De la experiment eșuat la inovație: mașina care îți face piese flexibile pe loc, din plastic reciclat. Invenția care îți permite să creezi obiecte acasă, cu matrițe printate 3D (INTERVIU )
EXCLUSIV
De la experiment eșuat la inovație: mașina care îți face piese flexibile pe loc, din plastic reciclat. Invenția care îți permite să creezi obiecte acasă, cu matrițe printate 3D (INTERVIU )
Filmul Avatar: Fire and Ash aduce o nouă aventură spectaculoasă pe Pandora. Trailer și data de lansare
Filmul Avatar: Fire and Ash aduce o nouă aventură spectaculoasă pe Pandora. Trailer și data de lansare
Consolele portabile ROG Xbox Ally și Ally X sunt disponibile la precomandă: Ce știu să facă, motive pentru care ar trebui să le cumperi
Consolele portabile ROG Xbox Ally și Ally X sunt disponibile la precomandă: Ce știu să facă, motive pentru care ar trebui să le cumperi
Revista presei
Adevarul
Mașinile electrice chinezești cuceresc piețele globale, dar acasă sunt prinse într-un război al prețurilor care amenință să distrugă zeci de branduri
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna începe bine pentru trei zodii
Playtech Știri
Ce pensie are Serghei Mizil? Averea strânsă de afacerist
Playtech Știri
Ce a făcut Irinel Columbeanu cu ultimii bani din cont. Mai avea 600.000 de euro: „Nu mi-a păsat”. Cine îl ajuta acum financiar?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...