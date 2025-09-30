Ultima ora
Incendiile din centrele de date Amazon pun presiune pe pompieri. Cum a scăpat situația de sub control?
Problema ascunsă cu centrele de date / Foto: Critical Facilities Solutions

Creșterea „explozivă” a centrelor de date dedicate inteligenței artificiale aduce cu sine probleme neașteptate pentru comunitățile americane.

În Ohio, pompierii și echipele de intervenție sunt suprasolicitați de numărul mare de urgențe produse la aceste facilități, în timp ce costurile sunt suportate din banii contribuabililor.

Incidente repetate și o problemă legată de resursele locale care s-au epuizat

În Jerome Township, o localitate situată la nord-vest de Columbus, două centre de date Amazon au generat nu mai puțin de 84 de apeluri de urgență în patru ani, conform datelor citate de presa locală. Aproximativ două intervenții pe lună au fost necesare, la care se adaugă inspecțiile periodice de siguranță.

Situația este complicată de procedurile stricte de securitate: echipele de pompieri și ambulanțe trebuie să aștepte uneori chiar și o oră până primesc aprobarea companiei pentru a intra în incintă.

Cel mai grav incident a avut loc în aprilie, când un incendiu de amploare a produs pagube evaluate la peste 50 de milioane de dolari și a mobilizat resursele locale timp de peste 24 de ore.

Toate aceste intervenții sunt plătite, indirect, de comunitate, deoarece Amazon beneficiază de scutiri de taxe pe proprietate timp de zece ani pentru fiecare dintre cele două centre de date.

„De fiecare dată când suntem chemați, resursele noastre sunt puse la încercare”, a declarat șeful pompierilor din Jerome Township, Douglas Stewart, potrivit Futurism.

Extinderea accelerată a industriei și efectele sociale

Problemele nu se limitează la Jerome Township. În statul Ohio funcționează sau sunt planificate 179 de centre de date, dintre care 56 aparțin Amazon.

În suburbia Hilliard, cu o populație de 37.000 de locuitori, există deja trei campusuri dedicate acestor facilități, fiecare găzduind până la cinci centre.

Șeful pompierilor din Hilliard, David Baird, a menționat că de la începutul construcției primului complex în 2015, aproximativ 2 milioane de dolari din taxe au fost redirecționate, diminuând fondurile disponibile pentru serviciile de urgență.

Deși localnicii și-au exprimat nemulțumirea, deciziile de aprobare au fost luate la nivel municipal, în favoarea investițiilor aduse de marile companii tehnologice.

Expansiunea masivă a acestei industrii este confirmată și la nivel național. Numai în 2024, Statele Unite au construit 137 de centre de date hyperscale, adică facilități de peste 10.000 de metri pătrați. Cererea uriașă de infrastructură digitală este alimentată de competiția globală pentru dominația în domeniul AI.

Totuși, alături de beneficiile economice promise, aceste centre ridică semne de întrebare legate de consumul de energie, impactul asupra mediului, siguranța la incendii și costurile ascunse pentru comunități.

